Entre ChatGPT Plus, Claude Pro et Gemini Advanced qui s'accumulent chaque mois, certains utilisateurs cherchent une alternative plus économique pour accéder aux mêmes technologies. La licence à vie 1minAI Pro, plébiscitée par plus de mille avis vérifiés, redescend actuellement sous les 22 € chez StackSocial.
1minAI se positionne comme une plateforme tout en un capable de remplacer plusieurs abonnements IA distincts par un seul accès permanent. Concrètement, la licence Pro donne accès à un ensemble de modèles de langage ainsi qu'à des outils de génération d'image, d'audio et de vidéo, réunis dans une même interface. cette offre StackSocial permet d'acquérir cet accès à vie moyennant un paiement unique, loin des mensualités habituellement pratiquées par les éditeurs d'IA généraliste.
Elle s'adresse en priorité à celles et ceux qui jonglent régulièrement entre plusieurs assistants IA pour la rédaction, la création visuelle ou l'analyse de documents, sans vouloir multiplier les prélèvements mensuels.
Voici le 1minAI Pro (licence à vie) à environ 22 € au lieu de 215 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir le 1minAI Pro (licence à vie) ?
- Un paiement unique à vie : environ 22 € au lieu de 215 €, sans reconduction ni prélèvement mensuel à surveiller.
- Une offre plébiscitée : plus de 1 000 avis vérifiés et une note moyenne de 4,8 sur 5 sur la fiche StackSocial.
- Un quota de crédits mensuel conséquent : jusqu'à un million de crédits reconductibles chaque mois, complétés par des bonus quotidiens.
Une boîte à outils IA pensée pour la création de contenu au quotidien
Concrètement, la licence Pro couvre la rédaction assistée, la génération et la retouche d'images, la synthèse vocale ainsi que le montage audio et vidéo, le tout accessible depuis une même interface. Les outils d'écriture permettent de générer des articles de blog, de reformuler du contenu existant ou de vérifier la grammaire, tandis que le volet image propose la génération, l'agrandissement ou le remplacement d'arrière plan. Dans son test consacré à la plateforme, la rédaction Clubic lui attribue une note de 7 sur 10, saluant la centralisation des modèles tout en pointant certaines limites d'ergonomie pour les nouveaux venus. Ce type d'outil convient particulièrement aux créateurs de contenu, aux community managers ou aux étudiants qui doivent produire régulièrement du texte, des visuels ou de l'audio sans budget dédié à plusieurs licences distinctes.
Une alternative crédible aux abonnements individuels, sous certaines conditions
Face à un abonnement ChatGPT Plus ou Claude Pro facturé individuellement chaque mois, cette licence à vie permet d'accéder à plusieurs modèles sans multiplier les paiements récurrents. Elle ne remplace toutefois pas un abonnement direct chez chaque éditeur pour les usages exigeant systématiquement la toute dernière version d'un modèle.
✅ Les points forts
- Un paiement unique qui s'amortit rapidement face aux abonnements mensuels cumulés
- Plus de 1 000 avis vérifiés et une note de 4,8 sur 5, un signal de confiance rare sur ce type d'offre
- L'accès combiné à plusieurs familles de modèles IA (texte, image, audio, vidéo) depuis une seule interface
- Un volume de crédits mensuel conséquent, complété par des bonus quotidiens cumulables
- Une compatibilité confirmée sur navigateur, mobile et ordinateur depuis novembre 2025
❌ Les limites
- L'accès passe par une plateforme tierce, pas directement par les abonnements officiels des éditeurs
- Les crédits peuvent se consommer rapidement sur les usages intensifs, notamment en génération d'images ou de vidéo
- Le code d'activation doit être utilisé dans les 30 jours suivant l'achat
- Les nouveaux modèles peuvent arriver avec un léger décalage par rapport aux versions officielles
Le tarif de environ 22 € pour le 1minAI Pro (licence à vie) reste actif chez StackSocial, dans la limite des stocks disponibles !
À environ 22 €, le 1minAI Pro (licence à vie) permet d'accéder en un seul paiement à un éventail large d'outils IA habituellement dispersés entre plusieurs abonnements. Le nombre d'avis déposés par les acheteurs et la note moyenne obtenue témoignent d'une adoption réelle, un indicateur à ne pas négliger avant de se décider sur ce type d'offre tierce.
Cette formule s'adresse avant tout aux créateurs de contenu, aux étudiants et aux indépendants qui utilisent plusieurs IA génératives au quotidien sans vouloir gérer les prélèvements mensuels correspondants. Les professionnels recherchant systématiquement l'accès le plus récent aux modèles officiels d'OpenAI, Anthropic ou Google, avec une mémoire de conversation persistante, trouveront en revanche davantage d'intérêt à souscrire directement chez ces éditeurs.
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