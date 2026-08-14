1minAI se positionne comme une plateforme tout en un capable de remplacer plusieurs abonnements IA distincts par un seul accès permanent. Concrètement, la licence Pro donne accès à un ensemble de modèles de langage ainsi qu'à des outils de génération d'image, d'audio et de vidéo, réunis dans une même interface. cette offre StackSocial permet d'acquérir cet accès à vie moyennant un paiement unique, loin des mensualités habituellement pratiquées par les éditeurs d'IA généraliste.

Elle s'adresse en priorité à celles et ceux qui jonglent régulièrement entre plusieurs assistants IA pour la rédaction, la création visuelle ou l'analyse de documents, sans vouloir multiplier les prélèvements mensuels.