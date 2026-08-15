Le Dell 16 DC16250 s'inscrit dans la gamme bureautique du constructeur américain, pensée pour accompagner les usages professionnels et étudiants au quotidien. Cette version associe un processeur Intel Core 5 120U, 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD, une configuration cohérente pour la bureautique avancée et le multitâche léger. Amazon affiche actuellement l'ordinateur à 699,00 €, contre 919,00 € habituellement constatés, une remise qui s'adresse en priorité aux étudiants et aux télétravailleurs à la recherche d'une machine polyvalente. Vous pouvez consulter dès maintenant la fiche produit chez Amazon pour vérifier la disponibilité avant de vous décider.

Avec son format 16 pouces et son écran antireflet, l'appareil vise un usage sédentaire ou semi nomade, entre le bureau, la bibliothèque et le salon.