Cette offre répond à des besoins concrets et variés : retoucher des photos dans Photoshop, concevoir des visuels dans Illustrator, monter des vidéos dans Premiere Pro, mettre en page un document dans InDesign, ou encore gérer des fichiers PDF dans Acrobat Pro. Les applications restent interconnectées, ce qui facilite le passage de l'une à l'autre au sein d'un même projet, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, sans avoir à ressaisir ou convertir ses fichiers.

Dans son analyse de cette promotion, la rédaction Clubic souligne que l'intégration de Firefly directement dans Photoshop et Illustrator modifie sensiblement certaines habitudes de travail, en accélérant les tâches de création répétitives comme la détourure ou la génération de fonds. Les 100 Go de stockage cloud inclus permettent par ailleurs de synchroniser ses projets entre plusieurs appareils sans matériel supplémentaire, un point utile pour les profils qui travaillent en mobilité ou en équipe.