Alors que la rentrée approche et que les abonnements IA continuent de s'empiler sur les factures, 1minAI Pro affiche actuellement l'un de ses prix les plus bas observés depuis son lancement chez StackSocial. L'occasion de faire le point sur ce que recouvre réellement cette licence à vie, entre avantages concrets et limites à connaître avant d'acheter.
1minAI regroupe plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle dans une seule interface, plutôt que d'imposer un abonnement distinct pour chaque service. La licence Pro à vie, habituellement commercialisée autour de 215 €, se retrouve actuellement à un peu plus de 21 € via cette offre StackSocial, un niveau parmi les plus bas constatés depuis le lancement du produit. Cette formule s'adresse en priorité aux personnes qui alternent régulièrement entre plusieurs IA génératives pour la rédaction, la génération d'images ou l'analyse de documents, sans vouloir cumuler les prélèvements mensuels. Reste à vérifier si ce format correspond réellement à un usage quotidien avant de se décider.
Voici le 1minAI Pro (accès à vie) à 21 € environ au lieu de 215 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir le 1minAI Pro (accès à vie) ?
- Un paiement unique à vie : environ 21 € au lieu de 215 €, sans mensualité à surveiller ni renouvellement à gérer.
- Plusieurs IA dans une seule interface : GPT-5, Claude, Gemini Pro et Mistral accessibles depuis un même espace de travail, sans multiplier les comptes.
- Un volume de crédits mensuels généreux : jusqu'à un million de crédits renouvelés chaque mois, complétés par des bonus quotidiens pouvant atteindre 15 000 crédits.
GPT-5, Claude et Gemini réunis dans un même espace de travail
1minAI fonctionne comme un agrégateur : la formule Pro donne accès à GPT-5, à Claude, à Gemini Pro ainsi qu'à Llama et Mistral, sans obliger l'utilisateur à multiplier les comptes et les cartes bancaires enregistrées. Dans son test consacré à la plateforme, la rédaction Clubic lui attribue une note de 7/10, saluant la centralisation des modèles tout en pointant certaines limites d'ergonomie pour les nouveaux venus.
Le service couvre aussi bien la génération de texte que d'image, d'audio ou de code, ce qui en fait un outil polyvalent pour les créateurs de contenu, les étudiants ou les développeurs occasionnels. La fonction Multi AI Chat permet en particulier d'interroger plusieurs modèles sur une même question et de comparer leurs réponses côte à côte, un gain de temps appréciable au quotidien.
Un accès à vie, mais pas un abonnement officiel OpenAI, Anthropic ou Google
Contrairement à un abonnement ChatGPT Plus ou Claude Pro souscrit directement chez l'éditeur, 1minAI reste une plateforme tierce qui agrège l'accès à ces modèles, ce qui implique quelques nuances sur la disponibilité immédiate des toutes dernières versions. L'économie potentielle reste néanmoins réelle pour qui utilise plusieurs IA en parallèle, sans rechercher systématiquement l'accès le plus pointu ou le plus récent possible.
✅ Les points forts
- Un investissement unique amorti dès les premiers mois face à un abonnement classique facturé autour de 20 € mensuels
- L'accès combiné à GPT-5, Claude, Gemini Pro, Llama et Mistral depuis une seule interface
- Un quota mensuel confortable, complété par des crédits bonus quotidiens
- Des outils de texte, d'image, d'audio et de code réunis sur une même plateforme
- La fonction Multi AI Chat pour comparer plusieurs réponses en une seule requête
❌ Les limites
- L'accès passe par une plateforme tierce, pas directement par les abonnements officiels des éditeurs
- Les conversations ne conservent pas de mémoire persistante d'une session à l'autre
- Les nouveaux modèles peuvent arriver avec un léger décalage par rapport aux versions officielles
- Les crédits peuvent se consommer rapidement sur les usages intensifs, notamment en génération d'images
L'offre 1minAI Pro (accès à vie) à 21 € environ reste disponible chez StackSocial, dans la limite des stocks !
À environ 21 €, 1minAI Pro se rapproche de son plus bas prix observé depuis plusieurs mois, ce qui en fait une option pertinente pour qui souhaite tester plusieurs IA génératives sans s'engager sur un abonnement mensuel. L'offre convient particulièrement aux étudiants, aux freelances et aux créateurs de contenu qui alternent entre plusieurs modèles selon leurs besoins du moment, dans la perspective de la rentrée.
Les personnes recherchant un accès direct et systématiquement à jour aux derniers modèles OpenAI, Anthropic ou Google, ou un usage professionnel intensif nécessitant une mémoire de conversation persistante, pourront en revanche trouver la formule moins adaptée à leurs besoins. Pour un usage courant et ponctuel, la licence à vie de 1minAI Pro (accès à vie) reste néanmoins l'une des solutions les plus économiques du marché actuellement disponibles chez StackSocial.
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