1minAI fonctionne comme un agrégateur : la formule Pro donne accès à GPT-5, à Claude, à Gemini Pro ainsi qu'à Llama et Mistral, sans obliger l'utilisateur à multiplier les comptes et les cartes bancaires enregistrées. Dans son test consacré à la plateforme, la rédaction Clubic lui attribue une note de 7/10, saluant la centralisation des modèles tout en pointant certaines limites d'ergonomie pour les nouveaux venus.

Le service couvre aussi bien la génération de texte que d'image, d'audio ou de code, ce qui en fait un outil polyvalent pour les créateurs de contenu, les étudiants ou les développeurs occasionnels. La fonction Multi AI Chat permet en particulier d'interroger plusieurs modèles sur une même question et de comparer leurs réponses côte à côte, un gain de temps appréciable au quotidien.