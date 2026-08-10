Un mini PC ne se juge pas à sa taille, mais à ce qu’il encaisse. Le GEEKOM IT13 Max embarque un Intel Core Ultra 9 185H, 24 Go de LPDDR5 et un double port 2,5G dans un châssis qui se glisse sous un écran. Avec le code CBIT13M15, il passe à 679,15 € au lieu de 799 €, jusqu’au 26 août.
La rentrée, c’est souvent le moment où l’on refait son bureau. Et là, deux options : une tour qui mange la moitié du plan de travail, ou un mini PC qui fait le même travail sans le bruit ni l’encombrement.
Un Intel Core Ultra 9 185H, pas un processeur de dépannage
C’est le point qui change tout. Le Core Ultra 9 185H aligne 16 cœurs et 22 threads, avec une fréquence qui grimpe jusqu’à 5,1 GHz. Concrètement, ça veut dire du montage vidéo, de la virtualisation, de la compilation ou une trentaine d’onglets ouverts sans que la machine ne bronche.
Le GPU Intel Arc intégré complète le tableau. On ne parle pas de jouer en 4K ultra, mais les jeux compétitifs, l’accélération matérielle des logiciels créatifs et l’affichage multi‑écrans passent sans difficulté.
Le système IceBlast 3.0 gère la dissipation, y compris en charge prolongée. GEEKOM annonce un fonctionnement stable de ‑20 °C à +55 °C, ce qui laisse une marge confortable pour un usage 24/7, serveur domestique, NAS léger ou poste de travail qui tourne en continu.
24 Go de LPDDR5 et un stockage qui évolue
La mémoire est en LPDDR5 à 5 600 MT/s, soudée. On y perd en évolutivité, on y gagne en bande passante, en consommation et en température maîtrisée. Avec 24 Go, la question de la RAM ne se posera pas avant longtemps.
Le SSD de 500 Go suffit pour le système et les logiciels du quotidien. Et si vous manquez de place, il est remplaçable : le boîtier accepte jusqu’à 4 To.
Double 2,5G, USB4, Wi‑Fi 7 : la connectique fait la différence
C’est souvent là que les mini PC déçoivent. Pas celui‑ci. Deux ports Ethernet 2,5 Gb/s permettent de séparer réseau interne et externe, de monter un pare‑feu logiciel ou de configurer un serveur domestique proprement. Le Wi‑Fi 7 prend le relais en sans‑fil.
Côté affichage, les deux ports USB4 et les deux HDMI 2.0 gèrent jusqu’à quatre écrans simultanés, dont deux en 8K. De quoi installer un setup de production, un poste de développement ou simplement travailler sur trois moniteurs sans dock supplémentaire.
|Caractéristique
|Détail
|Processeur
|Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T, jusqu'à 5,1 GHz)
|GPU
|Intel Arc Graphics
|Mémoire
|24 Go LPDDR5 5 600 MT/s
|Stockage
|SSD 500 Go (évolutif jusqu'à 4 To)
|Réseau
|2 × Ethernet 2,5 Gb/s, Wi-Fi 7
|Vidéo
|2 × USB4 (8K), 2 × HDMI 2.0, jusqu'à 4 écrans
|Refroidissement
|IceBlast 3.0 (-20 °C à +55 °C)
|Châssis
|Aluminium aéronautique usiné CNC
679,15 € jusqu’au 26 août
L’offre est simple : 799 € affichés, ‑15 % avec le code CBIT13M15, soit 679,15 € et 119,85 € d’économie. Le code est à saisir au moment du paiement, et la promotion court jusqu’au 26 août 2026.
Pour une machine capable de remplacer une tour complète sur la majorité des usages bureautiques, créatifs et réseau, le rapport qualité‑prix est difficile à battre à ce tarif.