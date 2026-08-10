C’est le point qui change tout. Le Core Ultra 9 185H aligne 16 cœurs et 22 threads, avec une fréquence qui grimpe jusqu’à 5,1 GHz. Concrètement, ça veut dire du montage vidéo, de la virtualisation, de la compilation ou une trentaine d’onglets ouverts sans que la machine ne bronche.

Le GPU Intel Arc intégré complète le tableau. On ne parle pas de jouer en 4K ultra, mais les jeux compétitifs, l’accélération matérielle des logiciels créatifs et l’affichage multi‑écrans passent sans difficulté.

Le système IceBlast 3.0 gère la dissipation, y compris en charge prolongée. GEEKOM annonce un fonctionnement stable de ‑20 °C à +55 °C, ce qui laisse une marge confortable pour un usage 24/7, serveur domestique, NAS léger ou poste de travail qui tourne en continu.