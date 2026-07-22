Amazon brade actuellement la prise prête-à-poser Legrand Green'up Access pour véhicule électrique à 58,08 € au lieu de 101,71 €, soit 43,63 € d'économie [Amazon]. Une solution bien plus abordable qu'une borne de recharge classique, alors que le prix de pose complet avec ce type de produit démarre habituellement autour de 390 € installation comprise.
Contrairement à une borne de recharge murale (wallbox), la Green'up Access de Legrand est une prise de courant renforcée, spécifiquement conçue pour recharger une voiture électrique ou hybride rechargeable en toute sécurité depuis une installation domestique. Elle permet une charge accélérée jusqu'à 3,7 kW, soit environ deux fois plus rapide qu'une prise domestique classique, via un câble de recharge Mode 2 fourni avec le véhicule. Livrée prête à poser avec sa patère de rangement et son disjoncteur différentiel intégré, elle convient aussi bien à une installation intérieure qu'extérieure grâce à son indice de protection IP66.
Pourquoi choisir cette prise Legrand Green'up Access ?
- Une charge deux fois plus rapide qu'une prise domestique classique, jusqu'à 3,7 kW.
- Un tarif nettement inférieur aux prix habituellement constatés sur ce produit, entre 89 € et 200 € selon les enseignes.
- Une installation prête-à-poser avec disjoncteur différentiel intégré, adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur.
Une alternative crédible face au coût d'une borne de recharge classique
Installer une véritable borne de recharge murale (wallbox) représente souvent un investissement conséquent, entre le matériel et la pose par un électricien qualifié. La prise Green'up Access se positionne comme une alternative accessible pour les foyers qui n'ont pas besoin d'une puissance de charge maximale, avec un coût de pose démarrant autour de 390 € installation comprise selon Legrand. En profitant de cette réduction sur l'achat du produit seul, l'addition finale, matériel plus installation, s'en trouve d'autant plus allégée pour les propriétaires équipés d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Une solution pensée pour la sécurité au quotidien
Contrairement à une prise domestique standard, jamais recommandée pour recharger un véhicule électrique sur la durée, la Green'up Access intègre un disjoncteur différentiel dédié qui protège l'installation contre les surtensions et les courts-circuits. Sa résistance aux intempéries, avec un indice de protection IP66, permet une installation en extérieur sans risque, un vrai atout pour les foyers qui rechargent leur véhicule sur une place de parking non couverte. La patère fournie avec le kit permet en outre de ranger proprement le câble de recharge entre deux utilisations, évitant qu'il ne traîne au sol.
✅ Les points forts
- Réduction de 43 € par rapport au prix habituel, largement sous la fourchette de prix généralement observée sur ce produit.
- Charge accélérée jusqu'à 3,7 kW, deux fois plus rapide qu'une prise domestique classique.
- Disjoncteur différentiel intégré et indice de protection IP66, pour une installation sécurisée en intérieur comme en extérieur.
❌ Les limites
- Cette prise nécessite tout de même l'intervention d'un électricien qualifié pour le raccordement au tableau électrique, un coût à prévoir en supplément.
- La puissance de 3,7 kW reste inférieure à celle d'une borne de recharge classique, qui peut monter jusqu'à 7,4 kW ou plus selon les modèles.
- Le câble de recharge Type 2 n'est pas systématiquement inclus dans ce tarif et doit parfois être acheté séparément selon le kit choisi.
Avec une réduction de plus de 40 € et une charge deux fois plus rapide qu'une prise domestique classique, cette prise Legrand Green'up Access s'impose comme une solution accessible pour recharger sa voiture électrique à domicile sans le budget d'une borne complète. Pour les propriétaires de véhicules électriques ou hybrides qui cherchaient une installation fiable et sécurisée, cette offre Amazon tombe à un moment particulièrement opportun.
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