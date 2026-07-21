Dès à présent, sélectionnez le logiciel prêt à répondre à votre besoin. Pour cela, prenez le temps de lire les prérequis d’installation, rappelés par Keysfan dans chaque descriptif produit.

Les suites bureautiques Microsoft Office s'accompagnent du code promo CLUB62, pour une réduction de - 62 % sur le prix affiché.

Les systèmes d’exploitation Windows, avec le code promo CLUB50, bénéficient d’une réduction de - 50 % calculée sur le tarif pratiqué par Keysfan.

Une fois votre commande passée, vous recevrez vos produits sous une forme de clé d'activation par mail. Pensez bien à vérifier vos spams, et que la communication provienne de Keysfan.com.

À toutes fins utiles, le service client de Keysfan demeure disponible pour vous répondre, 24/7, à l’adresse support@keysfan.com.