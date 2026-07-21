Que ce soit pour un besoin ponctuel ou une réorganisation complète de vos logiciels, Keysfan vous propose des prix rendus encore plus attractifs par l’ajout de codes promotionnels.
Dès à présent, sélectionnez le logiciel prêt à répondre à votre besoin. Pour cela, prenez le temps de lire les prérequis d’installation, rappelés par Keysfan dans chaque descriptif produit.
Les suites bureautiques Microsoft Office s'accompagnent du code promo CLUB62, pour une réduction de - 62 % sur le prix affiché.
Les systèmes d’exploitation Windows, avec le code promo CLUB50, bénéficient d’une réduction de - 50 % calculée sur le tarif pratiqué par Keysfan.
Une fois votre commande passée, vous recevrez vos produits sous une forme de clé d'activation par mail. Pensez bien à vérifier vos spams, et que la communication provienne de Keysfan.com.
À toutes fins utiles, le service client de Keysfan demeure disponible pour vous répondre, 24/7, à l’adresse support@keysfan.com.
3 offres à saisir chez Keysfan :
Quelle édition de Windows répond le mieux à votre besoin ?
Pour obtenir un système d’exploitation récent, nul besoin de vous ruiner. En effet, Keysfan vous permet d’obtenir un prix divisé par deux en renseignant le code promo CLUB50 avant de conclure votre achat.
Par ailleurs, affinez votre choix selon les capacités de votre ordinateur. Keysfan les indique dans chaque description produit. Et, pour les systèmes d’exploitation, la mémoire vive (RAM) disponible, ou encore l'espace de stockage minimal, doivent être vérifié.
Voici les produits disponibles, notamment, sur la boutique en ligne de Keysfan :
- 1 clé Windows 10 Professional dès 8 €
- 1 clé Windows 11 Professional dès 13 €
- 1 clé Windows 11 Entreprise LTSC (2024) dès 15 €
Notez que les versions Professional de Windows vous permettent, notamment, de disposer d’un bureau virtuel à distance. Voilà qui est, par exemple, pratique pour le télétravail.
Microsoft Office est disponible sans avoir à casser votre tirelire
Un vaste choix s’offre à vous sur la boutique en ligne de Keysfan
Keysfan vous permet de ne pas vous limiter à la version d’essai de l’une des suites bureautiques les plus employées dans le monde, à savoir, Microsoft Office.
De fait, il n’est pas si fréquent qu’un nouvel ordinateur soit, par exemple, fourni avec une clé Microsoft Office incluse. De même, selon les capacités de votre appareil, il peut être intéressant de mettre à niveau votre suite bureautique. Cela vous permet de compter sur des fonctionnalités plus récentes, entre autres.
Voici quelques exemples de clés Microsoft Office moins chères grâce au code promo CLUB62 :
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2024) dès 16,99 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2019) dès 25 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 31 €
- 3 clés Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 82 €
La Pomme et la firme de Redmond font bon ménage chez Keysfan
Pour des raisons variées, que ce soit sur le plan pro, comme perso, il peut être très utile de disposer d’une licence Microsoft Office sur votre Mac
Keysfan vous permet ainsi d’obtenir des versions adaptées de Microsoft Office sans en payer le prix fort, avec - 62 % de réduction grâce au code promo CLUB62 :
Une mise à niveau complète est aisée avec le bundle de Keysfan
Selon votre souhait, Keysfan vous propose un nombre varié de packs. Ces derniers comportent, par exemple, une suite bureautique Microsoft Office, couplée à un système d’exploitation Windows. Affinez votre choix selon votre besoin, comme les capacités de votre appareil. Et cela, sans oublier de renseigner le code promo CLUB62 avant de conclure votre achat :
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA