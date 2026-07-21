Chez Lidl, le robot tondeuse Parkside PAMRC 250 A1 City tombe à 149 € au lieu de 239 €, soit une remise immédiate de 37%. Ce modèle, pensé pour les petits jardins jusqu'à 250 m², avait déjà connu plusieurs paliers promotionnels ces derniers mois, mais jamais à un tarif aussi bas.
Le Parkside PAMRC 250 A1 City est le robot tondeuse d'entrée de gamme de la marque de bricolage de Lidl, conçu spécifiquement pour les surfaces réduites allant jusqu'à 250 m². Il est livré prêt à l'emploi avec une batterie, une station de recharge, 100 mètres de câble périphérique et les crochets de fixation nécessaires à l'installation. Son pilotage se fait aussi bien via l'écran LCD intégré que par l'application mobile Parkside en Bluetooth, avec trois niveaux de hauteur de coupe réglables pour s'adapter au type de pelouse.
Pourquoi choisir ce robot tondeuse Parkside ?
- Le tarif le plus bas jamais observé sur ce modèle, loin sous ses précédents paliers promotionnels.
- Livré complet et prêt à l'emploi : batterie, station de recharge et câble périphérique inclus.
- Pilotage simple via écran LCD ou application mobile Bluetooth.
Un robot pensé pour les petites surfaces, sans complexité d'installation
Contrairement aux modèles plus haut de gamme équipés de navigation LiDAR ou sans câble périmétrique, le PAMRC 250 A1 City reste sur une installation classique avec câble enterré, ce qui explique en partie son positionnement tarifaire accessible dès l'origine. Cette simplicité technique n'empêche pas un usage confortable au quotidien, entre le pilotage à distance via l'application mobile et l'écran LCD directement sur l'appareil pour ajuster les réglages sans sortir son smartphone. Pour un jardin de taille modeste, ce compromis entre simplicité d'installation et automatisation de la tonte correspond à l'usage recherché par la majorité des foyers équipés de petites surfaces.
Un historique de promotions qui confirme l'attractivité de ce nouveau palier
En observant l'évolution du tarif de ce robot au fil des mois, entre 239 € au prix plein, plusieurs paliers à 199 € et 209 €, et un précédent record à 179 €, la chute à 149 € représente un écart inédit par rapport aux réductions habituellement constatées sur ce modèle. Cette baisse marquée s'explique probablement par la fin de la période des Soldes d'été, moment où les enseignes cherchent à écouler leurs stocks de produits saisonniers comme les équipements de jardin. Pour les foyers qui hésitaient depuis plusieurs mois à investir dans ce type d'appareil, ce nouveau seuil de prix change clairement la donne.
✅ Les points forts
- Tarif le plus bas jamais observé sur ce modèle, loin sous les précédents paliers promotionnels.
- Livré complet avec batterie, station de recharge et câble périphérique, prêt à l'emploi dès réception.
- Pilotage double, via écran LCD ou application mobile Bluetooth.
❌ Les limites
- L'installation nécessite un câble périphérique à enterrer, contrairement aux modèles plus récents sans fil de la gamme.
- Ce modèle reste limité aux surfaces jusqu'à 250 m², les jardins plus grands devant se tourner vers des références Parkside supérieures.
- Le garage de protection reste vendu séparément et n'est disponible qu'en magasin physique, non sur le site en ligne.
Après plusieurs mois de paliers promotionnels successifs, le robot tondeuse Parkside PAMRC 250 A1 City atteint avec ce tarif de 149 € un niveau inédit, largement sous ses précédents records. Pour les propriétaires de petits jardins qui hésitaient encore à s'équiper, ce nouveau seuil de prix chez Lidl représente probablement la meilleure fenêtre observée jusqu'ici pour déléguer enfin la tonte de leur pelouse.
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