Chez PcComponentes, le climatiseur split Beko BEHPP 120 3,4 kW réversible et connecté tombe à 299,99 € au lieu de 315,79 €, un tarif annoncé comme le prix minimum historique sur ce modèle. Alors que les climatiseurs se font de plus en plus rares en pleine vague de chaleur, cette disponibilité à son meilleur prix jamais observé représente une aubaine rare sur ce type d'équipement.
Contrairement aux climatiseurs mobiles, ce modèle Beko fonctionne en split, avec une unité intérieure murale reliée à une unité extérieure, une installation fixe qui garantit un refroidissement plus efficace et plus silencieux qu'un appareil sur roulettes. Sa puissance de 3,4 kW en froid et 2,7 kW en chaud, associée à la technologie Inverter, permet un fonctionnement réversible capable de rafraîchir en été comme de chauffer en hiver, une double fonction qui justifie un investissement sur l'année complète. La connectivité WiFi intégrée permet de piloter l'appareil à distance depuis un smartphone via l'application dédiée, pour ajuster la température avant même de rentrer chez soi.
Pourquoi choisir ce climatiseur split Beko ?
- Le prix minimum historique annoncé sur ce modèle, largement sous les tarifs pratiqués ailleurs (358 € à 439 €).
- Une installation fixe en split, plus silencieuse et plus efficace qu'un climatiseur mobile classique.
- Une fonction réversible qui permet de chauffer en hiver, un investissement valable toute l'année.
Une rareté qui change la donne en pleine pénurie
En période de canicule, les climatiseurs mobiles, qu'ils soient mobiles ou fixes, deviennent parmi les produits les plus difficiles à trouver, la demande dépassant largement les capacités de réapprovisionnement des enseignes. Ce modèle Beko fait figure d'exception en restant non seulement disponible, mais également affiché à son tarif le plus bas jamais constaté, une configuration rarement observée sur ce type d'équipement en pleine saison. Pour un foyer qui envisageait une installation fixe plutôt qu'un climatiseur mobile classique, cette double opportunité, disponibilité et prix, mérite d'être saisie rapidement avant un retour probable à la normale des tarifs.
Un investissement qui dépasse le seul usage estival
Contrairement à un climatiseur mobile qui reste cantonné au rafraîchissement, ce split Beko fonctionne également comme pompe à chaleur réversible, capable de chauffer une pièce en hiver avec une puissance de 2,7 kW. Cette double fonction permet d'amortir l'achat sur toute l'année, plutôt que de le limiter aux seuls mois chauds, un argument de poids face à l'investissement que représente l'installation d'un climatiseur fixe. La technologie Inverter, qui ajuste en continu la puissance du compresseur, contribue par ailleurs à limiter la consommation électrique par rapport à un système à puissance fixe.
✅ Les points forts
- Prix minimum historique sur ce modèle, nettement inférieur aux tarifs observés chez d'autres revendeurs.
- Fonction réversible chaud/froid, un usage valorisable toute l'année.
- Pilotage à distance via WiFi, pour un confort thermique anticipé.
❌ Les limites
- L'installation d'un climatiseur split nécessite une pose par un professionnel, contrairement à un modèle mobile prêt à l'emploi.
- Le prix affiché ne comprend généralement pas les frais de pose, de liaison frigorifique ou de support mural, à prévoir en supplément.
- La forte demande actuelle sur les climatiseurs peut faire évoluer rapidement la disponibilité de ce modèle.
Avec un tarif annoncé comme son prix minimum historique et une double fonction froid/chaud qui justifie un usage toute l'année, ce climatiseur split Beko représente une aubaine rare en pleine pénurie estivale. Pour les foyers qui envisageaient une installation fixe plutôt qu'un simple appareil mobile, cette offre PcComponentes tombe à un moment particulièrement opportun.
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