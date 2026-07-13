Boulanger fait chuter le combo Sony Bravia Theatre BAR7 + SUB7 à 699 € au lieu de 899 €, soit 200 € d'économie. Avec la Coupe du monde qui approche, c'est l'occasion de transformer son salon en véritable ambiance stade pour suivre les matchs.
La gamme Bravia Theatre de Sony associe barre de son et caisson de basses pour reconstituer une expérience home cinéma immersive, pensée pour accompagner aussi bien les films que les grands événements sportifs. Le barre de son BAR7 constitue le cœur du système, avec une diffusion sonore large censée recréer un effet d'enveloppement, tandis que le SUB7 apporte la puissance dans les basses nécessaire pour ressentir physiquement l'ambiance d'un stade ou l'impact d'une scène d'action. Réunis dans ce pack, les deux appareils permettent de dépasser largement les limites d'un simple haut-parleur de télévision, pour une restitution sonore beaucoup plus spectaculaire pendant les matchs.
Pourquoi choisir ce combo Sony Bravia Theatre ?
- Une association barre de son + caisson de basses pensée pour recréer une ambiance sonore immersive, idéale pour les grands événements sportifs.
- Une intégration pensée pour fonctionner avec les téléviseurs Sony Bravia, pour une prise en main simplifiée et une synchronisation son/image optimisée.
- Une réduction de 200 € qui rend ce système home cinéma premium nettement plus accessible avant la Coupe du monde.
Une puissance dans les basses qui change la perception d'un match à la télévision
Le caisson SUB7 est conçu pour restituer les fréquences graves avec une intensité que les haut-parleurs intégrés d'une télévision ne peuvent tout simplement pas reproduire, ce qui se traduit concrètement par une sensation physique lors des moments forts d'un match : coup de sifflet, but marqué, ambiance de foule. Cette capacité à faire "vibrer" la pièce est justement ce qui rapproche l'expérience d'un visionnage à domicile de celle vécue dans un stade ou un bar sportif équipé d'une sonorisation dédiée. Pour suivre plusieurs matchs d'affilée pendant la compétition, cette différence de ressenti sonore devient particulièrement marquante par rapport à une simple TV sans accessoire audio.
Une diffusion sonore large pensée pour remplir tout le salon
Le BAR7 mise sur une diffusion sonore étendue qui cherche à recréer un effet d'enveloppement, plutôt qu'un son concentré uniquement face à l'écran comme c'est le cas avec la plupart des barres de son d'entrée de gamme. Concrètement, cela signifie que l'ambiance sonore d'un match (chants du public, commentaires, bruit ambiant du stade) se diffuse plus naturellement dans l'ensemble de la pièce, ce qui profite à tous les spectateurs réunis pour regarder la rencontre, et pas uniquement à la personne assise pile devant la télévision. Pour une soirée à plusieurs devant un match, cet aspect prend tout son sens par rapport à un système audio plus classique et directionnel.
Avec cette réduction de 200 € chez Boulanger, le combo Sony Bravia Theatre BAR7 + SUB7 devient une option particulièrement pertinente pour préparer la Coupe du monde dans de bonnes conditions sonores. Entre la puissance des basses et la diffusion sonore enveloppante, ce système transforme réellement l'ambiance d'un match suivi à la maison, à condition d'accepter l'investissement et l'encombrement du caisson dans le salon.
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