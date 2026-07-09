Le climatiseur mobile MEDION P701 figure parmi les modèles encore commandables alors que la demande explose dès les premiers pics de chaleur, une tension que confirme la multiplication des ruptures de stock observées ces dernières semaines chez plusieurs enseignes. Affiché à 294,99 € chez Cdiscount, cet appareil connecté promet de rafraîchir les pièces jusqu’à 25 m², une surface qui correspond à une chambre spacieuse, un salon ou un bureau à domicile, sans nécessiter de travaux d’installation.

Ce bon plan s’adresse en priorité à celles et ceux qui n’ont pas encore équipé leur logement et qui craignent de voir les prix grimper à mesure que les stocks se raréfient. Vous pouvez consulter dès maintenant la fiche du MEDION P701 chez Cdiscount pour vérifier la disponibilité en temps réel, un réflexe recommandé tant la situation évolue vite d’un jour à l’autre.