Entre les épisodes de canicule à répétition et la ruée sur les climatiseurs mobiles, dénicher un modèle encore disponible relève parfois du casse-tête, certaines références disparaissant des rayons en quelques jours. Le MEDION P701, climatiseur connecté de 7000 BTU, fait partie des rares appareils encore trouvables chez Cdiscount, affiché à 294,99 €, ce qui mérite qu’on s’y attarde avant que le stock ne s’épuise à son tour.
Le climatiseur mobile MEDION P701 figure parmi les modèles encore commandables alors que la demande explose dès les premiers pics de chaleur, une tension que confirme la multiplication des ruptures de stock observées ces dernières semaines chez plusieurs enseignes. Affiché à 294,99 € chez Cdiscount, cet appareil connecté promet de rafraîchir les pièces jusqu’à 25 m², une surface qui correspond à une chambre spacieuse, un salon ou un bureau à domicile, sans nécessiter de travaux d’installation.
Ce bon plan s’adresse en priorité à celles et ceux qui n’ont pas encore équipé leur logement et qui craignent de voir les prix grimper à mesure que les stocks se raréfient. Vous pouvez consulter dès maintenant la fiche du MEDION P701 chez Cdiscount pour vérifier la disponibilité en temps réel, un réflexe recommandé tant la situation évolue vite d’un jour à l’autre.
Pourquoi choisir le MEDION P701 ?
- Disponibilité rare : plusieurs modèles de climatiseurs mobiles sont déjà en rupture de stock ailleurs, comme le souligne la rédaction dans son comparatif 2026, ce qui rend ce MEDION P701 d’autant plus intéressant tant qu’il reste commandable.
- Prix contenu : à 294,99 €, l’appareil se situe dans le bas de la fourchette de prix habituelle des climatiseurs mobiles, généralement comprise entre 200 et 1 000 € selon Clubic.
- Pilotage à distance : le contrôle s’effectue via l’application MEDION Life+ en Wi-Fi, avec une compatibilité commande vocale selon les assistants utilisés, pour ajuster la température sans se déplacer.
Un climatiseur pensé pour un usage quotidien, sans installation complexe
Avec une puissance de refroidissement de 7000 BTU/h, le MEDION P701 est dimensionné pour des pièces jusqu’à 25 m², un gabarit qui couvre la majorité des chambres et des salons de taille moyenne. L’appareil propose trois modes de fonctionnement, refroidissement, déshumidification et ventilation, complétés par un mode nuit destiné à limiter les nuisances sonores au coucher, un critère que la rédaction Clubic juge tout aussi déterminant que la puissance affichée dans son comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles 2026. Le kit fenêtre fourni permet une installation rapide, sans intervention professionnelle ni perçage. Son réservoir de 0,65 litre capte l’humidité ambiante à hauteur d’environ 0,8 litre par heure, un complément appréciable lors des nuits les plus lourdes de l’été.
Un monobloc accessible, pas un modèle premium
Le MEDION P701 mise sur la simplicité et un tarif contenu plutôt que sur les performances des modèles Inverter les plus silencieux du marché, souvent vendus au-delà de 400 €. Il conviendra donc davantage à un usage ponctuel, une pièce précise ou un besoin urgent qu’à une climatisation intensive de tout un logement sur plusieurs mois.
✅ Les points forts
- Prix contenu pour un climatiseur connecté (294,99 €)
- Pilotage Wi-Fi et compatibilité commande vocale
- 3 fonctions en un seul appareil : froid, déshumidification, ventilation
- Installation simple grâce au kit fenêtre fourni
- Mode nuit pour limiter le bruit au coucher
❌ Les limites
- Niveau sonore de 65 dB, en retrait face aux modèles Inverter les plus silencieux
- Réservoir d’eau à vider régulièrement en usage intensif
- Puissance limitée à 7000 BTU, insuffisante pour les grandes surfaces
- Stock restreint, disponibilité non garantie dans la durée
Le MEDION P701 reste affiché à 294,99 € chez Cdiscount, dans la limite des stocks disponibles.
Le MEDION P701 s’adresse avant tout à celles et ceux qui n’ont pas encore trouvé de climatiseur pour affronter l’été, dans un contexte où de nombreuses références disparaissent des rayons d’une semaine à l’autre. À 294,99 €, il se positionne sous la moyenne du marché pour un modèle connecté, sans sacrifier l’essentiel : refroidissement, déshumidification et ventilation réunis dans un seul appareil facile à installer.
Les acheteurs en quête de silence absolu ou de performances Inverter plus poussées se tourneront plutôt vers des modèles premium, à l’image de ceux recommandés dans le comparatif climatiseurs mobiles de la rédaction Clubic. Pour un besoin ponctuel et une envie pressante de fraîcheur avant que les stocks ne se tarissent, ce MEDION P701 reste en revanche une option pertinente et accessible.
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