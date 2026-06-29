Avec ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro, la marque sud-coréenne a changé de formule. Exit le format haricot, bienvenue au format tige comme ce qu’on peut voir sur les écouteurs d’Apple. Un design qui a plu puisqu’il est de retour sur la version Pro 4. Avec cette tige, Samsung ajoute un moyen de gérer le volume directement depuis les écouteurs. Une fonctionnalité intéressante qui présente un petit bémol. Si vous essayez de régler le volume avec un seul doigt, l’écouteur risque de quitter vos oreilles. Hormis ce petit défaut, les oreillettes ne bougent pas, peu importe les activités.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro possèdent aussi une LED qui se trouve à mi-chemin entre élément de design et véritable fonctionnalité. D’un côté, elle permet de repérer les écouteurs dans le noir, s’ils se perdent la nuit dans votre lit, par exemple. Une fonctionnalité limitée à un usage bien précis qui pose question sur sa véritable utilité. De l’autre, elle indique si la charge passe sous les 30 %.