Deux ans après leur sortie, Cdiscount brade les Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ils sont disponibles à 119,99 euros contre 249 euros en juillet 2024.
Voici les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 119,99 euros au lieu de 249 euros chez Boulanger
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Un design réussi : Évolution sur ce modèle avec l’apparition d’une tige pour régler le volume. Un ajout qui facilite la prise en main.
- Mission accomplie pour la réduction de bruit : Si elle n’est pas la meilleure du marché, l’ANC de ces Samsung Galaxy Buds 3 est efficace pour s’isoler du monde extérieur, notamment sur son lieu de travail.
- Un rapport qualité-prix excellent : Sortis il y a deux ans, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ont vu la quatrième version apparaître. Néanmoins, avec l’offre de Cdiscount, ils voient leur prix être divisé par deux.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro. La mise à jour des prix est automatique.
Confortables et ergonomiques
Avec ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro, la marque sud-coréenne a changé de formule. Exit le format haricot, bienvenue au format tige comme ce qu’on peut voir sur les écouteurs d’Apple. Un design qui a plu puisqu’il est de retour sur la version Pro 4. Avec cette tige, Samsung ajoute un moyen de gérer le volume directement depuis les écouteurs. Une fonctionnalité intéressante qui présente un petit bémol. Si vous essayez de régler le volume avec un seul doigt, l’écouteur risque de quitter vos oreilles. Hormis ce petit défaut, les oreillettes ne bougent pas, peu importe les activités.
Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro possèdent aussi une LED qui se trouve à mi-chemin entre élément de design et véritable fonctionnalité. D’un côté, elle permet de repérer les écouteurs dans le noir, s’ils se perdent la nuit dans votre lit, par exemple. Une fonctionnalité limitée à un usage bien précis qui pose question sur sa véritable utilité. De l’autre, elle indique si la charge passe sous les 30 %.
Une proposition sonore complète
Côté audio, Samsung s’est appliqué. L’arrivée de la tige permet d'avoir de meilleures basses. Si le résultat par défaut ne vous convient pas, il est possible de l’adapter depuis l’égaliseur présent dans l’application. Celle-ci offre également la possibilité d’ajuster la réduction de bruit.
Cet ANC atténue les sons inférieurs à 33 dB. Par exemple, dans un bureau, vous serez isolé de vos collègues. En extérieur, un mode son ambiant est présent pour laisser filtrer les bruits ou pouvoir suivre une conversation sans enlever les écouteurs.
En ce qui concerne l’autonomie, Samsung annonce six heures avec la réduction de bruit active et sept sans. Avec le boîtier, on grimpe à 26 heures d’écoute, réduction de bruit activée, et 30 heures sans.
✅ Les points forts
- Une proposition sonore polyvalente
- Une réduction de bruit excellente
- Une bonne autonomie
❌ Les limites
- L’utilité de la LED sur chaque écouteur
Voici les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 119,99 euros au lieu de 249 euros chez Boulanger
L’ajout de la tige s’avère finalement déterminant dans la réussite de ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Elle permet d’avoir un accès à des commandes plus intuitives, mais aussi de gérer le volume. Si les Samsung Galaxy Buds 4 Pro sont sortis, la version précédente est toujours efficace, surtout pour un prix inférieur à 120 euros.
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