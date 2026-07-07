Norton AntiVirus Plus s'adresse en priorité aux foyers multi-appareils qui recherchent une protection de base fiable, sans nécessairement avoir besoin d'un VPN ou d'une surveillance avancée du dark web au quotidien. À 24,99 € pour la première année, le tarif reste cohérent avec les standards actuels du marché de la cybersécurité grand public, à condition toutefois d'anticiper dès la souscription le renouvellement à 44,99 €/an dès la deuxième année. Avant un départ en vacances, une connexion fréquente à des réseaux Wi-Fi publics ou simplement pour équiper plusieurs membres d'un même foyer, cette formule d'entrée de gamme offre un socle de sécurité suffisant pour la majorité des usages courants, sans complexité de configuration particulière.

Si vous disposez déjà d'un antivirus qui vous satisfait pleinement, si un seul appareil est à protéger, ou si le VPN et la surveillance du dark web font partie de vos priorités de sécurité numérique, il est préférable de regarder du côté des formules Norton 360 supérieures, qui embarquent ces fonctionnalités en plus. Pour un foyer qui souhaite avant tout sécuriser plusieurs terminaux rapidement, sans complexité ni surcoût immédiat, cette offre Norton AntiVirus Plus reste une option pertinente tant que les conditions tarifaires actuelles demeurent en vigueur chez l'éditeur.