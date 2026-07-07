Prolongés jusqu'au 28 juillet en raison de la canicule, les soldes d'été 2026 offrent une dernière fenêtre pour arbitrer son budget cybersécurité avant les départs en vacances. Norton AntiVirus Plus, décliné pour 3 appareils, passe à 24,99 € la première année : voici ce qu'il faut retenir avant de souscrire.
Voici le Norton AntiVirus Plus 3 Appareils à 24,99 € au lieu de 44,99 € chez Norton !
À l'approche des vacances d'été, les usages numériques se multiplient sur la route, en résidence secondaire ou depuis des réseaux Wi-Fi publics parfois peu fiables, ce qui rend la sécurité des appareils connectés plus importante que jamais. Norton AntiVirus Plus constitue la porte d'entrée dans l'écosystème de sécurité de l'éditeur américain, avec une couverture pensée pour 3 appareils, qu'il s'agisse d'un PC, d'un Mac, d'un smartphone ou d'une tablette. Il est actuellement possible de profiter de cette offre Norton AntiVirus Plus au tarif de lancement de 24,99 € pour la première année, directement depuis le site de l'éditeur.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux foyers qui jonglent entre plusieurs terminaux sans disposer encore d'une solution de sécurité unifiée et accessible.
Pourquoi choisir le Norton AntiVirus Plus 3 Appareils ?
- Tarif de lancement attractif : 24,99 € la première année au lieu de 44,99 €, soit 44 % d'économie immédiate.
- Couverture multi-appareils : jusqu'à 3 terminaux protégés simultanément, sous Windows, macOS, Android ou iOS.
- Fonctionnalités essentielles réunies : protection en temps réel, gestionnaire de mots de passe et pare-feu intelligent dans un seul abonnement.
Une protection pensée pour un usage quotidien, y compris en vacances
Concrètement, Norton AntiVirus Plus surveille en continu les menaces en ligne les plus courantes, qu'il s'agisse de virus, de ransomwares, de logiciels espions ou de tentatives de phishing visant à dérober des données personnelles. Le pare-feu intelligent complète ce dispositif en filtrant les communications suspectes entre l'appareil et le réseau, un atout particulièrement appréciable lorsqu'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics pendant un déplacement estival. Le gestionnaire de mots de passe intégré facilite par ailleurs la gestion des identifiants sur plusieurs appareils à la fois, sans avoir à les retenir ni à les répéter d'un terminal à l'autre. Dans son test 2026 consacré à la suite de sécurité Norton, la rédaction Clubic relève des scores de détection quasi parfaits ainsi qu'un impact limité sur les performances des machines équipées.
Une entrée de gamme qui a ses limites face à Norton 360
Norton AntiVirus Plus se situe entre les antivirus gratuits, souvent dépourvus de pare-feu ou de gestionnaire de mots de passe dédié, et les suites Norton 360 qui ajoutent notamment un VPN illimité et une surveillance du dark web. Cette formule convient donc à une protection de base solide, sans les outils de confidentialité renforcée réservés aux abonnements supérieurs.
✅ Les points forts
- Tarif de lancement à 24,99 € la première année, soit 44 % d'économie par rapport au prix de renouvellement
- Couverture de 3 appareils sous Windows, macOS, Android et iOS, adaptée à un foyer multi-équipements
- Protection en temps réel contre virus, ransomwares, spywares et tentatives de phishing
- Gestionnaire de mots de passe et pare-feu intelligent inclus dans le même abonnement
- Promesse 100 % contre les virus, avec intervention d'un expert Norton en cas de menace résistante
❌ Les limites
- Prix de renouvellement à 44,99 €/an dès la deuxième année, soit le double du tarif de lancement
- Aucun VPN inclus dans cette formule, contrairement aux abonnements Norton 360
- Sauvegarde cloud réservée aux PC sous Windows, les Mac et appareils mobiles n'y ont pas accès
- Efficacité limitée face à l'ingénierie sociale : phishing avancé et arnaques téléphoniques restent hors du périmètre d'un antivirus classique
Cette offre Norton AntiVirus Plus reste disponible avant la fin des soldes d'été, sous réserve d'évolution des conditions tarifaires.
Norton AntiVirus Plus s'adresse en priorité aux foyers multi-appareils qui recherchent une protection de base fiable, sans nécessairement avoir besoin d'un VPN ou d'une surveillance avancée du dark web au quotidien. À 24,99 € pour la première année, le tarif reste cohérent avec les standards actuels du marché de la cybersécurité grand public, à condition toutefois d'anticiper dès la souscription le renouvellement à 44,99 €/an dès la deuxième année. Avant un départ en vacances, une connexion fréquente à des réseaux Wi-Fi publics ou simplement pour équiper plusieurs membres d'un même foyer, cette formule d'entrée de gamme offre un socle de sécurité suffisant pour la majorité des usages courants, sans complexité de configuration particulière.
Si vous disposez déjà d'un antivirus qui vous satisfait pleinement, si un seul appareil est à protéger, ou si le VPN et la surveillance du dark web font partie de vos priorités de sécurité numérique, il est préférable de regarder du côté des formules Norton 360 supérieures, qui embarquent ces fonctionnalités en plus. Pour un foyer qui souhaite avant tout sécuriser plusieurs terminaux rapidement, sans complexité ni surcoût immédiat, cette offre Norton AntiVirus Plus reste une option pertinente tant que les conditions tarifaires actuelles demeurent en vigueur chez l'éditeur.
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