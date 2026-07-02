Les AirPods Pro 3 sont la version la plus évoluée des écouteurs d’Apple, avec en plus l’adoption de la norme USB-C pour le boîtier MagSafe, que vous retrouvez en Soldes pour 199 euros au lieu de 249 euros sur PC Componentes.
Apple a été une marque pionnière pour les écouteurs sans-fil. Et si aujourd’hui il s’agit d’une norme, ça n’a pas toujours été le cas. La marque à la pomme, de son côté, a fait progresser sa formule jusqu’à aboutir aux AirPods Pro 3, des écouteurs true wireless avec réduction de bruit active et même quelques petites fonctions bonus, comme un capteur cardiaque ou d’autres liées à l’audition. Il va sans dire qu’il faut posséder un iPhone pour en profiter pleinement. Et là pendant les Soldes sur PC Componentes, ils passent à 199 euros avec la livraison gratuite.
Pourquoi choisir les Apple AirPods 3 Pro ?
- Pour leur intégration sans faille dans l’écosystème Apple, si vous avez déjà un iPhone, un iPad ou un Mac. L’appairage est instantané et les écouteurs basculent automatiquement entre les appareils.
- Pour leur polyvalence au quotidien parce qu’ils ne se limitent pas à la musique : que ce soit pour les trajets, avec la réduction de bruit active, le sport ou les usages prolongés.
- Parce qu’il y a enfin l’USB-C, Apple abandonne son chargeur propriétaire pour un modèle universel, ce qui est pratique car nous en avons quasiment tous chez nous. Quand on n'a pas le sien et qu'il faut en emprunter un, c’est mieux.
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Des intra-auriculaires plus performants
Les AirPods Pro 3 d’Apple reprennent la formule des intra-auriculaires de la marque, mais en l’améliorant. La réduction de bruit active a fait de gros progrès, l’autonomie monte jusqu’à 8 heures et surtout on peut noter la présence d’un capteur de fréquence cardiaque pour le sport. Apple a aussi repensé la forme des embouts et la silhouette des écouteurs pour améliorer l’ajustement et donc l’isolation passive, avec cinq tailles d’embouts, de XXS à L.
Comme on l’a dit, le boîtier conserve une taille compacte et accueille l’USB-C. Aussi, il intègre un mini haut-parleur et une ancre pour la dragonne, ce qui facilite la localisation et la manipulation. La résistance monte à IP57, aussi bien pour le boîtier que les écouteurs. Ils embarquent une puce H2 qui apporte un vrai plus sur le son par rapport aux AirPods Pro 2.
Une ANC parmi les meilleures
La fonction phare de ce genre d’écouteurs, c’est la réduction de bruit active. Dans son discours marketing, Apple se vante d’avoir la meilleure ANC du monde et s’il faut reconnaître qu’elle est d’excellente facture, certains modèles de la concurrence peuvent mieux faire, surtout si la situation est très bruyante. Avec l’ANC, il y a un mode Transparence qui permet de tenir une discussion sans avoir à les retirer. En plus, ils détectent quand vous vous mettez à parler pour activer ce mode automatiquement.
Pour l’autonomie, ils font assez fort puisqu’ils affichent jusqu’à 8 heures avec une seule charge, un tout petit peu moins si l’audio spatial avec suivi de tête est actif. Aussi, le boîtier MagSafe USB-C permet de recharger plusieurs fois les écouteurs, pour une utilisation vraiment prolongée. Vous pouvez aussi passer vos appels avec les écouteurs, la voix est bien claire, avec une bonne suppression des bruits ambiants et les commandes vocales de Siri.
✅ Les points forts
- Son autonomie élevée avec une seule charge
- Le boîtier USB-C MagSafe avec haut-parleur pour la localisationL’amélioration de l’ANC grâce à la puce H2
- Le capteur de fréquence cardiaque pour les entraînements et le suivi de santé auditive
❌ Les limites
- L’ANC est bonne, mais pas au niveau de la concurrence
- Le prix premium, même quand il est à la baisse
- Pas la meilleure neutralité sonore pour les audiophiles
Si vous possédez un iPhone, les AirPods Pro 3 sont clairement les écouteurs qu’il vous faut pour les accompagner. Ils s’intègrent naturellement dans l’écosystème Apple et une fois reliés à votre smartphone, vous débloquez tout un tas de fonctions. Ils tiennent bien dans les oreilles, donc vous pouvez les garder pendant le sport, au travail ou dans la rue. On regrette juste que certaines fonctions comme la traduction en temps réel puissent être limitées ou indisponibles en France.
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