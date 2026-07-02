Les AirPods Pro 3 d’Apple reprennent la formule des intra-auriculaires de la marque, mais en l’améliorant. La réduction de bruit active a fait de gros progrès, l’autonomie monte jusqu’à 8 heures et surtout on peut noter la présence d’un capteur de fréquence cardiaque pour le sport. Apple a aussi repensé la forme des embouts et la silhouette des écouteurs pour améliorer l’ajustement et donc l’isolation passive, avec cinq tailles d’embouts, de XXS à L.

Comme on l’a dit, le boîtier conserve une taille compacte et accueille l’USB-C. Aussi, il intègre un mini haut-parleur et une ancre pour la dragonne, ce qui facilite la localisation et la manipulation. La résistance monte à IP57, aussi bien pour le boîtier que les écouteurs. Ils embarquent une puce H2 qui apporte un vrai plus sur le son par rapport aux AirPods Pro 2.