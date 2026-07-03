Canapé, matelas, sièges de voiture… Le Redroad F1 promet un nettoyage en profondeur grâce à trois modes adaptés à chaque situation. Et l’autre très bonne nouvelle, c’est que jusqu’au 21 juillet.
Pour répondre à ces problématiques, Redroad mise sur un appareil pensé pour nettoyer en profondeur sans avoir pour cela à multiplier les équipements.
Trois modes de nettoyage pour s’adapter à toutes les situations
Le Redroad F1 ne se contente pas d’aspirer. Il propose trois modes de nettoyage afin de répondre aux différents besoins rencontrés à la maison.
En premier lieu, le mode vapeur utilise une température élevée (100°C) pour aider à décoller les saletés incrustées, qu’il s’agisse de traces de graisse, de transpiration ou de résidus plus tenaces. Une vapeur qui contribue également à assainir les surfaces textiles, soit un atout pour le moins appréciable pour les canapés ou les matelas.
Pour un entretien plus régulier, le mode nettoyage à chaud (à 65°C) privilégie quant à lui un nettoyage en douceur des tissus, tout en conservant une bonne efficacité. Quant au mode eau froide, il s’adresse davantage aux matières sensibles à la chaleur, comme le velours ou certains textiles délicats, afin de limiter tout risque d’altération.
Une polyvalence qui permet d’utiliser le F1 aussi bien sur un canapé familial, un fauteuil en tissu ou un matelas, que sur les sièges d’une voiture. Un nettoyeur pour les nettoyer tous, pourrait-on dire.
Une aspiration de 26 kPa et une conception pensée pour un nettoyage efficace
L’autre point fort du Redroad F1 réside dans sa puissance d’aspiration de 26 000 Pa. Une fois les salissures décollées, l’appareil aspire immédiatement l’eau et les impuretés, limitant ainsi l’humidité résiduelle. Les surfaces sèchent plus rapidement et le nettoyage gagne en efficacité.
Redroad a également opté pour une architecture à trois réservoirs indépendants. L’eau propre (1,2 litre), le détergent (600 ml) et les eaux usées (750 ml) sont stockés séparément. Ce fonctionnement évite tout mélange entre les différents liquides et garantit un nettoyage plus hygiénique tout au long de l’utilisation, tout en facilitant l’entretien de l’appareil après chaque session.
Prêt à l’action en 30 secondes, le Redroad F1 est également livré avec de nombreux accessoires comme une brosse standard, une brosse pour fentes, une brosse ronde, une buse de précision, une brosse dédiée aux fenêtres… Doté d’une poignée de transport, ce nettoyeur se range sans effort dans tous les placards, afin de rester constamment à portée de main en cas d’urgence.
Côté tarif, c’est le bon moment pour passer à l’action. Jusqu’au 21 juillet, Cdiscount applique une remise de 15 %, faisant passer le prix du Redroad F1 de 129,99 € à seulement 109,99 €. Une offre qui permet de s’équiper d’un nettoyeur multifonction performant, tout en réalisant une économie toujours bienvenue avant la période estivale.