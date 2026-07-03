Le Redroad F1 ne se contente pas d’aspirer. Il propose trois modes de nettoyage afin de répondre aux différents besoins rencontrés à la maison.

En premier lieu, le mode vapeur utilise une température élevée (100°C) pour aider à décoller les saletés incrustées, qu’il s’agisse de traces de graisse, de transpiration ou de résidus plus tenaces. Une vapeur qui contribue également à assainir les surfaces textiles, soit un atout pour le moins appréciable pour les canapés ou les matelas.