La rentrée est le moment où l’on regarde son poste de travail avec un œil plus critique. Le PC de bureau qui traîne depuis cinq ans met trente secondes à ouvrir une session, chauffe dès qu’on lance une visio avec un onglet de trop, et occupe une place qu'on préférerait rendre à autre chose. Le remplacer par une nouvelle tour revient à reproduire le même problème, en plus cher.

Le GEEKOM A5 2027 Edition prend le contrepied : un châssis métallique ultra-fin, un Ryzen 7 8 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout dans un volume qui se fixe derrière un écran. Jusqu’au 5 septembre 2026, il passe de 499 € à 449 € avec le code CBA57730.