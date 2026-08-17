La tour sous le bureau, avec son ventilateur audible et son mètre carré de câbles, reste la norme dans beaucoup de foyers et de petites entreprises. Pourtant, un format de moins d’un litre suffit aujourd’hui à encaisser huit cœurs, quatre écrans et une journée complète de multitâche. GEEKOM applique justement une remise sur son A5 jusqu’au 5 septembre.
La rentrée est le moment où l’on regarde son poste de travail avec un œil plus critique. Le PC de bureau qui traîne depuis cinq ans met trente secondes à ouvrir une session, chauffe dès qu’on lance une visio avec un onglet de trop, et occupe une place qu'on préférerait rendre à autre chose. Le remplacer par une nouvelle tour revient à reproduire le même problème, en plus cher.
Le GEEKOM A5 2027 Edition prend le contrepied : un châssis métallique ultra-fin, un Ryzen 7 8 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout dans un volume qui se fixe derrière un écran. Jusqu’au 5 septembre 2026, il passe de 499 € à 449 € avec le code CBA57730.
Huit cœurs AMD pour le travail de tous les jours
Le cœur de la machine est un AMD Ryzen 7 7730U, un processeur 8 cœurs / 16 threads accompagné d’une partie graphique Radeon Vega 8. C’est une configuration taillée pour la bureautique lourde, les visioconférences, le développement, Photoshop et le montage vidéo léger.
Concrètement, cela signifie une quinzaine d’onglets ouverts, une réunion Teams et un export en arrière-plan sans que la machine ne s’effondre. Ce n’est pas un PC de jeu, et il ne prétend pas l’être : c'est un poste de travail qui tient la charge sur la durée.
16 Go de RAM, 512 Go de SSD et de la marge pour évoluer
La configuration livrée associe 16 Go de mémoire DDR4 à un SSD PCIe NVMe de 512 Go, ce qui suffit largement pour un usage professionnel courant. L’intérêt réside surtout dans ce qu’on peut ajouter ensuite. La double barrette accepte une montée jusqu’à 64 Go de RAM, tandis qu’un emplacement M.2 2242 et une baie 2,5 pouces permettent d’étendre le stockage bien au-delà du SSD d’origine. Un mini PC qu'on garde cinq ans plutôt qu'un produit fermé qu'on remplace en bloc.
C’est probablement l’argument le plus inattendu sur un boîtier de cette taille. L’A5 pilote jusqu’à quatre écrans simultanément grâce à ses deux ports HDMI et ses deux ports USB-C, avec une sortie 8K disponible via USB-C. S’ajoutent le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, un port LAN 2,5 GbE pour les réseaux filaires rapides, un lecteur de carte SD et plusieurs ports USB. De quoi construire un poste multi-écrans sans dock ni adaptateur supplémentaire.
Un format qui libère réellement le bureau
Le profil ultra-fin de l’A5 lui permet de se glisser dans un bureau saturé, une salle de classe ou un local technique exigu. Compatible avec un support VESA, il se fixe directement derrière un écran et disparaît du champ de vision. Pour une entreprise qui équipe plusieurs postes, ce format standardisé simplifie aussi le déploiement : même machine, même fixation, même configuration sur l’ensemble des positions.
Refroidissement IceBlast 3.0 et garantie trois ans
GEEKOM annonce un système de refroidissement IceBlast 3.0, avec un flux d’air optimisé destiné à maintenir des performances stables sur des charges prolongées et un fonctionnement continu.
Le châssis entièrement métallique participe à la dissipation passive, là où les alternatives en plastique montrent leurs limites. Point à souligner : la machine est couverte par une garantie constructeur de trois ans, quand une grande partie du marché s’arrête à un an.
Le GEEKOM A5 à 449 € : comment en profiter ?
L’offre est simple. Le GEEKOM A5 2027 Edition en configuration Ryzen 7 7730U / 16 Go / 512 Go est affiché 499 € sur Amazon. En saisissant le code promotionnel CBA57730 au moment du paiement, une remise de 10 % s’applique et fait tomber le prix à 449 €, soit 50 € d’économie. L’opération court jusqu’au 5 septembre 2026, dans la limite des stocks disponibles.