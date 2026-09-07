C’est un mini PC qui ne fait pas vraiment dans la demi-mesure, le GEEKOM IT13 Max profite actuellement d’une remise de 150 € avec le code CL13M150. De quoi faire passer son tarif, déjà remisé à 799 €, à seulement 649 €, jusqu’au 13 septembre.
Les mini PC ont décidément bien grandi. Derrière son format particulièrement compact, le GEEKOM IT13 Max embarque une configuration qui n’a plus grand-chose à envier à certains PC de bureau autrement plus encombrants. Et avec son processeur Intel Core Ultra 9 185H, ses 24 Go de RAM et son SSD de 500 Go, il vise clairement les utilisateurs qui veulent de la puissance sans sacrifier leur espace de travail.
Un concentré de puissance dans 0,9 litre
Avec un encombrement réduit (136 x 132 x 50,1 mm pour 652 grammes), le GEEKOM IT13 Max sait se faire discret. Cela ne l’empêche pas d’abriter un Intel Core Ultra 9 185H, capable de grimper jusqu’à 5,1 GHz. Une puce qui lui permet d’aborder très sereinement le multitâche, la création de contenu, le développement ou encore certains usages liés à l’intelligence artificielle.
La configuration proposée ici embarque également 24 Go de mémoire LPDDR5-5600 et un SSD NVMe de 500 Go. De quoi profiter d’une machine ultra réactive et suffisamment polyvalente pour la plupart des usages quotidiens. La partie graphique est signée Intel Arc, tandis que le processeur intègre également un NPU dédié aux traitements liés à l’IA.
Et malgré ce petit gabarit, GEEKOM n’a pas lésiné sur le refroidissement, en intégrant le système IceBlast 3.0 de la marque, conçu pour maintenir les performances du processeur tout en maîtrisant les nuisances sonores. Bref, on a là un petit PC qui n’a nul besoin de hurler pour se faire entendre.
Une connectique qui voit grand
Outre la puissance, c’est souvent du côté de la connectique que les mini PC montrent leurs limites. Pas ici. Le GEEKOM IT13 Max aligne notamment deux ports USB4 jusqu’à 40 Gbit/s, quatre USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux HDMI 2.0, deux ports Ethernet 2,5 GbE, un lecteur SD, ainsi qu’une bonne vieille prise casque.
La connectivité sans fil n’est pas oubliée, avec les compatibilités Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Le tout permet même de gérer jusqu’à quatre écrans en simultané, avec une prise en charge allant jusqu’à la 4K ou la 8K à 60 Hz selon la configuration.
Côté OS, c’est Windows 11 qui est préinstallé ici, mais le GEEKOM IT13 Max se montre également compatible avec Linux et Ubuntu. Avis aux intéressés.
150 € de moins avec le code CL13M150 ?
C’est évidemment le tarif qui mérite l’attention. Affiché en promotion à 799 €, le GEEKOM IT13 Max 24 Go + 500 Go voit son prix chuter à 649 € avec le code promo CL13M150, soit 150 € d’économie supplémentaire.
Pour profiter de la remise, il suffit de sélectionner le modèle concerné puis d’appliquer le code CL13M150 au moment de la commande. Rien de plus, si ce n'est réaliser l'opération avant le 13 septembre 2026.
Autant dire qu’à ce prix, le petit cube signé GEEKOM devient une option particulièrement intéressante pour qui cherche une machine compacte, sérieusement équipée et clairement capable de remplacer avantageusement un PC de bureau traditionnel.
Sachez également que GEEKOM propose plusieurs offres anniversaire, avec des remises jusqu'à -50% !