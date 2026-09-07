Les mini PC ont décidément bien grandi. Derrière son format particulièrement compact, le GEEKOM IT13 Max embarque une configuration qui n’a plus grand-chose à envier à certains PC de bureau autrement plus encombrants. Et avec son processeur Intel Core Ultra 9 185H, ses 24 Go de RAM et son SSD de 500 Go, il vise clairement les utilisateurs qui veulent de la puissance sans sacrifier leur espace de travail.