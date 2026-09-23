Cette compacité lui permet également d’être envisagé dans différents contextes. Par exemple comme ordinateur principal dans un espace de travail réduit, comme machine familiale ou encore comme PC multimédia. La connectique est complète (ports USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet…), sans oublier les connectivités Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette catégorie de machines, qui ne cherchent pas forcément à remplacer une grosse tour spécialisée, mais plutôt à proposer une solution capable de répondre à une grande variété de besoins.