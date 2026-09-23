Jusqu’au 11 octobre, le GEEKOM A5 Pro 2026 Edition profite de 110 € de remise avec le code CLUA5110. De quoi profiter à moindre coût de ce mini PC compact qui mise sur un CPU Ryzen 5, 16 Go de RAM et 1 To de SSD pour jouer pleinement la carte du PC polyvalent.
Depuis quelques années maintenant, les mini PC ne sont plus des curiosités technologiques, mais bien de véritables alternatives aux tours traditionnelles. Et c’est précisément sur ce terrain que GEEKOM entend jouer avec son A5 Pro 2026 Edition. Un format très discret, une configuration suffisamment musclée pour les usages du quotidien et surtout une machine qui peut facilement trouver sa place sur un bureau sans jamais l’encombrer.
À l’occasion de cette offre temporaire, son tarif passe de 549 à 439 €, à condition d’utiliser le code promo CLUA5110. De quoi bénéficier d’une réduction de 110 €, valable jusqu’au 11 octobre.
Un Ryzen 5 et 16 Go de RAM dans un format compact
Au cœur du GEEKOM A5 Pro 2026 Edition, on retrouve donc un processeur AMD Ryzen 5 7530U, accompagné de 16 Go de mémoire vive DDR4. Une combinaison qui vise avant tout la polyvalence et qui va permettre la bureautique, la navigation avec de nombreux onglets, la visioconférence, l’usage multimédia ou encore l’utilisation de certains logiciels relativement exigeants.
Le processeur AMD de la série Ryzen 7000 permet ainsi au Mini PC de ne pas se limiter aux tâches basiques. Les 16 Go de RAM offrent de leur côté une marge confortable pour travailler avec plusieurs applications ouvertes simultanément.
Autre élément important de cette configuration, la présence d’un SSD de 1 To. De quoi disposer d’un espace de stockage particulièrement conséquent pour les applications, les documents, les photos et autres vidéos, sans avoir pour cela à investir dans un disque externe. L’ensemble est d’ailleurs évolutif, avec la possibilité de grimper jusqu’à 64 Go de RAM et 3 To de SSD.
Un Mini PC pensé pour accompagner tous les usages
L’intérêt d’un modèle comme le GEEKOM A5 Pro réside aussi dans son format bien sûr. Là où un PC traditionnel impose généralement de réserver une place conséquente sous ou à côté du bureau, le Mini PC peut se faire beaucoup plus discret (sans compter un bruit de fonctionnement inférieur à 30 dB), et peut tout à fait venir se positionner sur le bureau.
Cette compacité lui permet également d’être envisagé dans différents contextes. Par exemple comme ordinateur principal dans un espace de travail réduit, comme machine familiale ou encore comme PC multimédia. La connectique est complète (ports USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet…), sans oublier les connectivités Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette catégorie de machines, qui ne cherchent pas forcément à remplacer une grosse tour spécialisée, mais plutôt à proposer une solution capable de répondre à une grande variété de besoins.
GEEKOM présente ainsi son A5 Pro comme un PC polyvalent, conçu pour fonctionner aussi bien dans le cadre d’une utilisation classique que dans des scénarios où la machine doit rester disponible sur de longues périodes, avec une promesse de fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Le GEEKOM A5 Pro passe à 439 € avec le code CLUA5110
C’est aussi le tarif qui constitue ici l’un des principaux arguments. Affiché habituellement à 549 €, le GEEKOM A5 Pro 2026 Edition est actuellement proposé à 439 €, soit 110 € d’économie grâce au code CLUA5110, avec une offre valable jusqu’au 11 octobre 2026.
À ce prix, la configuration réunit donc un Ryzen 5 7530U, 16 Go de DDR4 et un SSD de 1 To dans un format Mini PC particulièrement compact. Pour profiter de la remise, il suffit de passer par la boutique GEEKOM et d’appliquer le code au moment de la commande.