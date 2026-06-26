Le Prime Day 2026 touche à sa fin ce soir, et avec lui disparaît l'une des rares occasions de trouver l'Apple Watch Ultra 3 sous la barre des 800 €. La rédaction Clubic fait le point sur ce que vaut vraiment cette offre, et pour qui elle mérite le détour.
L'Apple Watch Ultra 3 (49 mm, GPS + Cellular, boîtier titane noir) est disponible à 799 € au lieu de 899 € chez Amazon ce dernier jour de Prime Day !
Lancée à 899 € en septembre 2025, l'Apple Watch Ultra 3 n'a que rarement quitté son prix conseillé depuis sa sortie. Ce bon plan Amazon, actif uniquement aujourd'hui, la ramène à 799 €, soit 100 € d'économie sur une montre que la rédaction Clubic a eu l'occasion de tester en profondeur. Elle s'adresse avant tout aux sportifs exigeants, aux amateurs d'outdoor et à celles et ceux qui veulent une montre connectée pensée pour durer plusieurs jours sans charge, avec une connectivité étendue aux environnements les plus isolés. Retrouvez-la directement sur la page Amazon dédiée à l'Apple Watch Ultra 3, avant la fin de la promotion ce soir. L'offre concerne exclusivement le coloris titane noir avec bracelet Ocean noir, le modèle le plus polyvalent de la gamme Ultra 3.
Pourquoi choisir l'Apple Watch Ultra 3 ?
- 100 € d'économie sur le tarif officiel Apple : la montre revient à 799 € au lieu de 899 €, son prix de lancement, sans ODR ni condition particulière.
- Connectivité satellite incluse : même hors réseau cellulaire ou Wi-Fi, l'Ultra 3 permet d'envoyer des messages et de déclencher une alerte SOS, une première sur une Apple Watch.
- Autonomie en nette progression : 42 heures d'autonomie annoncées, contre 36 heures sur l'Ultra 2, avec une recharge à 80 % en 45 minutes.
Une montre taillée pour le sport intensif et les aventures en extérieur
Le boîtier en titane de 49 mm, épais de 12 mm, résiste aux chocs et à l'immersion jusqu'à 100 mètres, ce qui en fait un compagnon fiable pour la natation en eau libre, le trail ou la randonnée en haute montagne. L'écran OLED LTPO3 atteint 3 000 nits de luminosité maximale, une valeur qui garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, même lors d'une sortie vélo en été. Dans notre test Clubic de l'Apple Watch Ultra 3, le journaliste Mathieu Grumiaux souligne que l'autonomie de trois jours en utilisation normale est réelle et répétable, un changement de paradigme pour les habitués de l'écosystème Apple. La puce S10, le GPS multi-fréquences et le suivi de tension artérielle (par tendance, pas en valeur absolue) complètent un profil technique cohérent avec les usages multisport les plus exigeants.
Face à la concurrence : ce que l'Ultra 3 apporte, et ce qu'elle ne remplace pas
Face à des montres spécialisées comme la Garmin Fenix 8 ou la Suunto Vertical, l'Apple Watch Ultra 3 propose un écosystème plus accessible, watchOS restant plus intuitif qu'un système Garmin, mais elle concède encore sur l'autonomie brute (42 heures contre plusieurs semaines sur les meilleures Garmin en mode économie d'énergie). Pour un utilisateur déjà ancré dans l'univers Apple, la question ne se pose guère ; pour un sportif venant d'une montre outdoor pure, le compromis autonomie reste à évaluer selon l'intensité et la durée des sorties envisagées.
✅ Les points forts
- Boîtier titane robuste, certifié IP6X et résistant à 100 m de profondeur
- Connectivité satellite pour envoyer des messages et des alertes SOS hors réseau
- Autonomie de 42 heures confirmée par notre test Clubic, recharge rapide à 80 % en 45 minutes
- Écran OLED LTPO3 à 3 000 nits, lisible en toutes conditions extérieures
- Suivi santé complet : ECG, SpO2, fréquence cardiaque, détection d'apnée du sommeil, suivi de tension artérielle
❌ Les limites
- Poids de 61,6 g perceptible au poignet, notamment par temps chaud ou lors de sorties longues
- Autonomie encore loin des spécialistes outdoor comme Garmin en mode économie d'énergie
- Compatibilité 5G limitée en France à Orange et SFR sur forfaits 5G+, et sans bénéfice perceptible en 4G actuelle
- Prix de 799 € qui reste élevé même avec la réduction ; la Series 11 couvre l'essentiel des usages pour moins cher
L'offre expire ce soir avec la fin du Prime Day : vérifiez la disponibilité de l'Apple Watch Ultra 3 à 799 € avant la clôture.
Cette promotion Prime Day sur l'Apple Watch Ultra 3 est une opportunité concrète pour un profil précis : le sportif confirmé, randonneur, triathlète ou nageur qui veut une montre capable d'encaisser les conditions difficiles, de tenir plusieurs jours sans charge et de rester joignable même en zone blanche grâce à la connectivité satellite. À 799 €, la montre reste un investissement conséquent, mais c'est son tarif le plus bas depuis son lancement, et il est peu probable de la voir régulièrement à ce niveau hors événements promotionnels majeurs.
En revanche, si vos activités physiques se limitent à la salle de sport et aux sorties running du week-end, ou si l'intégration à l'écosystème Apple n'est pas une priorité, une Apple Watch Series 11 ou une montre Android haut de gamme suffira amplement pour un budget bien inférieur. Ce bon plan s'adresse aux convaincus de la gamme Ultra, pas à ceux qui hésitent encore sur le besoin réel d'une montre à ce niveau de prestations.
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