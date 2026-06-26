Cette promotion Prime Day sur l'Apple Watch Ultra 3 est une opportunité concrète pour un profil précis : le sportif confirmé, randonneur, triathlète ou nageur qui veut une montre capable d'encaisser les conditions difficiles, de tenir plusieurs jours sans charge et de rester joignable même en zone blanche grâce à la connectivité satellite. À 799 €, la montre reste un investissement conséquent, mais c'est son tarif le plus bas depuis son lancement, et il est peu probable de la voir régulièrement à ce niveau hors événements promotionnels majeurs.

En revanche, si vos activités physiques se limitent à la salle de sport et aux sorties running du week-end, ou si l'intégration à l'écosystème Apple n'est pas une priorité, une Apple Watch Series 11 ou une montre Android haut de gamme suffira amplement pour un budget bien inférieur. Ce bon plan s'adresse aux convaincus de la gamme Ultra, pas à ceux qui hésitent encore sur le besoin réel d'une montre à ce niveau de prestations.