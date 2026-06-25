Cdiscount propose la précommande de GTA 6 sur PS5 à 60 €, mais il est possible de faire encore mieux : pour une première commande, le code promo HELLO10 permet de tomber à 50 €. Pour le jeu le plus attendu de la décennie, c’est tout simplement l’une des offres les plus agressives du moment sur console.
GTA 6 n’est même pas encore sorti que les précommandes s’enchaînent, souvent au plein tarif conseillé. Sur PS5, voir le jeu passer à 50 € en précommande est suffisamment rare pour mériter qu’on s’y attarde, surtout pour un titre aussi attendu. En combinant le prix déjà remisé chez Cdiscount et le code de bienvenue réservé aux nouveaux comptes, on obtient une précommande parmi les moins chères du marché pour un futur blockbuster.
Comment obtenir GTA 6 à 50 € sur PS5 ?
- Aller sur la page de GTA 6 PS5 chez Cdiscount (prix affiché : 60 €)
- Créer un nouveau compte Cdiscount (ou utiliser un compte éligible à l’offre de bienvenue)
- Au moment du paiement, entrer le code promo HELLO10 pour obtenir 10 € de réduction supplémentaires
- Le prix final passe ainsi de 60 € à 50 € pour la précommande de GTA 6 sur PS5.
GTA 6, le mastodonte qu’on ne présente plus
Chaque épisode majeur de Grand Theft Auto marque une génération de consoles, et GTA 6 ne devrait pas déroger à la règle. Nouveau monde ouvert, mise en scène revue à la hausse, réalisation moderne et buzz colossal : tout indique que le jeu va dominer l’actualité gaming pendant des mois. Le voir déjà accessible en dessous du prix standard en précommande, sur une machine aussi populaire que la PS5, donne tout son sens à ce bon plan.
Une des précommandes les moins chères sur le jeu le plus attendu
Dans un contexte où les jeux AAA tendent à grimper en prix de lancement, tomber à 50 € pour un titre de cette envergure reste exceptionnel. Entre l’offre de base à 60 € sur Cdiscount et le code de réduction réservé à une première commande, l’addition finale devient bien plus digeste. Pour les joueurs qui savaient déjà qu’ils prendraient GTA 6 dès sa sortie, autant verrouiller maintenant un prix plancher plutôt que de payer plein pot plus tard.
Pour un jeu aussi attendu que GTA 6, réussir à descendre la précommande PS5 à 50 € au lieu de 60 € grâce au code HELLO10 chez Cdiscount fait clairement partie des meilleurs coups du moment. Si vous savez déjà que vous passerez des dizaines d’heures sur le prochain GTA dès sa sortie, cette offre est un moyen simple de limiter la facture tout en sécurisant votre exemplaire.
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