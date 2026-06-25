Apple est l'une des marques qui pratique le moins de promotions tout au long de l'année. Les réductions officielles sont rares, les revendeurs encadrés, et les prix conseillés rarement contestés, sauf lors d'événements commerciaux majeurs comme le Prime Day. C'est précisément ce qui rend cette sélection si intéressante : les remises affichées ne sont pas des ajustements cosmétiques, mais de vraies baisses de prix sur des produits récents et très demandés. L'iPhone Air à -31%, les AirPods 4 à -37%, l'Apple Watch Series 11 à -28%… ces niveaux de remise sont exceptionnels sur la marque à la pomme et ne se reverront probablement pas avant le Black Friday, voire pas du tout sur certains modèles.