Apple vient d'annoncer des hausses de prix sur ses iPad et MacBook, et le timing ne pouvait pas être pire… ou meilleur. Car en ce dernier jour du Prime Day 2026, Amazon brade encore l'intégralité de l'écosystème Apple. Avant que les prix n'augmentent officiellement, c'est la dernière fenêtre pour acheter Apple au meilleur tarif. Il reste quelques heures.
Le timing est saisissant. Alors qu'Apple vient d'officialiser des hausses de prix à venir sur sa gamme iPad et MacBook, conséquence directe des des coûts des puces mémoire, le Prime Day 2026 entre précisément dans ses dernières heures avec des remises historiques sur les mêmes produits. La fenêtre n'a jamais été aussi courte ni aussi précieuse : acheter un MacBook Air M4 ou un MacBook Pro M4 Max aujourd'hui, c'est non seulement profiter d'une remise Prime Day immédiate, mais aussi échapper à la prochaine vague de hausses tarifaires annoncées par Apple. iPhone Air, AirPods, Apple Watch, accessoires Mac… Amazon brade l'intégralité de l'écosystème à la pomme jusqu'à ce vendredi 26 juin à 23h59.
La sélection des meilleures offres Apple du Prime Day
Des remises rares sur des produits récents, couvrant l'intégralité de l'écosystème Apple : iPhone, AirPods, Apple Watch, accessoires Mac… Voici les offres qui valent vraiment le détour avant la fermeture de l'événement ce soir.
- Apple MacBook Air 15 avec Puce M4 à 1399 € au lieu de 1649 €
- Apple MacBook Pro avec Puce M4 Max à 2999 € au lieu de 3269 €
- Apple iPhone Air 256 Go à 845 € au lieu de 1229 €
- Apple AirTag 2 à 21,99 € au lieu de 35 €
- Apple AirPods 4 à 94,05 € au lieu de 149 €
- Apple AirPods Max à 399 € au lieu de 579 €
- Apple Watch Series 11 à 322 € au lieu de 449 €
- Apple Watch Ultra 3 à 799 € au lieu de 899 €
- Apple Magic Trackpad à 101,29 € au lieu de 139 €
- Apple Magic Keyboard avec Touch ID à 151,05 € au lieu de 199 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Le MacBook Air, le plus grand et le plus puissant à 250 € de moins
Le MacBook Air 15 pouces avec puce M4 est la machine idéale pour ceux qui veulent la puissance d'Apple sans les contraintes du MacBook Pro : léger, silencieux (aucun ventilateur), avec un écran Liquid Retina immersif et une autonomie qui dépasse allègrement la journée de travail. 250 € de remise sur un ordinateur portable haut de gamme sorti cette année, c'est précisément le genre de promotion rare sur Apple qui justifie d'agir sans attendre.
MacBook Pro M4 Max, la machine ultime pour les pros à 270 € de moins
Le MacBook Pro avec puce M4 Max est tout simplement l'un des ordinateurs portables les plus puissants au monde : conçu pour les créatifs, développeurs et professionnels qui ne font aucun compromis sur les performances. Montage vidéo 8K, modélisation 3D, compilation de code, rendu en temps réel… la puce M4 Max gère tout sans broncher, avec une autonomie exceptionnelle pour une machine de cette puissance. 270 € de remise immédiate sur un produit à ce niveau de gamme, c'est une opportunité que les professionnels d'Apple ne reverront pas avant longtemps.
384 € de remise sur l'iPhone le plus fin d'Apple
C'est l'offre star de cette sélection. L'iPhone Air est le pari d'Apple sur l'ultra-finesse : le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque, avec une puce de dernière génération et un design qui redéfinit ce que peut être un téléphone premium. À 845 €, soit 384 € de moins que son prix conseillé, il passe sous la barre psychologique des 900 €, une première. Si vous attendiez le bon moment pour passer à l'iPhone Air, il est là.
Retrouver vos affaires n'a jamais été aussi abordable avec l'Apple AirTag 2
La deuxième génération de l'AirTag embarque une localisation encore plus précise et une autonomie améliorée, pour ne plus jamais perdre clés, portefeuille ou bagage. À moins de 22 €, c'est l'accessoire Apple le plus accessible du moment, et une excellente idée d'achat multiple pour équiper toutes vos affaires importantes.
Les écouteurs AirPods 4 à leur meilleur prix pour le Prime Day
Confort personnalisé, résistance à la transpiration, excellente autonomie et son signature Apple : les AirPods 4 sont les écouteurs sans fil incontournables de la gamme, et ils n'ont jamais été aussi accessibles. Avec 55 € de remise Prime Day, ils passent sous les 95 €, un prix qui ne laisse plus vraiment de place au doute.
AirPods Max, l'expérience audio ultime à 180 € de moins
Le casque circum-auriculaire haut de gamme d'Apple avec réduction de bruit active, mode Transparence et audio spatial : les AirPods Max sont ce que la marque fait de mieux en matière d'audio. 180 € de remise sur un produit de cette catégorie, c'est exceptionnel, et c'est probablement la seule fois cette année où vous les verrez à ce prix.
Apple Watch Series 11, la montre connectée la plus complète du marché
Moniteur d'activité, suivi de la santé en temps réel, notifications, paiement sans contact et intégration totale avec l'écosystème Apple : l'Apple Watch Series 11 est la référence absolue des montres connectées grand public. À 322 €, soit 127 € de moins que son prix habituel, elle s'impose comme l'un des meilleurs achats de ce Prime Day.
Apple Watch Ultra 3 : la montre des aventuriers à prix jamais vu
Taillée pour les sports extrêmes et les aventures en pleine nature, l'Apple Watch Ultra 3 intègre des communications satellite, un GPS haute précision multisport et une robustesse à toute épreuve. 100 € de remise sur le modèle le plus premium de la gamme Apple Watch, une opportunité rare sur un produit qui ne solde quasiment jamais.
Adaptateur Secteur USB-C Apple, l'accessoire indispensable enfin à prix réduit
Les accessoires officiels Apple sont rarement en promotion, ce qui rend cette remise d'autant plus notable. L'adaptateur secteur USB-C 70W est la référence pour recharger rapidement MacBook, iPad et iPhone dernière génération. Un achat malin à glisser dans le panier en même temps qu'un autre produit de la sélection.
Travailler sur Mac n'a jamais été aussi fluide avec Magic Trackpad
Le Magic Trackpad d'Apple offre la surface Multi-Touch la plus précise et la plus réactive du marché, avec des gestes fluides et une intégration parfaite avec macOS. Près de 38 € de remise sur un accessoire qui transforme réellement l'expérience utilisateur sur Mac, et qui n'est pas souvent soldé.
Magic Keyboard, le clavier Apple avec Touch ID à son meilleur prix
Le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique est la solution de saisie ultime pour les utilisateurs Mac qui veulent confort, précision et sécurité biométrique intégrée. Presque 48 € de remise sur un clavier premium rarement en promotion, idéal pour compléter un setup bureautique Apple au complet.
Prime Day : le parfait moment pour acheter Apple sans se ruiner
Apple est l'une des marques qui pratique le moins de promotions tout au long de l'année. Les réductions officielles sont rares, les revendeurs encadrés, et les prix conseillés rarement contestés, sauf lors d'événements commerciaux majeurs comme le Prime Day. C'est précisément ce qui rend cette sélection si intéressante : les remises affichées ne sont pas des ajustements cosmétiques, mais de vraies baisses de prix sur des produits récents et très demandés. L'iPhone Air à -31%, les AirPods 4 à -37%, l'Apple Watch Series 11 à -28%… ces niveaux de remise sont exceptionnels sur la marque à la pomme et ne se reverront probablement pas avant le Black Friday, voire pas du tout sur certains modèles.
Comment accéder aux ventes flash du Prime Day ?
Toutes les offres du Prime Day sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime. Sans abonnement actif, les prix réduits restent inaccessibles — même si les promotions sont visibles sur le site. Si vous n'êtes pas encore membre, Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux inscrits : en vous abonnant maintenant, vous pouvez encore profiter des dernières heures du Prime Day sans débourser un centime.
L'abonnement est ensuite disponible à 6,99 €/mois ou 69,90 €/an, et inclut Prime Video, Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading et la livraison rapide gratuite. Attention : le Prime Day se termine ce vendredi 26 juin à 23h59,certaines offres disparaîtront avant même la fermeture officielle si les stocks s'épuisent.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
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- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
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- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
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Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.