Pour le Prime Day, l'Amazon Echo Spot (nouvelle génération) tombe à 49,99 € au lieu de 94,99 €, soit 45 € d'économie immédiate, presque moitié prix. C'est le moment idéal pour moderniser sa table de nuit avec un réveil connecté compact, discret et boosté par Alexa, sans dépenser une fortune.
L'Amazon Echo Spot (nouvelle génération) est le réveil connecté compact d'Amazon : un écran circulaire design, un haut-parleur intégré et toute la puissance d'Alexa dans un format pensé pour la table de nuit ou le bureau. À mi-chemin entre le réveil classique et l'enceinte connectée intelligente, il s'adresse autant aux néophytes de la maison connectée qu'aux habitués de l'écosystème Amazon qui cherchent un appareil discret pour leur chambre. Avec cette promo Prime Day, il devient l'un des achats connectés les plus justifiables du moment.
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Pourquoi craquer pour l'Echo Spot en promo ?
- 45 € de remise, soit environ 45% de réduction par rapport au prix conseillé de 94,99 €, son meilleur tarif.
- Un réveil connecté avec écran circulaire, affichage de l'heure, de la météo et des alarmes dans un format ultra compact.
- Alexa intégré pour la musique, la radio, les infos, la domotique et les routines réveil / coucher.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un vrai réveil, mais en version intelligente
À la base, l'Echo Spot reste un réveil : heure toujours affichée, alarmes faciles à programmer à la voix, choix des sons de réveil (musique, radio, alarme douce). Son écran circulaire affiche aussi la météo du jour, le morceau en cours et des cadrans personnalisables selon vos goûts. C'est l'objet qu'on pose sur la table de nuit une fois et qu'on ne déplace plus, suffisamment discret pour ne pas envahir l'espace, suffisamment utile pour qu'on ne s'en passe plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il suffit de demander à Alexa.
Alexa au chevet pour tout piloter sans bouger
Comme tous les appareils Echo, le Spot donne accès à l'ensemble des fonctions Alexa : lancer une playlist, écouter les infos du matin, régler un thermostat connecté, éteindre les lumières à la voix ou activer une routine "Bonne nuit" qui déclenche plusieurs actions d'un coup. Pour ceux qui ont déjà un ou plusieurs appareils Echo, il s'intègre facilement dans un groupe multiroom ou dans des routines existantes. Pour un premier achat dans l'écosystème Alexa, il constitue une porte d'entrée idéale à moins de 50 €.
À 49,99 € au lieu de 94,99 €, l'Amazon Echo Spot (nouvelle génération) s'impose comme l'un des bons plans les plus faciles à justifier de ce Prime Day. Compact, design, pratique et boosté par Alexa, il transforme simplement votre table de nuit en hub connecté discret pour un prix plancher. Si vous vouliez un réveil intelligent sans vous ruiner, difficile de trouver mieux actuellement.
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