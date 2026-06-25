L'Amazon Echo Spot (nouvelle génération) est le réveil connecté compact d'Amazon : un écran circulaire design, un haut-parleur intégré et toute la puissance d'Alexa dans un format pensé pour la table de nuit ou le bureau. À mi-chemin entre le réveil classique et l'enceinte connectée intelligente, il s'adresse autant aux néophytes de la maison connectée qu'aux habitués de l'écosystème Amazon qui cherchent un appareil discret pour leur chambre. Avec cette promo Prime Day, il devient l'un des achats connectés les plus justifiables du moment.