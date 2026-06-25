Pour le Prime Day, Amazon fait chuter le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 à 549 € au lieu de 899 €, soit 350 € d’économie immédiate. C’est son prix le plus bas depuis son lancement et l’un des meilleurs rapports qualité prix du moment pour un robot tondeuse sans câble périmétrique, pensé pour les jardins jusqu’à 500 m².
Le YUKA Mini 2 500 est le modèle d’entrée de gamme de la série star de Mammotion, une gamme qui a fait beaucoup parler d’elle parce qu’elle supprime complètement le câble périmétrique et l’antenne RTK encombrante. Ici, pas de fil à enterrer, pas de balise à installer au fond du jardin : le robot se repose sur trois caméras avec IA et une navigation TrueVision pour comprendre votre terrain et le cartographier automatiquement. Conçu pour des jardins jusqu’à 500 m², il vise clairement les particuliers qui veulent se débarrasser de la corvée de tonte sans se lancer dans une installation compliquée, et la remise Prime Day le rend nettement plus accessible.
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Pourquoi choisir le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 ?
- 350 € de remise, soit environ 39% de réduction par rapport au prix normal de 899 €, son meilleur tarif de l’année.
- Robot tondeuse sans fil périmétrique ni antenne RTK, jusqu’à 500 m², pensé pour une mise en route simple.
- Navigation par 3 caméras IA TrueVision, cartographie multi zones automatique et mode Drop & Mow pour tondre sans prise de tête.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Fini le câble à enterrer, ce robot se repère avec 3 caméras IA
Le gros atout du YUKA Mini 2 500, c’est qu’il fait partie de cette nouvelle génération de robots qui n’ont plus besoin de câble périphérique. Là où la plupart des modèles imposent de passer plusieurs heures à poser un fil tout autour du jardin, ce Mammotion utilise trois caméras couplées à un traitement d’image embarqué pour détecter ses limites, les obstacles et les différentes zones à tondre. Résultat : pas de fil à enfouir, rien à recouper si vous modifiez votre jardin, et zéro risque de perdre le signal sous les arbres ou près de la maison, puisqu’il ne dépend pas d’une antenne RTK pouvant être bloquée. Pour un particulier qui n’a ni le temps ni l’envie de jouer au technicien, c’est un vrai changement de philosophie.
Un robot pensé pour les jardins résidentiels jusqu’à 500 m²
Ce modèle est calibré pour les jardins de taille moyenne, ceux que l’on retrouve le plus souvent en maison individuelle classique. Jusqu’à 500 m² recommandés, avec la possibilité de monter un peu plus en optimisant la planification, il suffit largement pour une grande majorité de pelouses familiales. La cartographie multi zones permet de gérer plusieurs parties de jardin, de définir des zones à tondre plus ou moins souvent et d’éviter certaines zones sensibles (massifs, jeux d’enfants, potager) directement depuis l’application. La fonction Drop & Mow, elle, autorise une tonte rapide sans cartographie préalable si vous voulez qu’il s’occupe simplement d’une zone précise. Pour quelqu’un qui veut surtout ne plus pousser de tondeuse le week end, c’est exactement le type de robot qui fait la différence.
À 549 € au lieu de 899 €, le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 profite pleinement du Prime Day pour devenir l’une des offres les plus intelligentes du moment pour ceux qui rêvent de déléguer la tonte de leur jardin. Sans câble, sans antenne RTK, avec une navigation IA par caméras et une gestion multi zones, il coche toutes les cases de la nouvelle génération de robots tondeuses pensés pour les particuliers qui veulent du résultat sans la galère de l’installation.
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