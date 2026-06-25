Le YUKA Mini 2 500 est le modèle d’entrée de gamme de la série star de Mammotion, une gamme qui a fait beaucoup parler d’elle parce qu’elle supprime complètement le câble périmétrique et l’antenne RTK encombrante. Ici, pas de fil à enterrer, pas de balise à installer au fond du jardin : le robot se repose sur trois caméras avec IA et une navigation TrueVision pour comprendre votre terrain et le cartographier automatiquement. Conçu pour des jardins jusqu’à 500 m², il vise clairement les particuliers qui veulent se débarrasser de la corvée de tonte sans se lancer dans une installation compliquée, et la remise Prime Day le rend nettement plus accessible.