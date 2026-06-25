Le Prime Day 2026 réserve parfois de vraies anomalies de prix, et celle sur le LG UltraGear 34GS95QE en fait partie : un écran OLED ultrawide 34 pouces à 240 Hz tombe sous la barre des 750 €, soit son niveau le plus bas depuis le lancement. La rédaction Clubic fait le point pour vous aider à décider en connaissance de cause.
Le marché des écrans gaming OLED ultrawide a longtemps été réservé à une clientèle aisée, mais le Prime Day 2026 redistribue les cartes. À 749,99 €, le LG UltraGear 34GS95QE s'approche d'un rapport qualité / prix rarement atteint sur ce segment : une dalle OLED incurvée de 34 pouces, 240 Hz natifs et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), valable jusqu'à demain soir. Cette offre concerne une référence haut de gamme dont le prix catalogue flirtait jusqu'ici avec les 1 100 € : la décote dépasse les 30 %, ce qui est significatif pour un produit de cette nature.
Ce bon plan s'adresse avant tout aux joueurs PC qui cherchent à basculer vers l'OLED sans sacrifier la fluidité compétitive, mais aussi aux créatifs sensibles à la colorimétrie : avec 98,5 % de couverture DCI-P3, l'écran déborde largement du seul usage gaming.
Pourquoi choisir le LG UltraGear 34GS95QE ?
- Prix le plus bas observé depuis le lancement : à 749,99 € au lieu de 1 084,70 €, la décote de plus de 330 € représente le tarif le plus bas jamais enregistré sur cette référence selon l'historique de prix disponible.
- OLED ultrawide 240 Hz pour joueurs et créatifs : la dalle W-OLED incurvée 800R, 3 440 x 1 440 px, 0,03 ms GtG et 98,5 % DCI-P3 couvre aussi bien les usages compétitifs que la retouche ou le montage.
- Offre limitée dans le temps, stock à surveiller : valable jusqu'à demain soir dans le cadre du Prime Day, la disponibilité peut évoluer rapidement sur ce type de produit haut de gamme en promotion.
Un ultrawide OLED taillé pour l'immersion et la précision
Le format 21:9 et la courbure 800R du LG UltraGear 34GS95QE enveloppent littéralement le champ de vision, une qualité particulièrement appréciable sur les jeux en monde ouvert, les simulateurs ou les titres narratifs. La dalle W-OLED de LG Display garantit des noirs profonds et des contrastes infinis qui transforment concrètement l'expérience sur des titres comme Cyberpunk 2077 ou Elden Ring. La certification DisplayHDR TrueBlack 400 renforce encore ce rendu, avec des pics de luminosité ciblés suffisamment percutants pour valoriser les scènes HDR sans agresser l'oeil sur les passages lumineux. Notre test Clubic de la gamme W-OLED UltraGear 2024 soulignait déjà la qualité colorimétrique exceptionnelle de ces dalles et leur excellente uniformité, deux points que l'on retrouve pleinement sur le 34GS95QE.
Côté compétitif, les 240 Hz natifs et le temps de réponse de 0,03 ms placent cet écran dans le haut du panier pour les FPS et les jeux en ligne, avec une compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync qui assure un rendu fluide quel que soit le GPU utilisé.
Face à la concurrence : ce que le 34GS95QE apporte, et ce qu'il ne fait pas
À ce tarif, le LG UltraGear 34GS95QE n'a pas de concurrent direct en OLED ultrawide 34 pouces 240 Hz : les alternatives comme le Corsair XENEON 34WQHD240-C (QD-OLED) se négocient encore nettement au-dessus, et les modèles IPS haute fréquence ne restituent pas la même profondeur de noirs ni la même réactivité intrinsèque de la dalle. En revanche, si vous jouez principalement en console ou si vous attendez une définition 4K, cet écran ne répondra pas à ces attentes : il est pensé pour le PC gaming immersif en QHD ultrawide, sans plus.
✅ Les points forts
- Dalle W-OLED incurvée 800R : noirs absolus, contrastes infinis et angles de vision larges pour une immersion totale
- 240 Hz natifs et 0,03 ms GtG : réactivité de très haut niveau, adaptée au jeu compétitif comme aux AAA fluides
- 98,5 % DCI-P3 : colorimétrie précise qui intéresse aussi les créatifs (montage vidéo, retouche photo)
- Compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync : aucun déchirement d'image quel que soit le GPU
- Prix en baisse de plus de 330 € : niveau tarifaire historiquement bas sur cette référence selon l'historique disponible
❌ Les limites
- Luminosité SDR contenue : comme toute dalle OLED, la luminosité de pointe est limitée sur les grandes fenêtres claires, ce qui peut pénaliser les pièces très lumineuses
- Résolution QHD et non 4K : la densité de pixels reste inférieure à celle d'un 27 pouces 4K, perceptible sur les textes fins en bureautique
- Risque de burn-in à très long terme : inhérent à la technologie OLED, à prendre en compte pour un usage intensif avec interfaces statiques
- Format ultrawide incompatible avec certains jeux : quelques titres ne gèrent pas nativement le ratio 21:9, imposant des bandes noires
L'offre Prime Day sur le LG UltraGear 34GS95QE expire demain soir : vérifiez la disponibilité avant qu'il ne soit trop tard.
À 749,99 € pendant le Prime Day, le LG UltraGear 34GS95QE représente une opportunité sérieuse pour quiconque envisageait depuis longtemps de passer à l'OLED ultrawide sans en assumer le prix plein. La combinaison dalle W-OLED, 240 Hz, 0,03 ms et couverture DCI-P3 à 98,5 % n'a tout simplement pas d'équivalent à ce tarif dans la catégorie 34 pouces : c'est factuel.
Cet écran convient en priorité aux joueurs PC exigeants qui veulent immersion et réactivité sans arbitrage, ainsi qu'aux créatifs qui ne souhaitent pas multiplier les périphériques. En revanche, si votre configuration tourne autour d'une console, si vous priorisez la 4K ou si vous travaillez dans un environnement très éclairé, d'autres références seront plus adaptées à votre usage. Pour les autres, le moment est bien choisi.
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