Le marché des écrans gaming OLED ultrawide a longtemps été réservé à une clientèle aisée, mais le Prime Day 2026 redistribue les cartes. À 749,99 €, le LG UltraGear 34GS95QE s'approche d'un rapport qualité / prix rarement atteint sur ce segment : une dalle OLED incurvée de 34 pouces, 240 Hz natifs et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), valable jusqu'à demain soir. Cette offre concerne une référence haut de gamme dont le prix catalogue flirtait jusqu'ici avec les 1 100 € : la décote dépasse les 30 %, ce qui est significatif pour un produit de cette nature.

Ce bon plan s'adresse avant tout aux joueurs PC qui cherchent à basculer vers l'OLED sans sacrifier la fluidité compétitive, mais aussi aux créatifs sensibles à la colorimétrie : avec 98,5 % de couverture DCI-P3, l'écran déborde largement du seul usage gaming.