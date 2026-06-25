Pour le Prime Day, Amazon fait chuter le prix du Bose QuietComfort SC à 170,99 € au lieu de 289,95 €. Ce casque à réduction de bruit active, lancé autour de 359 € prix public et encore affiché autour de 280 à 290 € chez la plupart des enseignes, atteint ici son meilleur prix constaté, ce qui en fait l’une des offres audio les plus intéressantes du moment.
Le Bose QuietComfort SC est le descendant direct de la famille de casques ANC qui a fait la réputation de Bose. Il reprend la recette qui plaît aux navetteurs, travailleurs en open space et voyageurs fréquents : une réduction de bruit active très efficace, un confort au long cours et un son Bose réglable, le tout dans un casque sans fil simple à utiliser. Positionné en dessous du très haut de gamme de la marque, il offre cependant une expérience très proche, surtout lorsqu’il est en promotion. Le voir descendre à 170,99 € alors qu’il se vend encore à près de 290 € sur de nombreux sites change complètement son rapport qualité prix.
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Pourquoi choisir le Bose QuietComfort SC ?
- Plus de 100 € de remise par rapport aux meilleurs prix constatés chez la plupart des enseignes, et bien plus par rapport au prix de lancement.
- Réduction de bruit active dite “légendaire” chez Bose, pensée pour les transports, le bureau et les lieux bruyants.
- Un casque très confortable, avec jusqu’à 24 heures d’autonomie, idéal pour une utilisation intensive au quotidien.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un casque pour couper vraiment le bruit autour de soi
Le principal intérêt d’un Bose QuietComfort, c’est la réduction de bruit, et le SC ne fait pas exception. Dans un train, un avion ou un open space, il atténue très efficacement les bruits continus comme le roulement, le moteur ou le brouhaha ambiant, ce qui permet soit de profiter de sa musique à volume raisonnable, soit de travailler en relative tranquillité. Un simple bouton permet de passer d’un mode où l’on “coupe le monde” à un mode plus ouvert si vous avez besoin de rester un peu attentif à ce qui se passe autour de vous. Pour les personnes qui sont régulièrement en environnement bruyant, c’est le genre de casque qui change réellement le confort de vie.
Confort, autonomie et son réglable pour tenir la journée
Bose reste fidèle à sa réputation côté confort : arceau bien pensé, coussinets doux, pression maîtrisée, on est ici sur un casque que l’on peut garder de longues heures sur la tête sans point de douleur particulier. L’autonomie annoncée jusqu’à 24 heures permet de traverser plusieurs journées de travail ou un long voyage sans recharge, ce qui est loin d’être anecdotique pour un usage pro ou nomade. Le son, typiquement chaleureux et agréable chez Bose, peut être ajusté via un égaliseur dans l’application, afin d’accentuer ou non les basses, les médiums ou les aigus selon vos goûts. Pour la musique, les appels et les séries, cela en fait un casque très polyvalent, compatible Bluetooth mais aussi utilisable en filaire si besoin.
À 170,99 € au lieu de 289,95 €, le Bose QuietComfort SC atteint un niveau de prix qui le rend très difficile à ignorer pour qui cherche un casque à réduction de bruit sérieux, confortable et polyvalent. Sachant qu’il a été lancé autour de 359 € et qu’il reste encore affiché proche des 300 € dans de nombreuses enseignes, cette offre Prime Day se détache nettement du simple “petit rabais” marketing.
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