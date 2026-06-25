Le principal intérêt d’un Bose QuietComfort, c’est la réduction de bruit, et le SC ne fait pas exception. Dans un train, un avion ou un open space, il atténue très efficacement les bruits continus comme le roulement, le moteur ou le brouhaha ambiant, ce qui permet soit de profiter de sa musique à volume raisonnable, soit de travailler en relative tranquillité. Un simple bouton permet de passer d’un mode où l’on “coupe le monde” à un mode plus ouvert si vous avez besoin de rester un peu attentif à ce qui se passe autour de vous. Pour les personnes qui sont régulièrement en environnement bruyant, c’est le genre de casque qui change réellement le confort de vie.