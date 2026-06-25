Le Prime Day 2026 touche à sa fin, et Amazon réserve encore quelques surprises de dernière minute : le chargeur compact Anker 735 Nano II 65 W passe à moins de 18 € grâce à une double remise, soit une économie de plus de 55 % sur son prix conseillé. On fait le point pour vous aider à décider si ce petit bloc mérite votre attention avant la clôture des offres.
L'Anker 735 Nano II 65 W est un chargeur mural trois ports (deux USB-C et un USB-A) propulsé par la technologie GaN II, qui permet de concentrer une puissance de 65 W dans un format à peine plus encombrant qu'un étui d'AirPods Pro. Pour en profiter au tarif affiché, il faudra cocher le coupon de réduction de 10 % disponible sur la page produit, ce qui fait descendre le prix à environ 17,99 €. Le résultat est l'un des rapports puissance/encombrement/prix les plus compétitifs du moment sur ce segment. l'offre Prime Day sur l'Anker 735 Nano II 65 W est disponible sur Amazon, mais attention : les stocks sont limités et la fenêtre tarifaire se referme ce soir.
Ce chargeur s'adresse avant tout aux utilisateurs qui jonglent au quotidien avec plusieurs appareils USB-C, qu'il s'agisse d'un ultraportable, d'un smartphone ou d'une tablette. Remplacer trois chargeurs distincts par un seul bloc de poche, c'est exactement ce que promet cet Anker.
Pourquoi choisir l'Anker 735 Nano II 65 W ?
- Puissance réelle de 65 W en port unique : lorsqu'un seul appareil est branché sur le port USB-C principal, il bénéficie de la pleine puissance, suffisante pour un MacBook Pro 13 pouces ou un Dell XPS 13.
- Trois ports simultanés : en charge triple, la répartition est de 40 W sur le port USB-C 1, 12 W sur le port USB-C 2 et 12 W sur le port USB-A, ce qui permet d'alimenter un PC portable, une tablette et un smartphone en même temps.
- Format ultracompact grâce au GaN II : la technologie Gallium Nitride de deuxième génération double la fréquence de commutation et améliore la structure du circuit, pour un encombrement nettement réduit par rapport aux chargeurs classiques.
Un chargeur pensé pour les nomades et les bureaux encombrés
La promesse principale du Nano II 65 W est simple : réduire le nombre de blocs secteur sans sacrifier la puissance disponible. Sur le bureau, il remplace plusieurs chargeurs de fabricants différents. En déplacement, il tient dans la poche d'un sac et s'adapte aux prises européennes grâce à ses broches pliables. Le port USB-A reste utile pour les appareils plus anciens ou les câbles USB-A classiques encore très répandus.
Compatible PPS (Programmable Power Supply) en Power Delivery 3.0, il dialogue intelligemment avec les appareils qui savent ajuster la tension reçue, comme les smartphones haut de gamme Samsung ou Google Pixel. La prise en charge du Quick Charge de Qualcomm jusqu'à 20 V en fait un accessoire polyvalent, même si les appareils Samsung Galaxy S22 et supérieurs sont limités à la Super Fast Charging 1.0 (25 W) avec ce modèle, et non à la version 2.0 à 45 W. La rédaction de Clubic, qui suit de près les évolutions de la gamme Anker, a par ailleurs relevé la fiabilité thermique constante de la ligne Nano II dans ses analyses produit.
Face à la concurrence : un positionnement tarifaire difficile à ignorer
Sur le segment des chargeurs GaN 65 W trois ports, l'Anker 735 se retrouve en concurrence directe avec des modèles comme l'Ugreen Nexode 65 W, souvent mieux lotis en puissance USB-A ou disponibles avec câble inclus. À moins de 18 € en période Prime Day, l'écart tarifaire est toutefois significatif et difficile à ignorer. Ce n'est pas le chargeur idéal pour les laptops gaming ou les configurations qui réclament plus de 65 W en sortie, mais pour la majorité des ultraportables et des appareils mobiles, il couvre largement les besoins.
✅ Les points forts
- Technologie GaN II pour un format vraiment compact sans compromis sur la puissance
- 65 W en port unique : compatible MacBook Pro 13 pouces, Dell XPS 13, iPad Pro et la quasi-totalité des ultraportables USB-C
- Trois ports simultanés (2 USB-C + 1 USB-A) pour alimenter plusieurs appareils en même temps
- Support PPS et Quick Charge de Qualcomm jusqu'à 20 V pour une charge rapide étendue
- Prix ramené à environ 17,99 € avec coupon, soit plus de 55 % de réduction sur le prix conseillé
❌ Les limites
- La puissance se divise en charge simultanée : le port USB-C 2 et le USB-A sont bridés à 12 W chacun en mode triple port
- Pas de câble fourni dans la boîte, à prévoir séparément
- Chauffe sensible à pleine charge selon les retours utilisateurs, même si elle reste dans des normes acceptables
- Samsung Galaxy S22 et supérieurs limités à 25 W avec ce chargeur, la Super Fast Charging 2.0 (45 W) n'étant pas supportée
Les stocks s'amenuisent : vérifiez la disponibilité de l'Anker 735 Nano II 65 W à ce tarif Prime Day avant ce soir
L'Anker 735 Nano II 65 W à environ 17,99 € est une opportunité concrète pour quiconque cherche à simplifier sa charge quotidienne sans dépenser beaucoup. Il s'adresse en priorité aux utilisateurs d'ultraportables USB-C (MacBook Air/Pro 13 pouces, Dell XPS 13, ThinkPad), aux possesseurs de smartphones Android ou iPhone qui veulent un chargeur rapide polyvalent, et à ceux qui voyagent régulièrement avec plusieurs appareils. Le format compact et les trois ports en font un accessoire de bureau et de voyage réellement pratique.
En revanche, si votre ordinateur portable réclame plus de 65 W pour une recharge à pleine vitesse, ou si vous utilisez un Galaxy S22 récent et souhaitez profiter de la charge à 45 W, ce modèle ne répondra pas tout à fait à vos attentes. La fenêtre tarifaire Prime Day se ferme ce soir : si ce profil vous correspond, c'est le bon moment pour agir.
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