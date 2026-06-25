L'Anker 735 Nano II 65 W est un chargeur mural trois ports (deux USB-C et un USB-A) propulsé par la technologie GaN II, qui permet de concentrer une puissance de 65 W dans un format à peine plus encombrant qu'un étui d'AirPods Pro. Pour en profiter au tarif affiché, il faudra cocher le coupon de réduction de 10 % disponible sur la page produit, ce qui fait descendre le prix à environ 17,99 €. Le résultat est l'un des rapports puissance/encombrement/prix les plus compétitifs du moment sur ce segment. l'offre Prime Day sur l'Anker 735 Nano II 65 W est disponible sur Amazon, mais attention : les stocks sont limités et la fenêtre tarifaire se referme ce soir.

Ce chargeur s'adresse avant tout aux utilisateurs qui jonglent au quotidien avec plusieurs appareils USB-C, qu'il s'agisse d'un ultraportable, d'un smartphone ou d'une tablette. Remplacer trois chargeurs distincts par un seul bloc de poche, c'est exactement ce que promet cet Anker.