Partir en vacances l'esprit léger, c'est possible avec le bon équipement de sécurité à la maison. À l'occasion du Prime Day Amazon, le kit Ring Alarm S associé à la caméra intérieure Indoor Camera (2e génération) passe à 119,99 € au lieu de 299,98 €, une remise de 60 % qui mérite qu'on s'y attarde.
Voici le Kit Ring Alarm S + Indoor Camera (2e génération) à 119,99 € au lieu de 299,98 € chez Amazon !
Avec les grandes migrations estivales qui approchent, la question de la sécurité du domicile revient au premier plan. Ring, filiale d'Amazon spécialisée dans la sécurité connectée, propose avec ce kit un système d'autosurveillance en six pièces : une station de base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une Indoor Camera (2e génération). Résultat de notre test du kit Ring Alarm 5 pièces réalisé par la rédaction Clubic, disponible sur la fiche produit dédiée, un système noté 8/10 pour sa facilité d'installation et ses performances de détection, mais qui ne cachait pas ses limites en matière de fonctionnalités avancées.
Ce kit Alarm S s'adresse en priorité aux locataires d'appartements et aux propriétaires de petites maisons (une chambre) qui souhaitent une protection basique, évolutive et sans technicien. L'offre Prime Day est soumise au stock disponible et expire demain soir : des niveaux très variables ont été constatés ces dernières heures.
Pourquoi choisir le Kit Ring Alarm S + Indoor Camera ?
- Installation sans technicien : le système se configure entièrement via l'application Ring, sans aucun outil ni câblage, en moins d'une heure selon la rédaction Clubic.
- Six composants pour couvrir un appartement : base, pavé numérique, capteur de contact, détecteur de mouvements, amplificateur de portée et caméra intérieure HD forment un dispositif complet pour une surface type studio ou T2.
- Prix divisé par 2,5 le temps du Prime Day : à 119,99 € au lieu de 299,98 €, ce kit représente l'un des accès les plus abordables à un système d'alarme Wi-Fi avec caméra intégrée.
Une protection pensée pour les petits espaces connectés
Le kit Ring Alarm S tire sa force de sa conception modulaire et de son protocole radio Z-Wave, qui assure une communication stable entre les capteurs jusqu'à 76 mètres en champ libre. Dans notre test du kit Ring Alarm 5 pièces, la rédaction Clubic a validé la fiabilité du signal même dans des appartements de 75 m², sans recours à l'amplificateur. La sirène intégrée à la base atteint 104 dB, un niveau suffisamment dissuasif pour alerter le voisinage en cas d'intrusion.
L'Indoor Camera (2e génération) complète l'ensemble avec une surveillance visuelle en temps réel depuis l'application Ring : elle se branche simplement sur une prise secteur standard et peut être positionnée dans n'importe quelle pièce. Le système est piloté par l'application Ring (iOS et Android) et compatible Alexa pour une activation vocale, ce qui le rend particulièrement adapté aux foyers déjà équipés en objets connectés Amazon. Autre avantage notable : la station de base embarque une batterie de secours de 24 heures en cas de coupure de courant.
Ring Alarm S face à la concurrence : un choix raisonné, pas universel
Sur le segment des alarmes sans fil connectées, le kit Ring Alarm S se distingue par son prix d'entrée, son intégration à l'écosystème Amazon et la souplesse de son extension via des accessoires vendus séparément. Il reste néanmoins en retrait face à des systèmes comme Somfy Home Alarm Advanced ou Eufy Security sur la profondeur des fonctionnalités natives, notamment l'absence de télésurveillance professionnelle sans abonnement supplémentaire et une compatibilité limitée à Alexa, sans prise en charge de Google Assistant.
✅ Les points forts
- Installation rapide et autonome, sans technicien ni câblage
- Signal Z-Wave stable et fiable dans les petites surfaces, validé par nos tests
- Caméra intérieure HD incluse dans le bundle, un vrai plus par rapport aux kits concurrents à tarif similaire
- Système évolutif : capteurs, détecteurs et sirène extérieure peuvent être ajoutés à tout moment
- Compatible Alexa pour un contrôle vocal naturel dans un foyer connecté Amazon
❌ Les limites
- L'abonnement Ring Home Standard (à partir de 8,30 €/mois) est indispensable pour accéder à la télésurveillance et à la connectivité cellulaire en cas de coupure Internet
- Kit pensé pour les logements d'une pièce à deux pièces : insuffisant sans achat d'accessoires supplémentaires pour une maison de taille moyenne
- Fonctionnalités natives assez basiques sans abonnement : pas d'enregistrement vidéo continu ni d'appels automatiques vers des contacts en cas d'urgence
- Sensibilité aux brouilleurs radio : une limite inhérente au protocole Z-Wave, commune à plusieurs alarmes du marché à ce niveau de prix
Le stock est limité et l'offre Prime expire demain soir : vérifiez la disponibilité du Kit Ring Alarm S + Indoor Camera à 119,99 € chez Amazon.
Ce kit Ring Alarm S associé à l'Indoor Camera représente une porte d'entrée cohérente dans l'univers des alarmes connectées, à condition d'accepter ses contraintes. À 119,99 € pendant le Prime Day, il s'adresse avant tout aux locataires d'appartements et aux propriétaires de petites surfaces qui souhaitent un premier niveau de protection sans installation complexe, et qui sont déjà ancrés dans l'écosystème Amazon. La remise de 60 % sur le prix conseillé du lot offre un accès réel à une solution qui, à plein tarif, peinerait à convaincre face à des alternatives plus complètes.
En revanche, si vous cherchez une protection totale pour une maison de plusieurs pièces ou si vous souhaitez éviter tout abonnement mensuel, ce kit ne suffira pas sans investissement complémentaire. Les profils les plus exigeants en matière de sécurité auront intérêt à regarder du côté de Somfy ou Eufy Security, comme le souligne la sélection de la rédaction Clubic dans son comparatif des meilleures alarmes connectées. Pour tous les autres, c'est une opportunité estivale à saisir avant épuisement du stock.
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