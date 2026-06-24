Là où le VU5640F2 contraint l'utilisateur à se lever pour modifier la vitesse ou l'orientation, le VU5650F0 intègre une télécommande et un écran LED qui rendent le pilotage instantané depuis l'autre bout de la pièce. Les 12 vitesses disponibles permettent un réglage fin du débit d'air, bien au-delà du simple choix entre mode nuit et mode boost que propose l'entrée de gamme. La minuterie programmable jusqu'à 12 heures couvre toute une nuit de sommeil, un avantage concret pour ne pas avoir à se lever pour l'éteindre au matin.

Avec un niveau sonore de 35 dB(A) sur les vitesses basses, le VU5650F0 se montre plus silencieux que le VU5640F2 (45 dB en mode Silent Night), ce que la rédaction Clubic signalait comme le principal point de friction du modèle d'entrée dans son comparatif des meilleurs ventilateurs 2026. L'oscillation à 120° et la portée de 7,2 m couvrent sans difficulté un salon de 25 à 35 m², et la hauteur réglable permet d'orienter le flux vers la zone de confort souhaitée, lit ou canapé. Ce profil correspond bien aux utilisateurs qui veulent un appareil complet sans passer au ventilateur connecté ou au modèle sans pales.