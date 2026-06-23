Ce qui rend le Galaxy A57 5G intéressant, ce n’est pas seulement la présence de la 5G et des 128 Go sur le papier, c’est la façon dont Samsung a calibré l’ensemble pour tenir dans la durée. La puissance n’est pas au niveau d’un S haut de gamme, mais elle est suffisante pour ne pas subir les micro ralentissements agaçants au bout de quelques mois. La RAM, la gestion logicielle et les optimisations de One UI permettent de rester fluide sur les apps lourdes comme TikTok, Instagram, YouTube, maps, tout en gardant plusieurs applications ouvertes sans que le téléphone ne suffoque. Ajoute à ça une batterie pensée pour tenir la journée complète avec ce type d’usage, et tu obtiens un smartphone qui n’a pas pour vocation d’impressionner en bench, mais de rester agréable et fiable sur deux ou trois ans d’usage réel.