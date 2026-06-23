Lancement du Prime Day, et les nouvelles offres commencent à tomber sur les smartphones. Le Samsung Galaxy A57 5G 128 Go passe à 479 € au lieu de 549,99 €. Pour un modèle 5G récent, pensé pour le quotidien, les réseaux sociaux et la photo sans exploser le budget, cette remise le rend nettement plus intéressant.
Le Samsung Galaxy A57 5G s’inscrit dans la continuité de la série A de Samsung, cette gamme qui vise le grand public avec des appareils équilibrés, moins chers que les S mais largement suffisants pour presque tous les usages du quotidien. Écran AMOLED, compatibilité 5G, batterie correcte et appareil photo polyvalent, l’ensemble est conçu pour offrir une expérience agréable sans forcément viser les spécifications d’un flagship. Voir ce modèle s’afficher à 479 € pendant le lancement du Prime Day le rend cohérent pour ceux qui veulent un smartphone confortable sans franchir la barre des 500 €.
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Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A57 ?
- Environ 70 € de remise sur un milieu de gamme récent, ce qui le place mieux face à la concurrence Android.
- 5G, écran AMOLED et 128 Go de stockage, un trio qui répond aux besoins d’une majorité d’utilisateurs.
- Un smartphone signé Samsung, avec une interface connue, un bon suivi logiciel et un écosystème d’accessoires bien fourni.
Un écran AMOLED et une expérience quotidienne qui donnent envie de rester dessus
Le Galaxy A57 5G n’est pas seulement “un écran AMOLED de plus” sur une fiche technique, c’est un téléphone qui donne envie d’être utilisé longtemps sans fatigue visuelle. L’affichage est suffisamment lumineux pour rester lisible en extérieur, les noirs sont vraiment profonds pour les contenus vidéo ou les apps sombres, et la colorimétrie flatte les contenus que l’on consomme le plus au quotidien, comme les reels, les stories ou les séries en streaming. C’est le type d’écran qui fait une vraie différence si vous passez plusieurs heures par jour sur votre téléphone, et qui explique en partie pourquoi certains préfèrent payer un peu plus pour un Samsung plutôt que pour un modèle plus brut d’une autre marque.
Un milieu de gamme pensé pour durer côté usage, pas juste pour tenir la fiche technique
Ce qui rend le Galaxy A57 5G intéressant, ce n’est pas seulement la présence de la 5G et des 128 Go sur le papier, c’est la façon dont Samsung a calibré l’ensemble pour tenir dans la durée. La puissance n’est pas au niveau d’un S haut de gamme, mais elle est suffisante pour ne pas subir les micro ralentissements agaçants au bout de quelques mois. La RAM, la gestion logicielle et les optimisations de One UI permettent de rester fluide sur les apps lourdes comme TikTok, Instagram, YouTube, maps, tout en gardant plusieurs applications ouvertes sans que le téléphone ne suffoque. Ajoute à ça une batterie pensée pour tenir la journée complète avec ce type d’usage, et tu obtiens un smartphone qui n’a pas pour vocation d’impressionner en bench, mais de rester agréable et fiable sur deux ou trois ans d’usage réel.
À 479 € au lieu de 549,99 €, le Samsung Galaxy A57 5G 128 Go trouve une place plus logique dans le paysage des smartphones milieu de gamme, surtout à l’occasion du Prime Day. Il s’adresse aux utilisateurs qui veulent un smartphone agréable à utiliser, avec un bon écran, une compatibilité 5G et une photo correcte, sans chercher le haut de gamme absolu.
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