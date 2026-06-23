Le Prime Day 2026 marque une étape rare pour les passionnés de PC gaming : Amazon propose des réductions concrètes sur les cartes graphiques de la série Nvidia GeForce RTX 50, lancée il y a quelques mois à peine. Ces GPU intègrent l'architecture Blackwell, compatible DLSS 4 et PCIe 5.0, et représentent ce qui se fait de mieux en termes de rapport performance/consommation pour les configurations actuelles.

La sélection couvre un large spectre de budgets, des modèles d'entrée de gamme comme la RTX 5050 à moins de 300 € jusqu'à la RTX 5070 Ti qui passe sous la barre des 1 100 €. Côté marques, MSI, Gigabyte et PNY sont tous représentés, avec plusieurs déclinaisons par famille de GPU pour adapter le choix à son système de refroidissement préféré ou à son format de boîtier.