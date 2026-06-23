Le Prime Day 2026 est lancé, et Amazon joue la carte du PC gaming avec une série de promotions sur les toutes dernières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50. Parmi les offres du jour, des modèles RTX 5050, 5060, 5070 et 5070 Ti à des prix inédits depuis leur sortie.
Le Prime Day 2026 marque une étape rare pour les passionnés de PC gaming : Amazon propose des réductions concrètes sur les cartes graphiques de la série Nvidia GeForce RTX 50, lancée il y a quelques mois à peine. Ces GPU intègrent l'architecture Blackwell, compatible DLSS 4 et PCIe 5.0, et représentent ce qui se fait de mieux en termes de rapport performance/consommation pour les configurations actuelles.
La sélection couvre un large spectre de budgets, des modèles d'entrée de gamme comme la RTX 5050 à moins de 300 € jusqu'à la RTX 5070 Ti qui passe sous la barre des 1 100 €. Côté marques, MSI, Gigabyte et PNY sont tous représentés, avec plusieurs déclinaisons par famille de GPU pour adapter le choix à son système de refroidissement préféré ou à son format de boîtier.
Les dernières promos NVIDIA à saisir aujourd'hui
- MSI GeForce RTX 5050 8G Shadow 2X OC à 269,00 € au lieu de 339,00 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 279,90 € au lieu de 399,00 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G à 297,99 € au lieu de 322,82 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G à 307,99 € au lieu de 341,00 €
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC à 309,00 € au lieu de 505,00 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 Aero OC 8G à 366,99 € au lieu de 394,99 €
- PNY GeForce RTX 5070 12GB ARGB OC Triple Fan à 589,99 € au lieu de 799,00 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Aero OC 12G à 605,99 € au lieu de 712,90 €
- GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Master 12G à 680,99 € au lieu de 718,90 €
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16G à 1 009,99 € au lieu de 1078,48 €
- PNY GeForce RTX™ 5080 16GB OC Triple Fan DLSS 4 à 1 204,99€ au lieu de 1 459,00€
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
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- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Pour qui sont ces offres ?
Ces promotions s'adressent avant tout aux joueurs PC qui n'ont pas encore franchi le cap de l'architecture Blackwell. La série RTX 50 apporte des gains tangibles sur le ray tracing, la génération d'images via DLSS 4 et l'efficacité énergétique, autant d'arguments qui rendent l'upgrade cohérente, surtout en ce moment.
Pourquoi ces offres méritent votre attention ,
Les cartes graphiques RTX 50 sont commercialisées depuis début 2025 et les promotions restaient jusqu'ici anecdotiques. Le Prime Day 2026 constitue la première occasion réelle de les obtenir avec une décote significative, notamment sur la RTX 5060 Ti Gaming Trio OC qui perd près de 200 €.
Les stocks varient selon les modèles : certaines références affichent déjà des délais de livraison allongés. La livraison Prime reste gratuite et rapide pour les membres, ce qui renforce l'intérêt d'agir tôt dans l'événement plutôt qu'en fin de journée.
FAQ
Quelle carte RTX 50 choisir pour jouer en 1080p ou 1440p sans dépenser plus de 400 € ?
La MSI RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus à 279,90 € est le choix le plus cohérent : elle assure une expérience fluide en 1440p sur les titres récents, avec DLSS 4 pour étendre les performances.
La RTX 5050 vaut-elle vraiment le coup face aux générations précédentes ?
Avec 8 Go de GDDR7 et l'architecture Blackwell, la RTX 5050 surpasse une RTX 3060 sur de nombreux benchmarks tout en consommant moins. À 269 €, elle constitue une mise à niveau solide pour une configuration de milieu de gamme.
Les offres Prime Day Amazon sur les cartes graphiques sont-elles fiables ?
Oui, Amazon est revendeur officiel des marques présentes dans cette sélection. Les prix affichés correspondent aux tarifs constructeur vérifiables sur les sites des marques. En cas de doute, l'historique de prix disponible via des outils tiers permet de confirmer la réalité de la remise.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.