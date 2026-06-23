La canicule s’installe sur la France et les solutions de rafraîchissement sérieuses partent vite. Le Shark FlexBreeze Pro Mist, ventilateur brumisateur sur pied utilisable aussi bien en intérieur que sur la terrasse, est en ce moment proposé à 229,99 € au lieu de 279,99 € chez SharkNinja : 50 € d’économie sur un appareil pensé pour traverser l’été avec confort.
Voici le Shark FlexBreeze Pro Mist à 229,99 € au lieu de 279,99 € chez SharkNinja !
Quand le thermomètre dépasse les 35 °C et que la climatisation n’est pas une option envisageable, il faut trouver une alternative sérieuse. Le Shark FlexBreeze Pro Mist se positionne précisément dans cet entre-deux : plus qu’un ventilateur, moins contraignant qu’un climatiseur mobile. Avec son réservoir de brumisation portable, il peut abaisser la température ressentie jusqu’à 6 °C dans un environnement contrôlé, ce qui en fait un allié crédible pour les journées les plus éprouvantes. À 229,99 € contre 279,99 € habituellement, il est possible de l’acquérir directement sur le site SharkNinja avec une remise immédiate de 50 €.
Ce bon plan s’adresse en priorité aux personnes équipées d’une terrasse, d’un jardin ou d’un espace semi-ouvert, mais aussi à celles qui cherchent un ventilateur polyvalent capable de passer d'un salon à un balcon sans perdre en efficacité. Le format sur pied, combiné à la possibilité de le basculer en mode table en une pression, lui confère une vraie souplesse d’usage au quotidien.
Pourquoi choisir le Shark FlexBreeze Pro Mist ?
- Un rafraîchissement réel, pas seulement du brassage d’air : le réservoir MistPro portable abaisse la température ressentie jusqu’à 6 °C (avec eau froide à 5 °C ou moins, dans des conditions contrôlées). En ajoutant des glaçons, l’effet est amplifié.
- Une liberté de placement totale : sans fil jusqu’à 24 heures d’autonomie à la vitesse 1, convertible pied/table en un geste, résistant à l’eau et aux UV pour un usage extérieur sans contrainte.
- Une portée généreuse pour couvrir tout un espace : avec une portée maximale annoncée à 20 mètres, une oscillation à 180° et une inclinaison de 55° vers le haut, il peut rafraîchir plusieurs personnes simultanément sur une terrasse ou en bord de piscine.
Terrasse, piscine, salon : un ventilateur brumisateur taillé pour l’extérieur
Sur le marché des ventilateurs brumisateurs, la plupart des modèles sont conçus pour un usage intérieur exclusif. Le Shark FlexBreeze Pro Mist se distingue par une conception explicitement prévue pour l’extérieur : ses matériaux sont résistants aux UV (conformément à la norme UL746C) et à l’eau, ce qui lui permet de rester sur une terrasse sans craindre une averse ou une exposition prolongée au soleil. À l’intérieur, son fonctionnement silencieux le rend compatible avec les heures de télétravail ou les nuits d’été. Ses cinq vitesses de ventilation et ses deux modes SmartBreeze, qui simulent une brise naturelle, apportent une personnalisation appréciable selon le moment et le contexte.
Le comparatif des meilleurs ventilateurs brumisateurs publié par la rédaction de Clubic rappelle qu’une oscillation d’au moins 70 à 80 degrés est recommandée pour une couverture optimale d’un espace : le FlexBreeze Pro Mist va bien au-delà avec ses 180° d’oscillation horizontale, un atout concret pour couvrir une grande terrasse ou un espace piscine.
Face à la concurrence, que vaut vraiment ce Shark ?
Positionné à 229,99 €, le Shark FlexBreeze Pro Mist s’adresse à un segment intermédiaire : plus onéreux qu’un ventilateur brumisateur classique (dont l’entrée de gamme se situe autour de 50 à 80 €), il justifie cet écart par son autonomie sans fil, sa double utilisation pied/table, sa résistance aux intempéries et la présence du réservoir MistPro amovible. Comparé à un climatiseur mobile, il reste nettement plus léger, plus silencieux et ne nécessite aucune installation.
✅ Les points forts
- Autonomie sans fil jusqu’à 24 heures à la vitesse 1, liberté totale de placement
- Résistance à l’eau et aux UV, conçu pour un usage extérieur prolongé
- Oscillation à 180° et portée jusqu’à 20 mètres, efficace pour couvrir une grande surface
- Convertible pied/table en une pression, s’adapte à tous les espaces
- Réservoir MistPro amovible avec possibilité d’ajouter des glaçons pour intensifier la fraîcheur
❌ Les limites
- L’autonomie chute significativement aux vitesses supérieures (6 heures à la vitesse 3, 2 heures à la vitesse 5)
- La baisse de température de 6 °C est mesurée dans des conditions contrôlées spécifiques ; en environnement réel chaud et sec, le résultat peut varier
- À 7 kg pour 93 cm de hauteur, l’appareil reste transportable mais pas particulièrement léger pour un usage très nomade
- Aucune connectivité Wi-Fi ni application mobile, contrairement à certains concurrents comme le Dreo TurboCool 765S
Profitez de la remise de 50 € sur le Shark FlexBreeze Pro Mist avant que les stocks ne s’amenuisent.
Le Shark FlexBreeze Pro Mist est une proposition cohérente pour qui cherche un ventilateur brumisateur capable de fonctionner aussi bien en salon qu’en terrasse, sans compromis sur la durabilité extérieure. La remise de 50 € chez SharkNinja est suffisamment significative pour justifier une décision d’achat rapide, d’autant que les appareils de rafraîchissement tendent à se raréfier en période de canicule, comme le souligne régulièrement la rédaction de Clubic lorsque les vagues de chaleur frappent.
Il conviendra particulièrement aux propriétaires d’une terrasse ou d’un jardin, aux familles souhaitant un seul appareil polyvalent pour l’intérieur et l’extérieur, et aux personnes qui valorisent une longue autonomie sans fil. En revanche, si votre usage est exclusivement intérieur et que vous privilégiez la connectivité ou le contrôle via application, d’autres références du marché méritent d’être comparées avant de trancher.
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