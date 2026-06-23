Quand le thermomètre dépasse les 35 °C et que la climatisation n’est pas une option envisageable, il faut trouver une alternative sérieuse. Le Shark FlexBreeze Pro Mist se positionne précisément dans cet entre-deux : plus qu’un ventilateur, moins contraignant qu’un climatiseur mobile. Avec son réservoir de brumisation portable, il peut abaisser la température ressentie jusqu’à 6 °C dans un environnement contrôlé, ce qui en fait un allié crédible pour les journées les plus éprouvantes. À 229,99 € contre 279,99 € habituellement, il est possible de l’acquérir directement sur le site SharkNinja avec une remise immédiate de 50 €.

Ce bon plan s’adresse en priorité aux personnes équipées d’une terrasse, d’un jardin ou d’un espace semi-ouvert, mais aussi à celles qui cherchent un ventilateur polyvalent capable de passer d'un salon à un balcon sans perdre en efficacité. Le format sur pied, combiné à la possibilité de le basculer en mode table en une pression, lui confère une vraie souplesse d’usage au quotidien.