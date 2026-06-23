Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, nombreux sont ceux qui cherchent à agrandir leur écran sans exploser leur budget. Le XGIMI Horizon Ultra répond à cette équation avec une proposition claire : un vidéoprojecteur 4K Dolby Vision, tout-en-un, conçu pour fonctionner dès la sortie de la boîte sans bricoler une installation complexe. Noté 9/10 par la rédaction lors de sa sortie, il s'imposait déjà comme l'une des références de son segment. À 999 €, profiter de cette offre Amazon Prime Day sur le XGIMI Horizon Ultra change concrètement la donne pour les budgets qui hésitaient entre un grand téléviseur et une solution projection.

Le projecteur embarque la technologie Dual Light, une source hybride associant LED et laser pour combiner précision colorimétrique et luminosité. Avec 2 300 lumens ISO, il est capable de projeter dans une pièce partiellement éclairée, là où de nombreux concurrents réclament l'obscurité totale. Un atout non négligeable pour un match en soirée ou une salle de vie familiale.