Le Prime Day 2026 est le moment idéal pour franchir le cap du vidéoprojecteur haut de gamme : le XGIMI Horizon Ultra passe à 999 € sur Amazon, soit 200 € de moins que son prix habituel. Une fenêtre à ne pas rater, surtout avec la Coupe du monde qui approche.
Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, nombreux sont ceux qui cherchent à agrandir leur écran sans exploser leur budget. Le XGIMI Horizon Ultra répond à cette équation avec une proposition claire : un vidéoprojecteur 4K Dolby Vision, tout-en-un, conçu pour fonctionner dès la sortie de la boîte sans bricoler une installation complexe. Noté 9/10 par la rédaction lors de sa sortie, il s'imposait déjà comme l'une des références de son segment. À 999 €, profiter de cette offre Amazon Prime Day sur le XGIMI Horizon Ultra change concrètement la donne pour les budgets qui hésitaient entre un grand téléviseur et une solution projection.
Le projecteur embarque la technologie Dual Light, une source hybride associant LED et laser pour combiner précision colorimétrique et luminosité. Avec 2 300 lumens ISO, il est capable de projeter dans une pièce partiellement éclairée, là où de nombreux concurrents réclament l'obscurité totale. Un atout non négligeable pour un match en soirée ou une salle de vie familiale.
Pourquoi choisir le XGIMI Horizon Ultra ?
- Prix Prime Day : à 999 € au lieu de 1 199 €, le XGIMI Horizon Ultra est à son meilleur niveau de prix sur Amazon, ce qui le rend accessible à ceux qui hésitaient encore entre grand téléviseur et vidéoprojecteur.
- Image 4K Dolby Vision calibrée : la technologie Dual Light offre une couverture DCI-P3 supérieure à 95,5 % et des couleurs naturelles et précises, confirmées par notre test Clubic qui lui a décerné une note de 9/10.
- Tout-en-un sans compromis : Android TV 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Google Assistant, son Harman Kardon 2 x 12 W : aucun boîtier externe n'est nécessaire pour une expérience cinéma complète au quotidien.
4K Dolby Vision et ISA 3.0 : une installation pensée pour le salon
La technologie ISA 3.0 est l'un des arguments les plus concrets du XGIMI Horizon Ultra face à la concurrence. Elle regroupe l'autofocus, la correction automatique du trapèze dans toutes les directions, le zoom optique motorisé et l'adaptation à la couleur du mur de projection. Résultat : pas besoin d'être ingénieur pour obtenir une image parfaitement alignée, même posé en oblique sur un meuble. C'est ce que la rédaction Clubic avait salué dans son test, soulignant que l'adaptation automatique donnait des résultats excellents sur un simple mur blanc.
Côté gaming, le XGIMI Horizon Ultra propose un mode dédié avec une latence de 18,5 ms, suffisante pour les jeux en 4K à 60 Hz. Les deux ports HDMI 2.0b permettent de brancher console et décodeur simultanément. Pour la Coupe du monde, l'image peut atteindre jusqu'à 200 pouces de diagonale, soit une expérience de stade difficilement réplicable par un téléviseur, à ce niveau de budget.
Face aux alternatives : que vaut l'Horizon Ultra en 2026 ?
Depuis le lancement de l'Horizon Ultra, XGIMI a enrichi sa gamme avec le Horizon S Pro (1 800 lumens ISO, Dual Light 2.0, ISA 5.0) et le Horizon 20 Max (triple laser, Google TV avec Netflix natif), qui lui succèdent techniquement. L'Horizon Ultra conserve cependant un avantage concret : son moteur Dual Light premier du nom délivre 2 300 lumens ISO, contre 1 800 pour le S Pro, et son prix Prime Day à 999 € le rend bien plus accessible que ses successeurs tarifés au-delà de 1 200 €.
✅ Les points forts
- Image 4K Dolby Vision avec une couverture DCI-P3 supérieure à 95,5 % : couleurs précises et naturelles en toutes conditions
- 2 300 lumens ISO pour une utilisation en pièce semi-éclairée, sans avoir besoin d'obscurité totale
- ISA 3.0 avec zoom optique motorisé : installation automatique et sans perte de qualité d'image
- Son Harman Kardon 2 x 12 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X, convaincant pour une utilisation quotidienne
- Mode gaming à 18,5 ms de latence et projecteur silencieux à moins de 30 dB : confort d'usage au quotidien
❌ Les limites
- Netflix n'est pas disponible nativement en raison de l'Android TV 11 : une manipulation via Desktop Launcher est nécessaire, ou l'ajout d'un dongle externe
- Le contraste natif reste limité par la puce DLP 0,47 pouce : les noirs profonds ne rivaliseront pas avec un TV OLED ou un projecteur laser à iris
- L'alimentation externe volumineuse doit rester à moins de 1,5 m du projecteur, ce qui peut contraindre le positionnement
- Certaines fonctions ISA 3.0 (adaptation à la couleur du mur) peuvent s'avérer peu perceptibles dans des conditions d'éclairage variables
L'offre Prime Day est disponible maintenant : le XGIMI Horizon Ultra est à 999 € sur Amazon.
Le XGIMI Horizon Ultra à 999 € s'adresse à ceux qui veulent une image grand format sans s'imposer une installation complexe. Cinéphiles, amateurs de séries et fans de sport y trouveront une expérience visuelle que peu de téléviseurs peuvent offrir à ce budget : des couleurs précises, une luminosité utilisable en demi-teinte et un son suffisant pour regarder un match ou un film sans barre de son externe. La Coupe du monde 2026 approche, et un projecteur capable d'afficher 150 pouces dans votre salon change véritablement l'expérience d'un match.
En revanche, si votre usage principal passe par Netflix en 4K sans manipulation, ou si votre pièce ne dispose pas d'obscurité partielle le soir, il mérite réflexion. Les possesseurs d'une TV OLED ou ceux qui souhaitent les toutes dernières fonctions ISA 5.0 avec Google TV natif se tourneront plutôt vers le Horizon S Max ou le Horizon 20 Max. Pour les autres, ce Prime Day représente une opportunité réelle sur un appareil qui a su s'imposer comme une référence sur son segment.
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