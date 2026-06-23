Lancée fin octobre 2025, l’Insta360 X4 Air s’est immédiatement positionnée comme la caméra 360° 8K la plus légère de la gamme, avec seulement 165 grammes sur la balance, soit 38 grammes de moins que la X4 classique. Pendant le Prime Day, Amazon la propose en Pack Démarrage Noir Graphite à 319 €, soit une réduction de 110 € sur son prix de lancement. Ce pack intègre, en plus du boîtier, une perche à selfie invisible, un pare-vent et des objectifs de rechange, de quoi partir en vacances sans rien avoir à racheter.

L’offre s’adresse en priorité aux voyageurs, vlogueurs et sportifs outdoor qui veulent un outil capable de capturer tous les angles sans préparation, avec une qualité d’image supérieure à celle de la X4 classique et une étanchéité de 15 mètres sans caisson.