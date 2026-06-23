Le Prime Day Amazon relance une promo attendue depuis plusieurs semaines : le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 repasse à 89,99 € au lieu de 129,99 €, soit 40 € d’économie sur l’une des références les plus vendues de sa catégorie en France. Les stocks se réduisent vite en période de chaleur : voici ce que vaut réellement cette offre avant qu’il ne soit trop tard.
Voici le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 à 89,99 € au lieu de 129,99 € chez Amazon !
Référence incontournable depuis son lancement en 2015, le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 est l’un des ventilateurs sur pied les plus plebiscités du marché français. Son moteur 70 W, ses cinq pales aérodynamiques et son débit d’air atteignant 72 m³/min en font un appareil dimensionné pour les grandes pièces de vie, de 20 à 40 m². Profiter de cette promo Prime Day, c’est acquérir cet appareil au prix le plus bas constaté depuis plusieurs semaines, dans un contexte où la demande explose et où les stocks suivent rarement. Pour les foyers qui n’ont pas encore pris le virage d’un ventilateur de qualité, cette fenêtre sur Amazon mérite clairement l’attention.
L’offre s’adresse en priorité aux télétravailleurs qui subissent la chaleur de bureau à domicile, aux familles avec de jeunes enfants sensibles au bruit la nuit, et à quiconque cherche à traverser les prochaines semaines de canicule sans recourir à la climatisation. Le prix de 89,99 € correspond au seuil sous lequel ce modèle disparaît rapidement des plateaux.
Pourquoi choisir le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 ?
- Prix Prime Day retrouvé : affiché à 89,99 € au lieu de 129,99 €, ce modèle retrouve son tarif promotionnel le plus bas constaté depuis le début de la saison, avec 40 € d’économie directe.
- Puissance et silence réconciliés : 72 m³/min de débit d’air, mode Silent Night à 45 dB(A) et Turbo Boost pour une fraîcheur immédiate. Deux modes clés qui couvrent aussi bien la journée de travail que la nuit.
- Réparabilité 15 ans garantie : Rowenta s’engage sur 15 ans de réparabilité via un réseau de réparateurs agréés, un engagement rare dans cette gamme de prix qui renforce la valeur réelle de l’achat.
Un ventilateur conçu pour couvrir toutes les situations du quotidien
Avec ses cinq pales et une hauteur réglable permettant de viser directement la zone de confort, le VU5640F2 s’adapte aussi bien au salon qu’à la chambre ou à un bureau à domicile. L’oscillation automatique de 120° répartit l’air sur une large surface sans concentrer le flux sur un seul point, ce qui évite les coups de froid et permet de rafraîchir plusieurs personnes simultanément. Le mode Silent Night, activable d’une simple pression, abaisse la vitesse de rotation pour une utilisation nocturne. La poignée de transport intégrée facilite le déplacement d’une pièce à l’autre, un détail ergonomique apprécié au quotidien.
La rédaction Clubic a placé ce modèle parmi ses sélections de ventilateurs sur pied et de ventilateurs silencieux, soulignant à plusieurs reprises son équilibre puissance et acoustique comme l’un des meilleurs de sa catégorie prix. Le comparatif 2026 de Clubic le cite notamment pour les salons de 25 à 40 m², où son débit d’air dépasse les 60 m³/min recommandés pour une ventilation efficace des grandes pièces.
Face au marché : ce que le VU5640F2 apporte et ce qu’il ne remplace pas
Positionné entre les ventilateurs d’entrée de gamme et les modèles connectés type DREO Smart ou Duux Whisper Flex (au-delà de 200 €), le Rowenta VU5640F2 délivre un brassage puissant et une discrétion nocturne correcte pour moins de 90 €, sans nécessiter aucune installation ni application. Il ne refroidit pas l’air à proprement parler, n’intègre pas de télécommande, ni de minuterie programmée : pour ces fonctions, il faudra orienter son budget vers le modèle VU5650F0 de la même gamme ou un concurrent direct.
✅ Les points forts
- Débit d’air de 72 m³/min, adapté aux grandes pièces de vie de 25 à 40 m²
- Mode Silent Night pour une utilisation nocturne sans gêner le sommeil
- Mode Turbo Boost pour une sensation de fraîcheur immédiate en quelques secondes
- Oscillation 120° et hauteur réglable pour couvrir toute la pièce
- Engagement de réparabilité 15 ans, rare dans cette gamme tarifaire
❌ Les limites
- Aucune télécommande incluse, ce qui impose de se lever pour ajuster les réglages
- Pas de minuterie intégrée pour programmer l’arrêt automatique
- Poids de 8,85 kg et encombrement notable : nécessite un espace dédié dans la pièce
- 45 dB(A) en mode Silent Night, un niveau correct mais non comparable aux modèles DC les plus silencieux du marché (moins de 30 dB)
Les stocks Prime Day s’amenuisent : vérifiez la disponibilité du Rowenta VU5640F2 à 89,99 € chez Amazon avant rupture.
Notre verdict est clair : à 89,99 € dans le cadre du Prime Day, le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 retrouve un tarif qui justifie pleinement l’achat pour qui n’est pas encore équipé. Son positionnement est celui d’un appareil polyvalent, capable de couvrir salon, chambre et bureau sans compromis majeur sur la discrétion. L’engagement de réparabilité sur 15 ans, régulièrement mis en avant par la rédaction Clubic dans ses sélections saisonnières, renforce la valeur réelle de cet achat dans la durée.
En revanche, si vous êtes sensible au bruit la nuit et que 45 dB vous semblent encore trop élevés, ou si vous souhaitez piloter votre ventilateur depuis votre canapé via télécommande, il vaut mieux orienter 20 à 30 € supplémentaires vers le VU5650F0 ou un modèle concurrent. Pour les autres, la fenêtre Prime Day est courte et les stocks ne suivront pas éternellement la demande : agir maintenant, c’est s’assurer de ne pas payer ce ventilateur bien plus cher dès la prochaine vague de chaleur.
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