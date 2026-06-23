C'est le genre de promotion qui mérite qu'on s'y attarde. Le Samsung Galaxy S26, sorti en mars 2026 à 999 €, affiche ce 8 juillet 2026 sur la fiche Amazon dédiée un prix de 699 €, son niveau le plus bas depuis sa commercialisation. Le bas de prix des 30 derniers jours était établi à 835 €, ce qui signifie que le Prime Day franchit ici un palier inédit. Pour un flagship Android de cette génération, le rapport devient réellement intéressant.

Le Galaxy S26 s'adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent un format compact sans sacrifier la puissance : il mesure 149,6 x 71,7 x 7,2 mm pour 167 grammes, ce qui en fait l'un des flagships Android les plus maniables du marché en 2026. Le chargeur 25 W est inclus dans la boîte, un point appréciable à ce prix.