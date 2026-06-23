Le premier jour du Prime Day 2026 coïncide avec une opportunité rare sur l'un des smartphones Android les plus attendus de l'année : le Samsung Galaxy S26 tombe à 699 €, soit 300 € sous son prix de lancement. Avant de craquer ou de passer votre chemin, voici ce que vaut vraiment cette offre.
Voici le Samsung Galaxy S26 (256 Go, Violet) à 699 € au lieu de 999 € chez Amazon !
C'est le genre de promotion qui mérite qu'on s'y attarde. Le Samsung Galaxy S26, sorti en mars 2026 à 999 €, affiche ce 8 juillet 2026 sur la fiche Amazon dédiée un prix de 699 €, son niveau le plus bas depuis sa commercialisation. Le bas de prix des 30 derniers jours était établi à 835 €, ce qui signifie que le Prime Day franchit ici un palier inédit. Pour un flagship Android de cette génération, le rapport devient réellement intéressant.
Le Galaxy S26 s'adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent un format compact sans sacrifier la puissance : il mesure 149,6 x 71,7 x 7,2 mm pour 167 grammes, ce qui en fait l'un des flagships Android les plus maniables du marché en 2026. Le chargeur 25 W est inclus dans la boîte, un point appréciable à ce prix.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 ?
- Prix au plancher historique : à 699 €, le Galaxy S26 n'a jamais été aussi accessible depuis son lancement, avec 300 € de remise par rapport au tarif conseillé.
- Flagship compact avec Galaxy AI : l'Exynos 2600 gravé en 2 nm propulse One UI 8.5 et les fonctions d'intelligence artificielle de Samsung, dans un format tenu en main très agréable.
- Chargeur inclus et déverrouillé : le bloc secteur 25 W est fourni dans la boîte et le smartphone est en version déverrouillée, compatible avec tous les opérateurs français.
Un flagship 2026 conçu pour ceux qui veulent tout, en compact
Le Galaxy S26 embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz, une batterie de 4 300 mAh et l'Exynos 2600, première puce Samsung gravée en 2 nm. Dans son test complet, la rédaction de Clubic lui a attribué la note de 9/10, soulignant que la puce maison réhabilite enfin l'Exynos après des années de doutes, même si la gestion thermique en charge intensive reste un point à surveiller. Le système photo reprend les capteurs des générations précédentes, mais l'apport du traitement Galaxy AI compense en partie cette continuité hardware.
Ce profil conviendra particulièrement aux utilisateurs qui veulent un vrai flagship Android sans le format imposant des modèles Plus ou Ultra : photographes du quotidien, adeptes du multitâche et utilisateurs de fonctions IA comme Circle to Search, Live Translate ou le résumé automatique de contenu. Android 16 avec One UI 8.5 est embarqué nativement, et Samsung s'engage sur sept ans de mises à jour.
699 € pour un flagship Android : l'offre tient-elle face à la concurrence ?
À 699 €, le Samsung Galaxy S26 se retrouve dans la même fourchette que le Google Pixel 10 Pro ou le Xiaomi 17, deux références que Clubic cite régulièrement comme alternatives crédibles dans ce segment. Le Galaxy S26 leur répond par son format plus compact, son intégration One UI très aboutie et sa garantie constructeur française, des critères qui font souvent la différence au moment de choisir. En revanche, si la charge rapide est un critère prioritaire, le Galaxy S26 plafonne à 25 W filaire, là où certains concurrents proposent 67 W voire davantage, ce qui représente une concession réelle au quotidien.
✅ Les points forts
- Prix historiquement bas à 699 €, jamais atteint depuis le lancement en mars 2026
- Exynos 2600 en 2 nm : performances haut de gamme enfin au niveau de la concurrence Qualcomm selon notre test
- Format compact (149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 g) et finition premium, très agréable en main
- 7 ans de mises à jour Android garantis par Samsung
- Chargeur 25 W inclus dans la boîte, version déverrouillée tous opérateurs
❌ Les limites
- Charge filaire limitée à 25 W : significativement plus lent que la concurrence (67 W chez Xiaomi, 60 W sur le S26 Ultra)
- Gestion thermique perfectible sous charge intensive prolongée, selon notre test Clubic
- Capteurs photo identiques à ceux du Galaxy S25, pas d'évolution hardware notable sur ce point
- Pas de certification IP69 : l'IP68 protège bien mais reste en retrait face aux flagships chinois récents
Le Samsung Galaxy S26 256 Go est disponible à 699 € sur Amazon : une opportunité Prime Day à vérifier rapidement, les stocks pouvant évoluer.
Le verdict de la rédaction : à 699 €, le Samsung Galaxy S26 franchit un seuil psychologique qui change réellement l'équation. Noté 9/10 dans notre test complet, il représente ce que Samsung fait de plus convaincant en format compact depuis plusieurs générations : une puce Exynos 2600 enfin compétitive, une expérience One UI 8.5 très soignée, Galaxy AI intégré nativement et sept ans de suivi logiciel. Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent un vrai flagship Android sans format XXL, à ceux qui reviennent de l'iPhone et cherchent un Android premium sous 700 €, ou encore à ceux qui avaient attendu une baisse significative avant de sauter le pas.
En revanche, si vous êtes un utilisateur exigeant en matière de recharge rapide ou de photographie nocturne poussée, il vaut la peine de comparer avec le Pixel 10 Pro, disponible dans une fourchette proche. La promotion Prime Day est limitée dans le temps et les stocks peuvent fluctuer rapidement : si le Galaxy S26 correspondait déjà à votre cahier des charges à 835 €, à 699 € la décision devient nettement plus simple.
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