Les barrettes Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz CL36 fonctionnent avec des timings 36-36-36-76 à 1,35 V, un profil équilibré qui tient ses promesses en usage quotidien. La rédaction Clubic, qui a testé la version RGB de ce même kit, lui a attribué un solide 8/10, soulignant la fiabilité de la plateforme et la qualité de l’overclocking de la Vengeance dans cette gamme de fréquence. Le dissipateur thermique en aluminium adopte un profil bas (45 mm), ce qui assure une compatibilité optimale avec les grands ventirads, y compris les modèles encombrants type NH-D15 ou Dark Rock Pro.

Pour les gamers, l’activation du mode FCLK 1:1 sur Ryzen 7000 et 9000 génère des gains mesurables selon les benchmarks, notamment dans les titres sensibles à la latence mémoire comme Counter-Strike 2 ou les configurations 1080p. Les créatifs et monteurs vidéo qui travaillent sur des projets lourds bénéficieront également de la bande passante élevée offerte par la DDR5 à cette fréquence, particulièrement visible dans les tâches de rendu 3D et d’encodage.