Passer à un écran ultra-large, c'est souvent une révélation pour quiconque travaille avec plusieurs fenêtres ouvertes en permanence. Le format 21:9 du LG UltraWide 29U511A-B offre exactement 33 % de surface horizontale supplémentaire par rapport à un moniteur Full HD classique, ce qui change concrètement la façon d'organiser son bureau. Cette référence récente de LG embarque une dalle IPS 29 pouces en résolution UWFHD (2 560 x 1 080 pixels), une couverture colorimétrique de 99 % en sRGB, le support du HDR10 et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. À 123,49 €, ce moniteur disponible directement sur Amazon se positionne comme un des arguments les plus convaincants du marché dans cette gamme de prix.

La promotion représente une remise de 31 %, ce qui est notable pour un écran commercialisé depuis peu. Le profil visé couvre aussi bien le télétravailleur cherchant à consolider deux écrans en un que le joueur casual souhaitant gagner en immersion sans basculer vers un format 34 pouces plus encombrant et plus onéreux.