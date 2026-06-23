Un écran ultra-large 29 pouces au format 21:9, avec une dalle IPS couvrant 99 % de l'espace sRGB et un taux de rafraîchissement de 100 Hz : le LG UltraWide 29U511A-B est aujourd'hui disponible à 123,49 € chez Amazon, soit 56,50 € de moins que son prix habituel. Une occasion à saisir pour celles et ceux qui veulent muscler leur espace de travail sans multiplier les écrans.
Passer à un écran ultra-large, c'est souvent une révélation pour quiconque travaille avec plusieurs fenêtres ouvertes en permanence. Le format 21:9 du LG UltraWide 29U511A-B offre exactement 33 % de surface horizontale supplémentaire par rapport à un moniteur Full HD classique, ce qui change concrètement la façon d'organiser son bureau. Cette référence récente de LG embarque une dalle IPS 29 pouces en résolution UWFHD (2 560 x 1 080 pixels), une couverture colorimétrique de 99 % en sRGB, le support du HDR10 et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. À 123,49 €, ce moniteur disponible directement sur Amazon se positionne comme un des arguments les plus convaincants du marché dans cette gamme de prix.
La promotion représente une remise de 31 %, ce qui est notable pour un écran commercialisé depuis peu. Le profil visé couvre aussi bien le télétravailleur cherchant à consolider deux écrans en un que le joueur casual souhaitant gagner en immersion sans basculer vers un format 34 pouces plus encombrant et plus onéreux.
Pourquoi choisir le LG UltraWide 29U511A-B ?
- Un format 21:9 accessible : à 123,49 €, c'est l'une des portes d'entrée les moins chères du marché pour accéder au confort ultra-large, bien en dessous des 200 € habituellement pratiqués sur ce segment
- Une dalle IPS aux couleurs fidèles : avec 99 % de couverture sRGB et un étalonnage usine, cet écran convient aussi bien à la bureautique qu'au traitement d'image en amateur
- Un réglage ergonomique complet : hauteur, inclinaison et mode portrait sont tous pris en charge, plus la compatibilité VESA 100x100 pour un montage sur bras articulé
Un écran pensé pour le multitâche, pas uniquement pour le jeu
La proposition centrale du LG 29U511A-B, c'est l'espace. Avec ses 2 560 pixels en largeur sur une diagonale de 29 pouces, cet écran permet d'aligner deux documents côte à côte, de conserver une messagerie ouverte en permanence tout en travaillant sur une feuille de calcul, ou encore d'étaler une timeline de montage vidéo sur toute la largeur de l'écran. La dalle IPS garantit des angles de vision larges et une colorimétrie stable, ce qui est appréciable pour les tâches graphiques légères. Le mode portrait, rarement présent sur ce segment de prix, ouvre par ailleurs des usages secondaires intéressants, notamment pour la lecture de documents longs ou le débogage de code.
Pour le jeu, le 29U511A-B offre un complément honnête grâce au 100 Hz, à la compatibilité AMD FreeSync et aux modes Dynamic Action Sync et Black Stabilizer hérités de la gamme UltraGear de LG. Le temps de réponse annoncé à 5 ms en GtG reste dans la norme pour un usage gaming modéré. Clubic, dans son comparatif des meilleurs écrans PC de 2026, rappelle que le format ultrawide 21:9 est particulièrement adapté à ceux qui souhaitent remplacer une configuration double écran sans y consacrer un budget trop important.
Ce qu'il apporte et ce qu'il ne remplace pas
Sur le segment des ultrawides à moins de 200 €, le LG 29U511A-B se distingue par sa colorimétrie et sa polyvalence, mais il faut garder les pieds sur terre : la résolution UWFHD de 2 560 x 1 080 pixels sur 29 pouces reste moins dense que ce que proposent les formats 34 pouces en 3 440 x 1 440, et la luminosité de 250 cd/m² limite les usages en environnement très lumineux.
✅ Les points forts
- Dalle IPS 99 % sRGB avec étalonnage usine pour une colorimétrie fiable sans réglage manuel
- Format 21:9 réel sur 29 pouces, idéal pour deux fenêtres côte à côte sans ressenti étriqué
- 100 Hz et AMD FreeSync pour un usage gaming casual sans artefacts visuels
- Réglage en hauteur, inclinaison et mode portrait inclus dans le pied de série
- Compatibilité VESA 100x100 pour fixation murale ou montage sur bras articulé
❌ Les limites
- Densité de pixels modeste à 93 ppp : moins nette que les 34 pouces en UWQHD pour les textes fins
- Luminosité limitée à 250 cd/m² (typique), peu adaptée aux pièces très ensoleillées
- Pas de USB-C ni de hub USB intégré, connectique limitée à HDMI, DisplayPort et sortie casque
- Pas d'enceintes intégrées, contrairement à certains concurrents de la gamme
L'offre à 123,49 € est disponible dès maintenant chez Amazon. Vérifiez la disponibilité avant de passer à côté.
Le LG UltraWide 29U511A-B est une proposition cohérente pour quiconque cherche à franchir le cap de l'ultra-large sans se ruiner. À 123,49 €, il offre une dalle IPS bien calibrée, un format 21:9 confortable au quotidien et suffisamment de fonctionnalités gaming pour satisfaire un usage polyvalent. C'est particulièrement pertinent pour les télétravailleurs, les développeurs ou les créatifs amateurs qui jonglent avec plusieurs applications en même temps et souhaitent consolider leur setup en un seul écran.
En revanche, si votre usage principal est le jeu intensif ou si vous avez besoin d'une haute densité de pixels pour du travail graphique exigeant, il vaudra mieux orienter votre budget vers un 34 pouces en UWQHD, dont les prix ont significativement baissé ces derniers mois. Pour tout le reste, cette fenêtre promotionnelle chez Amazon représente une entrée dans le monde de l'ultra-large à un niveau de prix difficile à trouver sur ce segment.
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