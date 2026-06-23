La Kindle Paperwhite a été conçue pour remplacer facilement une pile de livres physiques dans un format beaucoup plus léger. Son écran à encre électronique limite la fatigue visuelle, même lors de longues sessions, et reste lisible en plein soleil, contrairement à un écran de smartphone ou de tablette. La lumière intégrée et réglable permet de lire dans le noir ou dans une pièce faiblement éclairée, sans éblouir ni déranger la personne à côté. Pour les vacances, les trajets en train ou en avion, ou simplement pour lire le soir au lit, c’est une solution nettement plus pratique que de transporter plusieurs gros livres.