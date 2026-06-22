Les AirPods 4 restent dans la lignée de ce qui a fait le succès de la gamme : ouverture du boîtier, association quasi instantanée avec l'iPhone, bascule automatique entre les appareils Apple, contrôle simple via des gestes sur les tiges et gestion native dans le centre de contrôle. Pour écouter de la musique, passer d'un appel à une visio, regarder une série ou un live sur son iPhone ou son iPad, il n'y a quasiment rien à configurer. Pour un utilisateur déjà équipé en produits Apple, c'est ce confort d'usage qui justifie souvent de rester sur les AirPods plutôt que d'aller vers une autre marque.