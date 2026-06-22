Les premières offres du Prime Day débarquent en avant première sur Amazon et les Apple AirPods 4 figurent parmi les bonnes surprises du moment, affichés à 141 € au lieu de 199 €. Pour des écouteurs Apple récents avec une qualité sonore améliorée et une intégration poussée dans l'écosystème Apple, c'est un prix difficile à ignorer.
Les AirPods 4 représentent la nouvelle génération d'écouteurs true wireless grand public chez Apple, avec un design revu, un meilleur rendu sonore et une intégration plus fluide avec l'ensemble des appareils Apple. Ils visent ceux qui veulent des écouteurs simples à utiliser, confortables au quotidien, capables de gérer aussi bien la musique que les appels, les visios ou les vidéos. Les voir proposés à 141 € en amont du Prime Day est un signal intéressant pour tous ceux qui attendaient une promo avant d'appuyer sur le bouton d'achat.
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Pourquoi choisir les Apple AirPods 4 ?
- 58 € de remise sur les derniers écouteurs grand public d'Apple, une baisse de prix rare sur ce modèle en dehors des grands temps forts commerciaux.
- Design revu et confort amélioré par rapport aux générations précédentes, pour un port plus naturel au quotidien.
- Intégration maximale avec l'écosystème Apple, pour une expérience fluide avec iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Des écouteurs pensés pour le quotidien dans l'écosystème Apple
Les AirPods 4 restent dans la lignée de ce qui a fait le succès de la gamme : ouverture du boîtier, association quasi instantanée avec l'iPhone, bascule automatique entre les appareils Apple, contrôle simple via des gestes sur les tiges et gestion native dans le centre de contrôle. Pour écouter de la musique, passer d'un appel à une visio, regarder une série ou un live sur son iPhone ou son iPad, il n'y a quasiment rien à configurer. Pour un utilisateur déjà équipé en produits Apple, c'est ce confort d'usage qui justifie souvent de rester sur les AirPods plutôt que d'aller vers une autre marque.
Un son amélioré et des fonctions modernes
Avec cette nouvelle génération, Apple améliore le rendu sonore et les fonctions intelligentes. On retrouve un son plus détaillé que sur les anciennes versions grand public, une meilleure gestion des voix en appel, et des fonctions comme l'audio spatial ou des profils d'écoute adaptatifs. Combinés aux micros intégrés et à la réduction des bruits parasites en appel, les AirPods 4 se prêtent aussi bien à la musique qu'aux usages pro ou scolaires, où l'on enchaîne réunions en ligne, cours et appels tout au long de la journée.
À 141 € au lieu de 199 €, les Apple AirPods 4 deviennent nettement plus attractifs pour tous ceux qui vivent déjà avec un iPhone dans la poche et qui veulent des écouteurs simples, efficaces et bien intégrés. La remise tombe au bon moment, juste avant le Prime Day, et permet de s'équiper sans payer plein tarif sur un modèle récent.
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