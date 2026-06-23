Chaque été, le même constat s’impose : dès que le thermomètre dépasse les 30 °C, les rayons de climatiseurs mobiles se vident en quelques heures. Le COMFEE’ Breezy Cool 2.0 en promotion sur Amazon descend aujourd’hui sous les 200 €, une première depuis plusieurs mois pour ce modèle, précisément au premier jour du Prime Day.

Ce climatiseur 7000 BTU/h, conçu par la filiale de Midea, cible les petits espaces jusqu’à 23 m² : studio, chambre ou bureau. Il embarque la connectivité Wi-Fi, la compatibilité Alexa et un conduit d’air à quatre voies qui renforce son flux de 40 % par rapport aux modèles classiques, dans un format compact pensé pour les logements où la place est comptée.