Le Prime Day est l’un des rares moments où Amazon brade aussi franchement ses propres références. Les remises affichées aujourd’hui ne sont pas de la poudre aux yeux : -50 % sur l’Echo Show 5, -53 % sur l'Echo Dot nouvelle génération, -47 % sur l'Echo Spot. Des chiffres qui rivalisent directement avec les meilleures offres du Black Friday. Voici ce qui ressort de cette sélection :

Kindle Colorsoft : la liseuse couleur pensée pour les amateurs de BD, magazines et livres illustrés, aujourd'hui sous les 170 €.

Kindle Paperwhite : la valeur sûre de l’écosystème Amazon pour les lecteurs assidus, à son tarif Prime Day le plus compétitif.

Echo Dot (nouvelle génération) : l’enceinte connectée la plus populaire d’Amazon passe sous les 30 €, avec accès anticipé à Alexa+.

Fire TV Stick HD : pour transformer n’importe quelle TV en écran de streaming pour moins de 26 €, c’est difficile à battre.

Echo Show 5 : un écran tactile compact à poser en cuisine ou en chambre, vendu moitié prix ce Prime Day.

Kit Echo Dot + Philips Hue : la porte d’entrée idéale vers la maison connectée, à moins de 35 € pour deux appareils complémentaires.