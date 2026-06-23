Le Prime Day commence aujourd’hui, et Amazon ne ménage pas ses efforts. Kindle Colorsoft, Echo Dot, Echo Show 5, Fire TV Stick : les produits maison s’affichent dès ce premier jour à des tarifs qu’on n’avait pas vus depuis le Black Friday.
C’est le coup d’envoi. Le Prime Day d’Amazon démarre officiellement aujourd’hui, et la plateforme ouvre les hostilités avec ses propres produits en première ligne. Des remises allant jusqu’à -53 % dès ce premier jour : le ton est donné. La sélection couvre plusieurs univers du quotidien connecté. Côté lecture numérique, le Kindle Colorsoft et le Kindle Paperwhite tombent à leurs prix les plus bas du moment.
Côté maison connectée, toute la gamme Echo est concernée, du compact Echo Dot au réveil Echo Spot, en passant par l’écran tactile Echo Show 5. Sans oublier le Fire TV Stick, idéal pour upgrader une TV classique en quelques secondes. Ces 48 heures de Prime Day ne durent pas, et les stocks encore moins.
Les produits Amazon en promo pour le Prime Day
- Amazon Kindle Colorsoft (Nouvelle génération, 16 Go) à 169,99 € au lieu de 269,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) Anthracite à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 44,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) Blanc à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) Noir à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Amazon Echo Dot Max (Nouvelle génération) à 64,99 € au lieu de 109,99 €
- Echo Dot (5e génération) + Philips Hue ampoule connectée E27 à 34,99 € au lieu de 80,98 €
- Echo Show 5 (Nouvelle génération) à 54,99 € au lieu de 109,99 €
- Ring Caméra intérieure Plus à 29,99 € au lieu de 59,99 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
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- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Notre avis sur cette sélection Prime Day
Le Prime Day est l’un des rares moments où Amazon brade aussi franchement ses propres références. Les remises affichées aujourd’hui ne sont pas de la poudre aux yeux : -50 % sur l’Echo Show 5, -53 % sur l'Echo Dot nouvelle génération, -47 % sur l'Echo Spot. Des chiffres qui rivalisent directement avec les meilleures offres du Black Friday. Voici ce qui ressort de cette sélection :
Kindle Colorsoft : la liseuse couleur pensée pour les amateurs de BD, magazines et livres illustrés, aujourd'hui sous les 170 €.
Kindle Paperwhite : la valeur sûre de l’écosystème Amazon pour les lecteurs assidus, à son tarif Prime Day le plus compétitif.
Echo Dot (nouvelle génération) : l’enceinte connectée la plus populaire d’Amazon passe sous les 30 €, avec accès anticipé à Alexa+.
Fire TV Stick HD : pour transformer n’importe quelle TV en écran de streaming pour moins de 26 €, c’est difficile à battre.
Echo Show 5 : un écran tactile compact à poser en cuisine ou en chambre, vendu moitié prix ce Prime Day.
Kit Echo Dot + Philips Hue : la porte d’entrée idéale vers la maison connectée, à moins de 35 € pour deux appareils complémentaires.
Pourquoi ne pas attendre pour profiter de ces offres ?
Le Prime Day est une opération courte, 48 heures au maximum, parfois moins sur les articles les plus demandés. Aucune garantie que les prix affichés aujourd’hui tiennent jusqu’à demain matin. Sur des produits aussi populaires que l’Echo Dot ou le Fire TV Stick, les stocks s’évaporent rapidement lors de cette période.
À noter également : les nouvelles générations d’appareils Echo intègrent désormais un accès anticipé à Alexa+, l’assistant vocal nouvelle génération d’Amazon. Acheter maintenant, c’est donc aussi entrer dans un écosystème en pleine évolution. La livraison Prime reste disponible en express pour les membres actifs, une raison de plus de ne pas trop attendre.
Prime Day Amazon : vos questions les plus fréquentes
Les offres Prime Day sont-elles réservées aux abonnés Amazon Prime ?
Oui, dans leur grande majorité. Un essai gratuit de 30 jours permet toutefois d’y accéder sans engagement immédiat, si vous n’êtes pas encore membre.
Ces remises sont-elles valables sur toute la durée du Prime Day ?
Pas systématiquement. Certaines ventes sont flash : limitées en temps ou en quantité. Mieux vaut agir dès que vous repérez une offre qui vous convient.
Comment vérifier que le prix promotionnel est une vraie bonne affaire ?
Amazon affiche le prix de référence et la date de mise en ligne de l’offre. Pour aller plus loin, des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel permettent de consulter l’historique complet des prix de chaque produit.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.