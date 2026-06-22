Le QP2734/30 se distingue par sa technologie de lame 360, propre à Philips, qui permet à la lame de pivoter dans toutes les directions pour maintenir un contact permanent avec la peau, même dans les zones les plus courbes comme sous le menton, les joues ou autour de la mâchoire. Résultat : moins de passages nécessaires, moins d’irritations potentielles. Le sabot réglable 5 en 1 couvre les longueurs de 1 à 5 mm et convient aussi bien à une barbe de 3 jours qu’à un style plus structuré entretenu régulièrement.

La présence de deux lames 360 dans la boîte représente plusieurs mois d’utilisation sans dépense supplémentaire, chaque lame ayant une durée de vie estimée à environ quatre mois. La rédaction Clubic suit la gamme OneBlade depuis plusieurs générations, et la constante reste la même : cet outil convainc pour un entretien régulier d’une barbe courte à mi-longue, moins pour concurrencer la précision d’un rasoir rotatif sur barbe dense.