Les promotions pré-Prime Day d’Amazon touchent à leur fin, et le Philips OneBlade 360 Face bénéficie d’une remise de 45 % jusqu’à ce soir 23h59 seulement. La rédaction analyse ce que vaut vraiment cette offre, et pour qui elle représente un achat pertinent.
Quelques heures seulement séparent cette offre de son expiration : le Philips OneBlade 360 Face (QP2734/30) est actuellement proposé à 29,99 € chez Amazon jusqu’à ce soir 23h59, contre un prix habituel de 54,99 € sur les 30 derniers jours. La remise atteint 45 %, ce qui positionne le rasoir hybride à un tarif identique à celui observé lors du Black Friday, et l’un des plus bas jamais relevés pour ce modèle. Ce pack inclut deux lames 360, un sabot réglable 5 en 1 et un appareil entièrement étanche, pensé exclusivement pour l’entretien du visage.L’offre s’adresse en priorité à ceux qui souhaitent adopter un rasoir électrique hybride pour la première fois, ou renouveler un appareil en fin de vie sans repartir sur un budget élevé. La fenêtre est courte, et les stocks Amazon peuvent fluctuer rapidement sur ce type d’opération flash.
Pourquoi choisir le Philips OneBlade 360 Face ?
- Un prix au niveau Black Friday : à 29,99 €, le rasoir s’affiche à un tarif que l’on n’observe habituellement qu’en période de grandes soldes, avec 45 % de remise sur les 30 derniers jours.
- Deux lames 360 incluses : la boîte livre d’emblée deux lames pivotantes, de quoi couvrir plusieurs mois d’entretien quotidien sans dépense supplémentaire immédiate.
- Polyvalence en un seul geste : raser, tailler et définir des contours s'effectue sans changer d’accessoire, le sabot 5 en 1 prenant en charge les longueurs de 1 à 5 mm.
Un outil 3-en-1 pensé pour le quotidien de la barbe
Le QP2734/30 se distingue par sa technologie de lame 360, propre à Philips, qui permet à la lame de pivoter dans toutes les directions pour maintenir un contact permanent avec la peau, même dans les zones les plus courbes comme sous le menton, les joues ou autour de la mâchoire. Résultat : moins de passages nécessaires, moins d’irritations potentielles. Le sabot réglable 5 en 1 couvre les longueurs de 1 à 5 mm et convient aussi bien à une barbe de 3 jours qu’à un style plus structuré entretenu régulièrement.
La présence de deux lames 360 dans la boîte représente plusieurs mois d’utilisation sans dépense supplémentaire, chaque lame ayant une durée de vie estimée à environ quatre mois. La rédaction Clubic suit la gamme OneBlade depuis plusieurs générations, et la constante reste la même : cet outil convainc pour un entretien régulier d’une barbe courte à mi-longue, moins pour concurrencer la précision d’un rasoir rotatif sur barbe dense.
Ce modèle face à la gamme et à la concurrence
À 29,99 €, ce modèle se positionne entre les tondeuses d’entrée de gamme mono-fonction, moins polyvalentes, et le OneBlade Pro 360, plus endurant et doté d’une lame de meilleure longévité, mais vendu habituellement autour de 80 €. Ce pack visage n’inclut pas d’accessoire corps, un élément différenciant à garder en tête si vous cherchez un appareil vraiment universel.
✅ Les points forts
- Deux lames 360 incluses dans la boîte, soit plusieurs mois d’utilisation sans achat complémentaire immédiat
- Sabot réglable 5 en 1 pour adapter la longueur de barbe de 1 à 5 mm en quelques secondes
- Technologie lame 360 pivotante pour un contact optimal sur les reliefs du visage
- Conception 100 % étanche, compatible avec un usage sous la douche
- Prix aligné sur le niveau Black Friday, soit 45 % de remise par rapport au tarif des 30 derniers jours
❌ Les limites
- Pack dédié au visage uniquement : aucun sabot corps fourni dans la boîte
- Autonomie d’environ 45 minutes pour 8 heures de charge, une contrainte pour les profils peu rigoureux sur la recharge
- Rendu de rasage moins précis qu’un rasoir rotatif ou à grille sur barbe épaisse
- Lames à remplacer tous les quatre mois environ, un coût d’entretien récurrent à prévoir
L’offre se termine ce soir à 23h59 : vérifiez encore la disponibilité du Philips OneBlade 360 Face chez Amazon avant la fin de la promo.
Le Philips OneBlade 360 Face à 29,99 € propose un niveau d’équipement sérieux pour ce tarif : deux lames pivotantes, un sabot multiposition, une étanchéité complète et une prise en main intuitive. La fenêtre est courte puisque la promotion expire ce soir, mais le rapport qualité-prix à ce niveau de prix est objectivement solide, notamment au regard de ce que propose la concurrence dans la même fourchette.
Ce bon plan convient particulièrement aux hommes qui entretiennent une barbe courte à mi-longue au quotidien et souhaitent centraliser le rasage, la taille et les contours dans un seul outil accessible. Ceux qui rasent une barbe très dense chaque jour, ou qui ont besoin d’un appareil incluant également un kit corps, auront tout intérêt à regarder vers le OneBlade Pro 360 ou un modèle plus complet.
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