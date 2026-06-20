Les premières offres du Prime Day arrivent en avant première sur Amazon et le pack de 4 Apple AirTags 2e génération en profite déjà. Proposé à 90,25 € au lieu de 119 €, il ramène chaque balise autour des 22,5 €, ce qui est bien plus intéressant que l’achat à l’unité.
L’AirTag est la petite balise d’Apple pensée pour retrouver facilement ses objets du quotidien, qu’il s’agisse d’un trousseau de clés, d’un sac, d’une valise ou d’un portefeuille. Avec la 2e génération, Apple améliore la portée, la précision et le haut-parleur, tout en conservant le même format compact et la compatibilité avec l’app Localiser sur iPhone. Acheter un lot de 4 a du sens dans la vraie vie, car on a rarement un seul objet important à sécuriser. À 90,25 € le pack, cela permet de couvrir plusieurs usages d’un coup sans exploser son budget.
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Pourquoi choisir le lot de 4 Apple AirTags 2 ?
- 28,75 € de remise sur le pack, ce qui ramène chaque AirTag bien en dessous du prix catalogue.
- Une 2e génération plus aboutie, avec portée et précision améliorées par rapport au premier modèle.
- Un pack qui permet de couvrir d’un coup plusieurs objets importants du quotidien.
Un pack qui colle à la réalité des usages
Dans les faits, on a rarement un seul objet que l’on a peur de perdre. Clés de maison, clés de voiture, sac, sac à dos de travail, valise pour les voyages, portefeuille ou même cartable, les cas d’usage se multiplient vite. Le pack de 4 AirTags permet justement d’équiper plusieurs objets essentiels, par exemple un jeu de clés et trois bagages ou sacs différents. Cela évite aussi de devoir revenir acheter un AirTag à plein tarif à la prochaine frayeur.
L’écosystème Apple comme vrai différenciateur
L’intérêt principal des AirTags est leur intégration dans l’écosystème Apple. Depuis l’app Localiser, il est possible de voir la position approximative d’un objet sur une carte, de faire sonner l’AirTag pour le retrouver dans un appartement ou une voiture, et même d’utiliser la localisation précise sur iPhone compatible pour se faire guider avec une flèche et une distance. En cas de perte plus sérieuse, le réseau d’appareils Apple autour de vous peut aider à retrouver un AirTag en passant de manière anonyme et chiffrée par les iPhone d’autres personnes. Le pack de 4 permet de profiter pleinement de ces fonctions sur l’ensemble de ses objets importants.
À 90,25 € au lieu de 119 €, le pack de 4 AirTags 2e génération est une très bonne offre pour tous ceux qui vivent déjà dans l’écosystème Apple et qui veulent enfin arrêter de chercher leurs clés, sacs ou bagages pendant de longues minutes. Le prix par balise devient bien plus raisonnable et colle mieux à la réalité des besoins, où l’on a plusieurs objets à sécuriser.
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