L’intérêt principal des AirTags est leur intégration dans l’écosystème Apple. Depuis l’app Localiser, il est possible de voir la position approximative d’un objet sur une carte, de faire sonner l’AirTag pour le retrouver dans un appartement ou une voiture, et même d’utiliser la localisation précise sur iPhone compatible pour se faire guider avec une flèche et une distance. En cas de perte plus sérieuse, le réseau d’appareils Apple autour de vous peut aider à retrouver un AirTag en passant de manière anonyme et chiffrée par les iPhone d’autres personnes. Le pack de 4 permet de profiter pleinement de ces fonctions sur l’ensemble de ses objets importants.