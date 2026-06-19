L’Echo Show 8 trouve facilement sa place dans une cuisine, un salon ou une entrée. Il permet de lancer de la musique, d’afficher des recettes, de suivre la météo, de regarder des vidéos ou les images d’une caméra connectée, le tout à la voix ou au toucher. Lorsqu’il n’est pas utilisé activement, il peut afficher un diaporama de vos photos ou des informations contextuelles utiles comme l’agenda ou la météo. Dans un foyer déjà équipé en prises, ampoules ou caméras compatibles Alexa, il joue le rôle d’écran de contrôle central.