L'union fait la force et Amazon propose deux Echo Dot pour le prix d'une alors que le Prime Day n'a pas encore officiellement commencé.
Coup double pour Amazon avant le début du Prime Day. L'enseigne propose un pack contenant deux Echo Dot, vendu pour seulement 55 euros, soit le prix d'une seule ! Avec deux appareils identiques, le champ des possibles est plus intéressant. Il est possible de les combiner pour une meilleure restitution sonore ou de les répartir dans plusieurs pièces.
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Pourquoi choisir l'Echo Dot ?
- L'union fait la force : Pour pallier une restitution sonore légèrement décevante à pleine puissance, combinez les deux Echo Dot proposées dans cette offre
- Alexa pour se faciliter la vie : Que ce soit pour répondre à une question, lancer un morceau ou contrôler des objets connectés, Alexa pourra répondre à tous vos besoins.
- Un design de qualité : Cette demi-sphère noire avec un bord plat pour la poser sans risque de chute fait de l'Echo Dot un objet discret qui trouvera sa place dans tous les intérieurs.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur cet Echo Dot. La mise à jour des prix est automatique.
Un allié du quotidien
Installés dans votre salon, ces Echo Dot seront discrets. En revanche, vous pourrez compter sur eux en toute circonstance. Avec la reconnaissance vocale, lancer une playlist, un minuteur ou poser une simple question sera un véritable jeu d'enfant. Si vous passez à proximité, une simple tape sur le sommet de l'engin mettra la musique ou le podcast sur pause.
Parmi les autres demandes, il y a la possibilité de contrôler des objets connectés. Par exemple, certains robots-aspirateurs peuvent être lancés depuis grâce à Alexa.
En outre, l'Echo Dot est aussi compatible avec un Fire TV d'Amazon. L'objectif est d'offrir une meilleure restitution sonore lors de soirées foot entre amis. C'est donc un achat assez utile en cette période de Coupe du monde de football.
Un manque de coffre, comblé par l'offre
La partie sonore pouvait être pointée du doigt, mais avec cette offre d'Amazon, ce défaut est atténué. S'il est évidemment possible de ne connecter qu'une seule Echo Dot, il est aussi possible de combiner les deux objets du pack. Tout de suite, la proposition devient plus intéressante. Vous obtiendrez un son stéréo avec la possibilité de paramétrer l'enceinte située à votre gauche et celle située à droite depuis l'application Alexa.
Malgré ce boost sonore, les défauts resteront les mêmes avec des basses qui perdent en qualité à pleine puissance. Cependant, si vous avez deux appareils connectés, vous risquez de moins en demander aux Echo Dot et de ne pas être confronté à cette perte de puissance.
✅ Les points forts
- La possibilité de combiner les deux enceintes
- Un design agréable
- Une bonne reconnaissance de la voix
❌ Les limites
- Une puissance sonore limitée pour un seul appareil
- Pas d'entrée et de sortie mini-jack
Avec les Echo Dot, votre domicile se connecte un peu plus, que ce soit pour bénéficier d'une plus large couverture sonore dans votre salon ou pour brancher une enceinte dans deux pièces distinctes. Pour les plus grands salons, la première option serait préférable puisque la puissance de cet appareil montre rapidement ses limites. Quoi qu'il en soit, pour ce prix, l'offre est immanquable.
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