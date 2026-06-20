Installés dans votre salon, ces Echo Dot seront discrets. En revanche, vous pourrez compter sur eux en toute circonstance. Avec la reconnaissance vocale, lancer une playlist, un minuteur ou poser une simple question sera un véritable jeu d'enfant. Si vous passez à proximité, une simple tape sur le sommet de l'engin mettra la musique ou le podcast sur pause.

Parmi les autres demandes, il y a la possibilité de contrôler des objets connectés. Par exemple, certains robots-aspirateurs peuvent être lancés depuis grâce à Alexa.

En outre, l'Echo Dot est aussi compatible avec un Fire TV d'Amazon. L'objectif est d'offrir une meilleure restitution sonore lors de soirées foot entre amis. C'est donc un achat assez utile en cette période de Coupe du monde de football.