Sans surprise, l’iPad Air M3 ne marque pas une révolution dans la gamme des tablettes tactiles de la marque à la pomme. Cette version de 11 pouces reprend le format minimaliste des versions précédentes avec ses bordures, parfaites pour la prise en main sans déborder sur l’écran.À l’arrière, on retrouve simplement un appareil photo de 12 MPx, largement dépassé en 2026. Cependant, ce défaut n’est pas gênant puisqu’il ne s’agit pas d’une des principales attentes concernant une tablette.

Par contre, l’écran est attendu au tournant. Là aussi, on reprend la dalle IPS Liquid Retina qui est, sur le papier, excellente. Elle est lumineuse et parfaitement lisible, mais elle est bloquée à 60 Hz tandis que l’OLED n'est toujours pas de la partie.