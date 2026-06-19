Lumineux, puissant et polyvalent, l’iPad Air M3 est une tablette qui trouvera rapidement son public. Avec cette remise de Boulanger, elle devient un excellent cadeau pour la fête des pères.
La fête des pères approche et si vous n’avez pas d’idée de cadeau, mais que vous êtes prêt à mettre la main à la poche, une solution de dernière minute peut se trouver chez Boulanger. L’enseigne retire 170 euros au prix de l’iPad Air M3 de 11 pouces dans sa version de 128 Go. Bonne nouvelle, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez obtenir une deuxième promotion de dix euros.
Pourquoi choisir l’iPad Air M3 ?
- La puissante puce M3 : Avec cette puce, il sera possible de tout faire avec cette tablette que ce soit consommer des contenus en streaming, éditer des photos ou des vidéos.
- Une autonomie confortable : Malgré la puce M3, l’iPad Air M3 assure aussi sur la partie autonomie et devrait tenir pendant une journée.
- Intégration parfaite dans l’écosystème d’Apple : iPadOS 18 et Apple Intelligence, les fidèles utilisateurs de la marque à la pomme ne seront pas dépaysés avec cette tablette.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur cet iPad Air M3. La mise à jour des prix est automatique.
Parfaite dans l’univers d’Apple
Sans surprise, l’iPad Air M3 ne marque pas une révolution dans la gamme des tablettes tactiles de la marque à la pomme. Cette version de 11 pouces reprend le format minimaliste des versions précédentes avec ses bordures, parfaites pour la prise en main sans déborder sur l’écran.À l’arrière, on retrouve simplement un appareil photo de 12 MPx, largement dépassé en 2026. Cependant, ce défaut n’est pas gênant puisqu’il ne s’agit pas d’une des principales attentes concernant une tablette.
Par contre, l’écran est attendu au tournant. Là aussi, on reprend la dalle IPS Liquid Retina qui est, sur le papier, excellente. Elle est lumineuse et parfaitement lisible, mais elle est bloquée à 60 Hz tandis que l’OLED n'est toujours pas de la partie.
Jamais à bout de souffle
Avec la sortie de l’iPad Air M4, une question se pose : la version sous M3 est-elle toujours dans le coup ? La réponse est oui. La grande différence entre les deux tablettes se trouve au niveau de la puce, mais pour l’usage quotidien, vous n’y verrez que du feu. Cet iPad Air sous M3 assure sur la partie gaming. Pour l’édition de photos et de vidéos, il est aussi efficace. En plus, il est compatible avec les nombreuses fonctionnalités d’Apple Intelligence.
Si l'iPad Air M3 est performant, Apple n’a pas, pour autant, fait l’impasse sur l’autonomie. Cette tablette peut tenir pendant une journée même si cette autonomie peut varier selon les usages.
Petit bémol : le stockage. Cette version est bloquée à 128 Go. Un total qui trouve rapidement ses limites, notamment si vous synchronisez vos photos, vidéos et playlists musicales issues de vos autres produits Apple.
✅ Les points forts
- La puissance de la puce M3
- Un design toujours aussi efficace
- Compatible avec Apple Intelligence
- Une autonomie d’une journée
❌ Les limites
- Seulement 128 Go de RAM
- Une fréquence de rafraîchissement bloquée à 60 Hz
Vous l’aurez compris, cet iPad Air M3 de 11 pouces frôle la perfection. Complet de son écran à sa puce, il conviendra aux professionnels, aux créatifs, mais aussi à ceux qui souhaitent s’en servir comme simple tablette du quotidien.
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