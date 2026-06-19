Maintenant, il est l’heure de s’attaquer au cœur du sujet : le robot-aspirateur. Avec l’application Ecovacs Home, vous pourrez connecter l’engin à votre smartphone. Dès lors, il se lancera dans un premier passage pour cartographier votre intérieur. Il sera ensuite possible de fusionner des pièces, définir des zones interdites et programmer des heures de passage.

En route, il se repose sur un système de détection d’obstacles boosté à l’intelligence artificielle pour analyser et éviter les objets encombrants. Il peut s’agir de jouets ou de meubles même s’il montre une légère faiblesse pour les câbles.

Avec sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa, il devrait aspirer toutes les miettes et poussières. Le système TruEdge 2.0 permet à la brosse de s’étendre pour atteindre les coins et les bordures. Pour le passage de la serpillière, c'est aussi une réussite. Le T80 Omni peut absorber les taches récentes, mais aussi les plus anciennes. Pour les plus récalcitrantes, un second passage ciblé, programmable depuis l’application, sera nécessaire, mais le résultat sera convaincant.