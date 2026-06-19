L’Ecovacs Deebot T80 Omni est un excellent robot-aspirateur efficace, que ce soit pour aspirer les poussières ou pour nettoyer les taches tenaces. Avant le Prime Day, il chute à 399 €.
Ce n’est un secret pour personne : le Prime Day d’Amazon débutera le 22 juin. Cependant, l’enseigne offre déjà une multitude de bonnes affaires sur son site et c’est le cas avec cet Ecovacs Deebot T80 Omni, un robot-aspirateur 3-en-1 qui mêle aspiration, lavage et entretien autonome grâce à sa station. Chez Amazon, il s’offre une belle remise de 200 euros.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l’Ecovacs Deebot T80 Omni ?
- Une navigation intelligente et précise : Le robot-aspirateur dispose d’une cartographie boostée à l’IA, efficace pour enregistrer votre intérieur, mais aussi pour identifier tous les obstacles qui pourraient joncher le sol.
- Un nettoyage très efficace : Efficace avec son aspiration mesurée à 18 000 Pa, il impressionne sur le nettoyage et devrait même éliminer des taches incrustées dans le sol depuis plusieurs jours.
- Pour sa station de lavage autonome : Après son passage, le robot rejoint sa station d’entretien qui s'occupe de nettoyer les serpillières, vider l’eau et la remplacer par de l'eau propre.
En totale autonomie
Avant de se pencher sur les spécificités de cet Ecovacs Deebot T80 Omni, il faut s’attarder sur les différents éléments qui le composent. Si la star est évidemment le robot-aspirateur, son efficacité serait moindre sans sa station de lavage. Celle-ci recueille les poussières dans un sac de trois litres qui devrait tenir pendant environ 90 jours.
En ce qui concerne les eaux usées, elle les stocke dans un réservoir de 2,2 litres qui risque d’être un peu juste pour les plus grands intérieurs. Pendant l’entretien, la station Omni se charge aussi de nettoyer les serpillières et de les sécher.
Des performances qui impressionnent
Maintenant, il est l’heure de s’attaquer au cœur du sujet : le robot-aspirateur. Avec l’application Ecovacs Home, vous pourrez connecter l’engin à votre smartphone. Dès lors, il se lancera dans un premier passage pour cartographier votre intérieur. Il sera ensuite possible de fusionner des pièces, définir des zones interdites et programmer des heures de passage.
En route, il se repose sur un système de détection d’obstacles boosté à l’intelligence artificielle pour analyser et éviter les objets encombrants. Il peut s’agir de jouets ou de meubles même s’il montre une légère faiblesse pour les câbles.
Avec sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa, il devrait aspirer toutes les miettes et poussières. Le système TruEdge 2.0 permet à la brosse de s’étendre pour atteindre les coins et les bordures. Pour le passage de la serpillière, c'est aussi une réussite. Le T80 Omni peut absorber les taches récentes, mais aussi les plus anciennes. Pour les plus récalcitrantes, un second passage ciblé, programmable depuis l’application, sera nécessaire, mais le résultat sera convaincant.
✅ Les points forts
- Une installation intuitive
- Efficace même dans les coins et les bords
- La station de lavage pour un entretien continu
- La réduction de prix
❌ Les limites
- Un niveau sonore bruyant mesuré à 63,4 dbA
- Un réservoir d’eau sale limité pour les grands espaces
- La détection montre des faiblesses pour reconnaître les câbles
L’Ecovacs Deebot T80 Omni est un robot-aspirateur qui coche toutes les cases. Grâce à lui, le ménage ne sera plus une corvée. Si son prix pouvait faire grincer des dents au premier abord, cette promotion d’Amazon lui confère un très bon rapport qualité-prix.
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