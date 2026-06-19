Avec ses 14 000 BTU et sa capacité à couvrir des pièces allant jusqu’à 51 m², ce modèle se positionne parmi les climatiseurs mobiles les plus puissants accessibles à ce niveau de prix. C’est le bon plan Amazon du moment sur ce climatiseur mérite qu’on s’y attarde, surtout à l’approche des premiers épisodes de canicule annoncés en France.

Ce type d’appareil s’adresse en priorité aux foyers qui veulent rafraîchir un grand salon, un studio entier ou plusieurs pièces communicantes sans envisager de travaux d’installation fixe. Il intéressera aussi celles et ceux qui cherchent un appareil polyvalent, capable de ventiler ou de déshumidifier en dehors des pics de chaleur.