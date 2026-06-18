Les premières vagues de chaleur de l’été 2026 s’installent, et le dilemme climatiseur contre ventilateur de plafond revient au centre des discussions. En avant-première du Prime Day Amazon, réservée aux abonnés Prime, le Create WINDCALM M passe à 103,95 €.
Brassage silencieux, éclairage LED intégré et pilotage depuis son smartphone : le ventilateur de plafond connecté s’est imposé ces dernières années comme une alternative sérieuse à la climatisation pour les pièces de vie de taille moyenne. Le Create WINDCALM M vise les espaces de 10 à 25 m², armé d’un moteur DC de 40 W, de 6 vitesses réglables et d'un débit d’air maximal de 210 m³/min relevé dans la fiche technique.
Côté design, le boîtier blanc aux pales effet bois clair s’intègre sans effort dans un intérieur contemporain, et le diamètre de 132 cm assure un brassage homogène même dans les pièces en longueur. La télécommande fournie couvre toutes les fonctions, et la connexion Wi-Fi en 2,4 GHz ouvre la voie à un contrôle via l’application Create ou par commande vocale Alexa.
Pourquoi choisir le Create WINDCALM M ?
- Un moteur DC économe : avec seulement 40 W de consommation, il consomme entre 20 et 30 fois moins d’énergie qu’un climatiseur mobile, ce qui se ressent directement sur la facture électrique pendant les mois chauds.
- Une vraie polyvalence quatre saisons : la fonction inversion permet de redistribuer la chaleur accumulée au plafond en hiver, transformant le ventilateur en auxiliaire de chauffage passif pour améliorer le confort thermique.
- Une connectivité complète : télécommande incluse, application Create via Wi-Fi et compatibilité Alexa offrent trois modes de contrôle indépendants, ce qui garantit un usage fluide même en cas de problème de réseau.
WINDCALM M : silence et maison connectée pour les pièces de vie
Le moteur DC du WINDCALM M affiche un niveau sonore de 45 dB selon les données Clubic, ce qui le rend compatible avec une installation en chambre sans perturber le sommeil, même sur les vitesses intermédiaires. La minuterie programmable jusqu’à 4 heures permet de l’éteindre automatiquement en cours de nuit, pratique pour les personnes sensibles au courant d’air prolongé. L’éclairage LED de 15 W propose trois températures de couleur, chaude, froide et neutre, sans réglage d’intensité possible, ce qui offre une ambiance de base suffisante pour un salon ou une chambre. La fonction été inverse le sens de rotation pour créer un flux descendant qui amplifie la sensation de fraîcheur, tandis que la fonction hiver fait remonter l’air chaud des radiateurs vers les zones de vie.L’installation au plafond nécessite un minimum de 2,40 m de hauteur sous plafond pour des raisons de sécurité, et un accès à une boîte électrique de plafond existante : si ce n’est pas votre cas, le recours à un électricien est à prévoir, une démarche souvent prise en charge par les assurances habitation.
Ventilateur de plafond ou climatiseur : ce que le WINDCALM M peut (et ne peut pas) faire
Un ventilateur de plafond crée une sensation de fraîcheur par l’effet de vent sur la peau, mais n’abaisse pas la température ambiante : si votre logement dépasse les 30 °C en journée ou que l’isolation est insuffisante, un climatiseur reste la seule réponse efficace. Le WINDCALM M s’impose en revanche comme un choix pertinent pour les nuits fraîches, les pièces bien isolées ou les utilisateurs qui souhaitent une solution silencieuse, économe et réversible, à condition de ne pas attendre d’un ventilateur ce que seul un groupe froid peut apporter.
✅ Les points forts
- Moteur DC silencieux à 45 dB, adapté à un usage nuit et jour sans nuisance sonore
- Consommation de 40 W seulement, très en dessous d’un climatiseur ou d'un ventilateur AC classique
- Fonction été/hiver par inversion de rotation, utilisable toute l’annéeTriple contrôle : télécommande physique, application Wi-Fi Create et commande vocale Alexa
- Design épuré blanc et bois clair, compatible avec la plupart des intérieurs contemporains
❌ Les limites
- Aucun variateur d’intensité sur l’éclairage LED : impossible de créer une ambiance tamisée
- Minuterie limitée à 4 heures, insuffisante pour couvrir une nuit complète sans intervention
- Wi-Fi uniquement en 2,4 GHz : incompatible avec les box fonctionnant exclusivement en 5 GHz
- Installation fixe au plafond requérant un minimum de hauteur et potentiellement l’aide d’un électricien
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Le Create WINDCALM M est un ventilateur de plafond connecté bien construit, silencieux et polyvalent, qui remplit son contrat pour les pièces de taille moyenne correctement isolées. À 103,95 € en avant-première Prime Day, la remise par rapport aux 120,95 € habituels représente une opportunité concrète pour les abonnés Prime qui cherchent une solution estivale pérenne sans les contraintes d’installation d’une climatisation.
Il s’adresse en priorité aux propriétaires dont les pièces font entre 15 et 25 m², qui disposent d’un plafond à la bonne hauteur et souhaitent marier confort thermique, éclairage d’appoint et maison connectée dans un seul appareil. Ceux qui vivent dans un appartement très exposé à la chaleur, avec des températures intérieures élevées même la nuit, gagneront à envisager une climatisation réversible en complément ou à la place.
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