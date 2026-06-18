Brassage silencieux, éclairage LED intégré et pilotage depuis son smartphone : le ventilateur de plafond connecté s’est imposé ces dernières années comme une alternative sérieuse à la climatisation pour les pièces de vie de taille moyenne. Le Create WINDCALM M vise les espaces de 10 à 25 m², armé d’un moteur DC de 40 W, de 6 vitesses réglables et d'un débit d’air maximal de 210 m³/min relevé dans la fiche technique.

Côté design, le boîtier blanc aux pales effet bois clair s’intègre sans effort dans un intérieur contemporain, et le diamètre de 132 cm assure un brassage homogène même dans les pièces en longueur. La télécommande fournie couvre toutes les fonctions, et la connexion Wi-Fi en 2,4 GHz ouvre la voie à un contrôle via l’application Create ou par commande vocale Alexa.