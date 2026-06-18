Chaque été, la même question revient : faut-il craquer pour un ventilateur ou attendre que la chaleur passe ? En 2026, avec des vagues de chaleur qui s’installent plus tôt et durent plus longtemps, la réponse penche clairement vers l’investissement. Le Honeywell Advanced QuietSet HSF600B est proposé en ce moment à 69,99 € sur Amazon, soit 20 euros de moins que son tarif habituel, dans une fenêtre qui coïncide avec les avant-premières du Prime Day.

Ce ventilateur sur pied s’adresse avant tout à ceux qui cherchent un équipement polyvalent, capable de rafraîchir aussi bien un salon le jour qu’une chambre la nuit, sans renoncer à la tranquillité. Il ne prétend pas rivaliser avec les modèles connectés haut de gamme, mais il couvre les usages essentiels avec une dotation fonctionnelle solide : télécommande, minuterie jusqu’à 8 heures, affichage LED avec atténuation automatique, et cinq niveaux de ventilation pour s’adapter à chaque moment de la journée.